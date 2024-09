Cuba: Des voix solidaires soutiennent la résolution contre le blocus nord-américain

La Havane, 13 sept (RHC) Du premier jour de mars 2023 au 29 février 2024, le blocus des États-Unis contre Cuba a causé des dommages et des pertes matérielles, estimés à 5 56,8 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 189,8 millions de dollars en comparaison avec le précédent rapport.

Des voix solidaires de Cuba ont réagi à la mise à jour du rapport national sur l'impact du blocus nord-américain sur le pays caribéen par le ministre cubain des affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla.

Nous constatons une fois de plus ce que ce blocus génocidaire représente pour le peuple cubain », a déclaré Alberto Mas, secrétaire du Club argentin des journalistes amis de Cuba. Ce que Cuba représente pour le monde en nous montrant qu'une autre façon de vivre, de faire de la politique, de gouverner est possible.

Les Cubains montrent que les êtres humains peuvent être au centre des actions et des décisions, en pensant toujours au bien-être général et non aux bénéfices économiques de quelques corporations..... C'est pourquoi nous soutenons et sommes solidaires de Cuba et de son peuple », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Marco Papacci, président de l'Association nationale d'amitié Italie-Cuba, a réaffirmé la nécessité de poursuivre la lutte contre le blocus criminel des États-Unis, qui frappe le peuple cubain depuis plus de 60 ans.

Ils tentent de mettre fin à la révolution cubaine. Et ils ne savent pas qu'à Cuba, il y a un peuple courageux qui sait résister. C'est pourquoi le monde condamnera une fois de plus ce blocus infâme.

Isabel Talavera, de Gran Canaria, membre de l'Association de solidarité et contre le blocus de Cuba, a également exprimé sa solidarité et son soutien à la journée contre le blocus.

Le blocus des États-Unis contre Cuba, a déclaré le ministre cubain des affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, est le système de mesures économiques coercitives unilatérales le plus complet, intégral et prolongé jamais appliqué à un pays par l'économie la plus puissante du monde et la plus dominante dans la région.

Les 29 et 30 octobre, l'Assemblée générale des Nations unies examinera pour la trente-deuxième fois le projet de résolution intitulé « Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d'Amérique ».

