Cuba : Nouvelle saison dans la série « syndrome de La Havane »

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Comme l'un de ces produits télévisés élaborés en série, la saga de ce qu'on appelle « le syndrome de La Havane », reviens pour une nouvelle saison.

Cet interminable feuilleton paraît toujours sur la scène au bon moment. Il s'agit de ne pas le laisser disparaître, qu'il ne tombe pas dans l'oubli en tenant compte des dommages qu'il a déjà faits en tant qu’outils destiné à justifier la recrudescence du blocus économique et et la raréfaction des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis.

Cette fois, un comité de révision interne des instituts nationaux de santé (NIH) a décidé d'annuler une étude à long terme sur des patients souffrant du « syndrome de La Havane » car ils n'ont pas trouvé de signes de lésion cérébral chez eux, selon plusieurs médias étasuniens.

Jennifer George, porte-parole du NIH ajoute que la révision interne a découvert que les politiques de « consentement éclairé » pour rejoindre l'étude n'avaient pas été respectés mais elle ne précise pas de la part de qui s'est produite cette action sur les patients.

L'auteur principal de cette étude, le docteur Leighton Chan, a soutenu, la thèse de la porte-parole et dit qu'ils arrêtaient l'étude par précaution, ajoutant du suspense à la trame du « syndrome ténébreux. »

Une thèse évoquée par les médias, implique même la CIA et des membres du Gouvernement pour tenter de cacher « les véritables résultats médicaux », qui montrent, selon eux, l'existence de lésions cérébrales chez des enfants et des adultes, dans un acte de mimétisme digne d'une meilleure cause.

Non, Mesdames et Messieurs, manipuler la perception de la réalité est une « vieille ruse », destinée escamoter la vérité, et à atteindre un but avec une absolue impunité, peu importe les moyens pour y arriver.

Ce qu'on appelle « le syndrome de La Havane » utilisé par des éléments d’extrême-droite des États-Unis et de la mafia cubano-américaine pour justifier un durcissement de la politique envers Cuba et renforcer l'idée que la Russie et la Chine constituent une menace pour la sécurité du monde est un gros mensonge.

« Les États-Unis manquent de preuves pour rendre responsables d'autres nations de l'existence d'attaques acoustiques contre ses citoyens, à l'intérieur à l’extérieur du pays, » a écrit New York Times en août 2021.

Cette déclaration a été faite après une réunion convoquée par la directrice du renseignement national, Avril D. Haines, lors de laquelle le secrétaire d’État Anthony Blinken a déclaré qu'à propos des « incidents de santé inexplicables », il n'y a pas de preuves pour accuser un pays, il n'y a aucune certitude que les micro micro-ondes soient la cause de ces maladies.

De nombreuses preuves scientifiques apportées par des investigations démentent les théories fournies pour expliquer « correctement », les causes des incidents et avancer de fausses accusations contre Cuba. Des spécialistes des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, de la Chine, de la Russie et de de Cuba, entre autres, son d'accord sur le fait que le terme de syndrome de La Havane, « est une fabrication des médias », et que les accusations « ne résistent pas à une analyse scientifique sérieuse. »

http://www.cubadebate.cu/especiales/2024/08/31/intentan-revivir-el-culebron-del-sindrome-de-la-habana/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/cuba-nouvelle-saison-dans-la-serie-syndrome-de-la-havane.html