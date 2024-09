Cuba: Début du processus de reddition de comptes

La Havane, 20 sept (RHC) Le processus de responsabilisation des délégués devant les électeurs commence ce vendredi dans tout Cuba jusqu'au 20 novembre, l'un des piliers du système démocratique cubain et l'un des moyens les plus efficaces pour que le peuple participe à l'exercice du gouvernement.

À cette date, 65 133 assemblées se tiendront dans les 12 469 circonscriptions du territoire national.

Lors d'une conférence de presse, Homero Acosta Álvarez, secrétaire de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et du Conseil d'État, a rappelé qu'il s'agira de la première de ce type dans le mandat actuel des assemblées municipales, suite à l'accord 70-X du Conseil d'État de le reporter à l'année 2023.

Il a souligné qu'il s'agit d'un processus éminemment politique, participatif, démocratique et unique en son genre, qui se déroulera à un moment complexe compte tenu de la situation économique difficile du pays, due principalement aux mesures coercitives des États-Unis à l'égard de Cuba.

Il a ajouté que cette activité implique activement les organisations de masse, les administrations locales, les gestionnaires et la population, l'activité la plus importante réalisée par le système du Pouvoir Populaire, à travers lequel les électeurs connaissent, évaluent et se prononcent sur la gestion et le travail réalisé par leur représentant pendant une période donnée.

Acosta Álvarez a souligné que lors de l'assemblée de reddition de comptes, en plus de connaître, d'évaluer et d'exprimer leur opinion sur le travail de leur délégué, comme le stipule la loi, les électeurs peuvent formuler des propositions ou des problèmes liés aux situations existantes dans leur communauté, et en même temps, c'est un moyen de rendre compte des aspects de l'actualité locale, municipale, provinciale et nationale.

Il s'agit également d'un moment propice pour reconnaître les attitudes pertinentes et les mérites des collectifs de travail et des dirigeants communautaires qui se sont distingués par leur contribution à la formation et à la consolidation des valeurs patriotiques et éthiques de la société socialiste, a-t-il ajouté.

Il a mentionné la libération de plusieurs députés de leurs obligations professionnelles du 1er au 30 septembre - 48 % d'entre eux totalement, et 32 % partiellement, sur un univers de 12 429 - afin d'assurer les préparatifs et d'examiner les plaintes en suspens de leurs électeurs pour entamer le processus de responsabilité avec la qualité requise.

Les députés, selon leurs possibilités, ont reçu des conseils pour renforcer les actions précédentes dans les municipalités où ils ont été sélectionnés, a-t-il ajouté.

Miriam Brito Sarroca, présidente de la Commission Permanente de Travail des Organes Locaux du Pouvoir Populaire de l'Assemblée Nationale, a réaffirmé que ce sera l'occasion de prêter attention aux propositions de la population, de chercher des solutions aux problèmes avec l'unité et la participation populaire, et de renforcer le rôle des délégués et la gestion du Pouvoir Populaire.

Le système électoral cubain, a-t-il dit, ne se termine pas avec l'exercice du suffrage dans les urnes, mais ce processus de liaison, d'échange et d'évaluation de la gestion des représentants avec leurs électeurs est permanent.

(Source : ACN)

