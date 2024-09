Honduras : Pressions des États-Unis et positions sur le Venezuela

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le vice chancelier du Honduras, Gerardo Torres, a dénoncé des manœuvres d'ingérence de la part des États-Unis sur le Gouvernement de Xiomara Castro et les a reliées aux positions de Tegucigalpa sur le Venezuela.

Dans une interview exclusive accordée à Telesur, il a abordé les pressions croissantes exercées par les États-Unis sur le Gouvernement de Xiomara Castro et les décisions récentes prises par le pays a à ce sujet.

Selon Torres, « nous, nous avons vu toute une série de pressions des États-Unis qui sont allées en augmentant contre les décisions de la présidente Xiomara Castro. »

Et il a prévenu que ces actions de harcèlement de Washington sont en relation avec la position du Honduras par rapport au Venezuela.

« Dès le premier moment, une fois que l'appareil et électoral vénézuélien l’a annoncé comme vainqueur des élections du mois de juillet dernier, la présidente a salué la victoire du président Nicolas Maduro, et cela a déchaîné une série de pression contre le pays, » a noté Torres.

Et il souligne que les États-Unis aient interdit aux autres pays de prêter assistance au Venezuela, le Honduras a décidé de participer à une compétition latino-américaine d'athlétisme organisée par les forces armées latino-américaines qui a eu cette année en République Bolivarienne.

« Les États-Unis ont pratiquement interdit à beaucoup de force aux armées, et à beaucoup de pays d’aider le Venezuela, », a déclaré Torres. La participation du Honduras à ces évènements malgré les restrictions a été vue comme une affirmation du respect du Honduras pour la souveraineté du Venezuela, en opposition avec la position de Washington.

Mais le vice chancelier a souligné que le respect de la souveraineté du Venezuela a été un principe essentiel pour le Gouvernement de Xiomara Castro et qu'il ne s’agenouillera pas devant les pressions du pays nord-américain.

« Le Honduras respecte et maintient le principe du respect de la souveraineté et de l'autodétermination des peuples, a affirmé Torres et il a prévenu que cette position est un facteur clé dans les tensions avec les États-Unis qui ont critiqué la politique étrangère indépendante du Honduras.

Les opinions de l’Ambassadeur

À propos des déclarations de l'ambassadeur des États-Unis, au Honduras, Laura Dogu, qui a accusé des fonctionnaires honduriens de trafic de drogue, le diplomate a déclaré que ces accusations étaient sans fondement.

« Nous, nous rappelons aux États-Unis que ceux qui se réunissent avec les trafiquants de drogue, ce sont eux, a dit le vice-chancelier en évoquant les réunions qui ont eu lieu entre des fonctionnaires étasuniens et l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, qui a été accusé de trafic de drogues.

Torres a indiqué que, malgré ces accusations, les États-Unis conservent des relations avec Hernandez qu'ils connaissaient en tant que trafiquant de drogues.

En réponse aux questions croissantes, et aux menaces d'extradition, la présidente Xiomara Castro a pris une mesure drastique : elle a dénoncé le traité d'extradition de 2012, avec les États-Unis, qui régule les extradition entre les deux pays et a été utilisé par Washington pour faire pression politiquement sur le Honduras.

« La présidente ne tolère plus ces niveaux d’ingérence», a souligné Torres.

Torres a évoqué une autre chose importante : l'utilisation d'images en relation avec le trafic de drogue comme moyen de pression sur le Gouvernement hondurien. Des images que le fonctionnaire décrites comme « une vidéo qui date de 11 ou 12 ans qu'ils ont voulu utiliser comme moyen de chantage pour tordre le bras à la présidente. »

Et il a précisé que ce matériel audiovisuel avait déjà été discréditer à New York, mais a été à nouveau présentés pour discréditer le gouvernement de Castro. Et il a souligné la réponse de Carlos.Zelaya, le frère de l'ancien président Manuel Zelaya qui s'est présenté volontairement aux autorités pour affronter les accusations et montrer qu'il était prêt à coopérer.

Enfin, Torres a remercié pour le soutien international reçu par le Honduras : « Les États-Unis s’opposent à un Gouvernement qui non seulement fait respecter sa souveraineté, mais qui respecte sans restrictions la souveraineté et l'autodétermination des peuples de la région, », a-t-il déclaré.

