Honduras: Xiomara Castro met en garde contre le plan de coup d’Etat en cours

La présidente du Honduras, Xiomara Castro, a déclaré mardi que son Gouvernement condamne toute forme de négociation entre les trafiquants de drogue et les politiciens, et a dénoncé le fait qu'un plan destiné à détruire son Gouvernement "socialiste et démocratique" était en cours.

Elle a également confirmé que la paix et la sécurité intérieures du Honduras sont en danger et a précisé qu'un nouveau coup d'État se prépare, coup d’Etat que le peuple doit repousser.

« Le plan de destruction de mon Gouvernement socialiste et démocratique est en marche », a déclaré la présidente du Honduras, tout en précisant que « les forces obscures de 2009 avec les médias nationaux et internationaux se réorganisent » pour faire le coup d’État.

« Le plan de résolution du crime et l'exécution démontre notre engagement politique en faveur de l'extradition, mais je ne permettrai pas que le traité actuel avec les États-Unis soit instrumentalisé de manière sélective pour démanteler les forces armées, renverser mon Gouvernement et détruire les élections » a souligné la présidente.

Dans ce contexte, la présidente Castro a demandé au ministère public d'agir immédiatement et indépendamment de qui que ce soit.

Une vidéo datant de 2013 dans laquelle on rend compte d'une rencontre entre des trafiquants de drogue et le beau-frère de la présidente Xiomara Castro, Carlos Zelaya, rencontre au cours de laquelle de l'argent aurait été soi-disant remis pour la campagne électorale du parti désormais au pouvoir Liberté et Refondation (Libre) a été publiée dans les médias locaux du Honduras.

L'ancien président du Honduras Manuel Zelaya, renversé lors d'un coup d'État en 2009, a réagi de son côté et a condamné la rencontre entre son frère et les trafiquant de drogues mais il a affirmé que jamais on n'avait reçu d’argent.

Pour sa part, le ministre de la Sécurité, Gustavo Sánchez, a rendu compte de toutes les affaires de trafic de drogue qui sont l'objet d’une enquête devant les tribunaux des États-Unis sans appliquer aucune sélection.

Sánchez a mentionné les 26 affaire qui touchent le Parti national, parmi lesquelles celle de Juan Orlando Hernández, condamné à 45 ans de prison « pour avoir transformé le Honduras en un narco-État » et celle de Juan Antonio Hernández, condamné à la prison à vie.

