Cuba: La pensée de Fidel sur les droits de l’homme

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le respect des droits de l’homme est un principe fondamental et inéluctable que toutes les nations doivent respecter pour garantir la dignité et le bien-être de tout le monde. A Cuba, depuis la victoire de la Révolution sous la conduite de Fidel Castro, le pays est devenu une référence en se transformant en pionnier de l’application et de la protection de ces droits.

Dès son plus jeune âge, le dirigeant de la Révolution cubaine a manifesté une solide formation éthique et un profond intérêt pour les problèmes sociaux. Dans une interview, il déclarait: « Je crois que toute la vie, j’ai eu l’idée de ce qui était juste et de ce qui était injuste, et très tôt… » « Je crois questure cette voie, un abus, une injustice, la simple humiliation d’un autre homme en arrivent à paraître inconcevables. Ces valeurs vont se former dans la conscience de l’homme et vont l’accompagner. Je pense qu’un ensemble de choses m’ont fait, tout d’abord posséder certaines règles éthiques et ensuite, la vie m’a rendu impossible d’acquérir une culture de classe, la conscient ce d’une classe différente et supérieure à l’autre. Je pense que ça a été la base sur laquelle, n ensuite, j’ai développé une conscience politique. »

« Si tu mélanges valeurs éthiques, esprit de rébellion, rejet de l’injustice, toute une série de choses que tu commences à apprécier et à estimer hautement et que d’autres personnes ne peuvent pas apprécier, un sens de la dignité personnelle, de l’honneur, du devoir, tout cela, à mon avis, est la base élémentaire qui peut faire qu’un homme, ensuite, acquière une conscience politique. (…) Ma conscience, je l’ai acquise à travers la pensée, à travers le raisonnement et à travers e développement d’un sentiment et d’une conviction profonde. »

En ce Jour International des Droits de l’Homme, Cubadebate et le site Fidel Soldat des Idées partagent quelques citations de Fidel qui reflètent sa vision à ce sujet.

Pas seulement le droit à la vie

« Je pense que ce thème des Droits de l’Homme est l’un des drapeaux les plus beaux que puissent brandir les révolutionnaires, les progressistes et les démocrates du monde. Ils n’on t pas besoin d’être marxistes-léninistes. Mais je pense que personne ne devrait pouvoir être devant un révolution noire, un marxiste, un léniniste, dans l’idée de lamine en pratique des Droits de l’Homme. »

« Dans les Droits de l’Homme, il ne s’agit pas seulement du droit à la vie, du droit à la liberté, du droit à la sécurité, il ne s’agit pas seulement des garanties légales, institutionnelles, que doit avoir tout citoyen , la garantie absolue concernant son intégrité physique. »

Véritable politique de dignité, d’élévation et de bien-être de l’homme

« Quand tu as réellement créé une conscience solidaire, une conscience de fraternité, de fraternité entre les hommes comme on l’a créée dans notre pays avec la Révolution et le socialisme, y aura-t-il un pays qui ait fait plus pour les droits de l’homme que nous? »

« Quand le citoyen a la sensation d’être quelque chose, de faire partie de la société, quand le citoyen a la sensation d’avoir une dignité nationale, une patrie, une chose si rare et si inaccessible dans le monde d’aujourd’hui pour l’immense majorité des peuples, y aura-t-il un pays qui ait fait plus pour les droits de l’homme que ce qui a été fait à Cuba? Je parle de l’ensemble de choses qui, à mon avis, l’insistent en une véritable politique humanitaire, une véritable politique de dignité, d’élévation et de bien-être de l’homme. »

Nous souhaitons un monde dans lequel l’égalité des droits prévaudrait

« Nous aspirons à un monde régis par des règles, nous aspirons à un monde régis par des principes, nous aspirons à un monde dans lequel l’égalité des droits prévaudrait, les mêmes droits pour les grands et pour les petits, nous aspirons à un monde socialiste et communiste sans droit de veto pour personne et sans que la puissance d’un pays implique qu’un pays a plus de droits sur tout autre pays. »

Comment le Gouvernement impérialiste peut-il parler de droits de l’homme?

« Comment les dirigeants d’un Etat dont les agences de renseignement organisent des attentats contre les dirigeants des autres pays et dont l’armée a lancé é au Viet-nam des quantités d’explosifs équivalentes à des centaines des bombes nucléaires qui ont explosé sur Hiroshima et Nagasaki ont assassiné des millions de Vietnamiens sans même daigner présenter des excuses à certains et en indemniser d'autres, peuvent-ils parler de droits de l'homme ? Les dirigeants d'un État qui est traditionnellement intervenu dans les pays d'Amérique latine et a soumis les peuples de ce continent à son joug d'exploitation et à cause duquel des centaines de milliers d'enfants meurent chaque année de maladie et de faim ? »

« Comment, enfin, le Gouvernement impérialiste qui conserve par la force une base militaire sur notre territoire et soumet notre peuple à un blocus économique criminel peut-il parler de droits de l’homme? »

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/12/10/fidel-castro-sobre-los-derechos-humanos-una-de-las-banderas-mas-hermosas-video/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/cuba-la-pensee-de-fidel-sur-les-droits-de-l-homme.html