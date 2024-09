États-Unis : Des personnes contraintes à participer à l’enquête sur le syndrome de La Havane 

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Les instituts nationaux de santé (NIH) ont annoncé vendredi qu'ils mettaient fin à leurs recherches sur ce que l'on appelle communément le "syndrome de La Havane", une maladie mystérieuse vécue par une série d'espions, de soldats et de diplomates qui ont signalé des symptômes affaiblissants soudains d'origine inconnue.

Les NIH ont déclaré qu'il mettrait fin aux travaux « par excès de prudence » après qu'une enquête interne ait révélé que des personnes avaient été contraintes de participer à la recherche.

La contrainte, a précisé l'agence, n'était pas de leur fait, mais les NIH n'ont pas donné plus de détails sur qui aurait pu forcer les gens a participer. Cependant, elle a noté que le consentement volontaire est un pilier fondamental de la conduite éthique de la recherche.

Certaines des personnes qui ont déclaré avoir été malades auparavant ont déclaré que la CIA les avait forcées à participer à l'enquête comme condition préalable à l'obtention de soins de santé.

« Ils voulaient que nous soyons un rat de laboratoire pendant une semaine avant de recevoir un traitement au Walter Reed, et à tout le moins, ce n'est ni éthique ni moral », a déclaré Marc Polymeropoulos à CNN en mai.

Polymeropoulos, un ancien responsable de la CIA qui dit avoir été malade, est un défenseur des personnes touchées par ce que le Gouvernement étasunien appelle des « incidents sanitaires anomaux ». Il a déclaré en mai qu'il pensait que la participation à cette enquête était « ordonnée » par des hauts responsables de la CIA.

En mars, la CIA a publié une déclaration dans laquelle elle niait le fait que certaines personnes aient été obligées à participer. L'agence n'a pas répondu vendredi à la demande de commentaires de CNN.

La participation forcée à une étude est considérée comme très peu éthique et est extrêmement rare, selon les experts en éthique.

Le NIH a déclaré vendredi qu'il avait partagé cette mise à jour avec le JAMA, le journal médical qui a publié deux études dérivées de la recherche en mars. Le JAMA n'a pas répondu à la demande de commentaires de CNN.

Le NIH a déclaré que bien qu'il arrête cette enquête, cette décision ne change pas les conclusions.

Malgré les rapports de symptômes des employés fédéraux, aucune des études n'a révélé quoi que ce soit de définitif qui pourrait causer des problèmes de santé.

Dans une étude, les chercheurs des NIH ont examiné de plus près le cerveau de personnes que l'on croyait souffrir du syndrome de La Havane et n'ont trouvé aucune preuve cohérente de lésions cérébrales. Il n'y avait pas non plus de différences significatives entre ce groupe et un groupe témoin sain.

Dans la deuxième étude, les scientifiques du NIH ont effectué une batterie de tests sur 86 employés du Gouvernement étasunien et des membres de leur famille qui ont déclaré souffrir du « syndrome de La Havane » et les ont comparés à 30 personnes qui avaient des emplois similaires mais ne présentaient pas ces symptômes. Dans la plupart des mesures cliniques et de bio-marqueurs, ils ont constaté que les deux groupes étaient identiques.

Dans un article éditorial publié dans JAMA en même temps que les études, le Dr David Relman, professeur de microbiologie et d'immunologie à Stanford qui a travaillé sur des recherches antérieures sur cette population de patients, a fait valoir que bien que l'étude comprenant des scanners cérébraux semblait montrer que « rien, ou rien de grave » ne se passait avec ces cas, arriver à cette conclusion « ne serait pas conseillé ».

D'autres recherches ont trouvé des signes d'anomalies dans le cerveau, a-t-il déclaré, et il en va de même pour l'étude pour laquelle les tests ont été effectués. Étant donné que la maladie peut avoir un aspect différent pour chaque personne, a-t-il dit, les médecins ne disposent pas de preuves spécifiques qui peuvent déterminer complètement ce qui ne va pas.

« Il est évident que de nouveaux tests sensibles, standardisés et non invasifs de la fonction du système nerveux sont nécessaires, en particulier en ce qui concerne le système vestibulaire, en tant que marqueurs sanguins plus spécifiques des différentes formes de lésions cellulaires », a écrit Relman.

La maladie et sa cause sont restées d’une confusion frustrante tant pour les services de renseignement que pour la communauté médicale qui étudie son origine.

La maladie a été baptisée « syndrome de La Havane » parce qu'elle est apparue fin 2016 dans la capitale cubaine. Certains diplomates étasuniens ont signalé des symptômes qui correspondaient à un traumatisme crânien, notamment des vertiges et des maux de tête extrêmes.

Depuis lors, au moins 1 500 cas ont été enregistrés parmi le personnel étasunien affecté dans 96 pays, selon les autorités, l'année dernière.

Il y a longtemps eu des spéculations sur un nouveau type d'arme comme cause de ces maladies mais la communauté du renseignement étasunien a déclaré l'année dernière qu'elle ne pouvait lier aucun cas à un adversaire étranger, excluant que la maladie inexplicable soit le résultat d'une campagne menée par un ennemi des États-Unis..

(Extrait de CNN)

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2024/08/31/cancelan-la-investigacion-sobre-el-sindrome-de-la-habana-por-coaccion-poco-etica-a-los-participantes/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/etats-unis-des-personnes-contraintes-a-participer-a-l-enquete-sur-le-syndrome-de-la-havane.html