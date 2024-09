Cuba: L’éducation, un domaine gravement touché par le blocus

Par María Josefina Arce

Ce mois-ci, les enfants et les jeunes ont accédé aux différents niveaux d'éducation, un droit humain que Cuba garantit, même au milieu des conditions difficiles que subit aujourd'hui le pays en raison d'un blocus nord-américain soutenu qui affecte surtout l’éducation.

Les étudiants cubains souffrent chaque jour des limitations matérielles imposées par la politique hostile des États-Unis et qui affectent le bon déroulement de l'année scolaire.

De mars 2023 à février de cette année, le siège inhumain a continué d’entraver l’accès aux crédits internationaux pour l’acquisition de matières premières et d'autres ressources nécessaires à la production de médias éducatifs.

Ainsi, plus de 4 millions de crayons, plus de 40 000 unités de colle et 279 000 924 jeux de pâte à modeler de 190 grammes n'ont plus été produits.

Le rapport actualisé sur les dégâts causés, présenté la semaine dernière à La Havane par le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, précise que seulement 44 heures de blocus équivalent au financement nécessaire pour garantir les ordinateurs dans les centres éducatifs du pays.

L’éducation de la petite enfance est également gravement touchée. Dans les crèches, il y a un manque de jouets et de matériels pédagogiques nécessaires à l'apprentissage des enfants.

La nature génocidaire du blocus se manifeste fortement dans l’enseignememt spécialisé. Le pays est confronté à de multiples limitations dans l’achat d’accessoires qui contribuent à faciliter la vie et l’éducation des nourrissons et des adolescents ayant des besoins spéciaux.

La recherche d'alternatives pour combler les pénuries matérielles et l'amour et les efforts déployés par les éducateurs ont permis de poursuivre ce type d'enseignement qui prépare cette tranche de population à son insertion dans la société.

Cette mesure unilatérale, largement rejetée dans le monde entier, crée également des obstacles aux échanges universitaires et rend impossible la participation des professeurs et spécialistes cubains à de nombreux événements virtuels.

Depuis plus de six décennies, Cuba est soumise à un blocus criminel qui ralentit son développement. Mais la volonté et les efforts déployés par les autorités ont permis à chaque enfant et jeune de recevoir l'éducation requise.

