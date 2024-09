Un rapport publié par le ministère chinois des Affaires étrangères dénonce les méthodes de la NED pour renverser l'ordre constitutionnel dans plusieurs pays.

Le financement de 54 organisations anti-cubaines en 2017 et le versement de 48 000 dollars à des employés, agents et prestataires à Cuba appartenant à l'organisation anti-gouvernementale Cuban Democratic Directorate (Direction démocratique cubaine) en 2018 font partie des nombreux faits révélés dans un rapport du ministère chinois des Affaires étrangères sur les modalités de fonctionnement de la National Endowment for Democracy (Fondation nationale pour la démocratie, NED) au service de la CIA.

Le document expose les actions subversives menées par le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de la NED, non seulement à l'encontre de Cuba, mais aussi d'autres pays qui font obstacle à l'expansion de son hégémonie.

A cet égard, le membre du Bureau politique et ministre cubain des Relations extérieures, Bruno Rodriguez Parrilla, a rappelé dans un message sur le réseau social x, que « Cuba connaît de près les activités déstabilisatrices de la NED, qui sont présentées sous le couvert de valeurs louables telles que la démocratie ».

Ces révélations confirment ce que l'on savait déjà. La NED, qui fonctionne comme les « gants blancs » de la Maison-Blanche, s'est consacrée au fil des ans à la subversion du pouvoir étatique dans divers pays, ainsi qu'à l'ingérence dans leurs problèmes internes, à l'incitation à la division et à l'affrontement, à la tromperie de l'opinion publique et à l'infiltration idéologique, le tout au nom de la promotion de la « démocratie » et des « droits de l'Homme ».

A cet égard, le texte révèle les tactiques mises en place dans plusieurs pays (Cuba, Iran, Ukraine, Russie, République démocratique de Corée, Mexique, Inde, Nigeria, Chine, Nicaragua, Irak, France), allant de l'utilisation des réseaux sociaux et de la formation à la diffusion de fake news sur ces derniers, au financement d'universitaires et de journalistes pour promouvoir des réformes de « démocratisation » et procéder à des perturbations culturelles.

Le ministère chinois des Affaires étrangères appelle à écarter les rideaux « démocratiques » de la NED et à protéger les intérêts nationaux de chaque pays en évitant l'ingérence des États-Unis.

http://www.ahora.cu/fr/cuba/22040-des-gants-blancs-pour-la-sale-besogne-des-etats-unis