Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

L'expansion des BRICS « doit se réaliser », puisque la croissance de l'alliance pourrait être bénéfique au niveau mondial. C'est ce qu’a assuré vendredi Julie Kozack, la porte-parole du Fonds Monétaire International (FMI) dans une conférence de presse sur les plans de la Turquie pour rejoindre ce groupe.

« Notre opinion est que l'amélioration et l'élargissement de la coopération internationale et le renforcement des relations commerciales et d'investissement entre les différents groupes de pays doivent être les bienvenues et se réaliser, », a répondu Kozack à un journaliste qui demandait si le FMI «voyait un danger quelconque » dans l'expansion des BRICS.

Selon Kozack, ce soutien est particulière, car l'objectif de ses alliances est « de réduire la fragmentation et les coûts du commerce et de l'investissement » entre les nations participantes. Ainsi, elle a rappelé que « la détermination de se joindre à cette sorte d'initiative est une décision souveraine de chaque pays. »

La Turquie a été le dernier pays à demander officiellement son adhésion de plein droit aux BRICS au début de ce mois pour renforcer son influence dans le monde et forger de nouveaux liens au-delà de ses alliés occidentaux traditionnels.

C'est pourquoi le président de la Russie, Vladimir Poutine, a évoqué jeudi « l'intérêt croissant de beaucoup de pays pour les BRICS » et à affirmé que, jusqu'à présent, 34 nations ont déjà exprimé leur désir de se joindre à ce groupe d'une façon ou d'une autre.

