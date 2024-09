International: Le BRICS Bridge, la fin du système de sanctions des États-Unis ?

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le prochain sommet des BRICS+ qui aura lieu à Kazan, Russie, abordera une proposition importante : le BRICS Bridge, un nouveau système de paiement conçu pour défier l’hégémonie du dollar dans les transactions internationales à travers le système Swift.

Le BRICS Bridge se présente comme une réponse directe à la domination du dollar dans le système financier mondial qui s'exerce à travers le système Swift, un réseau mondial qui facilite le transfert sûr de messages financiers et de paiements entre banques et autres institutions financières.

En cas de sanction, on a expulsé des Etats, des entreprises d'État et privées qui faisaient du commerce avec des pays sanctionnés comme le Venezuela, la Russie, Cuba ou l'Iran. Ces entités sont exclues du système international, ce qui agit comme un mécanisme de pression pour les empêcher de négocier avec des pays qui s'opposent aux orientations de Washington.

En conséquence, la Russie exerçant la présidence tournante des BRICS, a décidé de renforcer le BRICS Bridge, un système parallèle qui pourrait devenir une alternative importante face au contrôle financier des États-Unis et avoir des implications directes sur les pays sanctionnés.

La capacité de réaliser des transactions sans avoir recours au dollar pourrait soulager les pressions économiques et financières imposées par les sanctions.

L'introduction d'un système de paiement qui favoriserait l'utilisation des monnaies locales et réduirait le besoin de « monnaie véhicule », comme le dollar ou l'euro pourrait transformer la dynamique économique mondiale et fournir aux pays sanctionnés une plus grande liberté économique.

Les BRICS et leur impact sur le commerce mondial

Depuis leur premier sommet en 2009, les BRICS se sont élargis de façon importante avec la récente inclusion de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran et des émirats arabes en 2024.

Cette expansion, qui amène le groupe à représenter 45 % de la population mondiale et 28 % du PIB mondial, renforce sa capacité à influer sur le commerce et l'investissement mondial. La coopération économique entre les pays des BRICS+ a augmenté de façon importante avec une augmentation de 56 % du commerce intra–BRICS entre 2017 et 2022 et un investissement étranger direct multiplié par 6 depuis 2010.

Le BRICS Bridge s'intègre dans cette dynamique en offrant un mécanisme alternatif qui pourrait rendre encore plus faciles le commerce et les investissements entre les pays membres en allégeant les barrières imposées par les sanctions et en renforçant la coopération économique dans le bloc.

De plus, la mise en place d'un système de paiement efficace et d'une monnaie commune BRICS + pourrait révolutionner le commerce mondial en offrant une alternative solide au système dominé par le dollar.

Vers la dédollarisation

La proposition du BRICS Bridge fait partie d'un mouvement plus large vers la dédollarisation du système financier mondial. Cette tendance, destinée à réduire la dépendance des transactions internationales envers le dollar étasunien est encouragée par certains facteurs et certains acteurs dans l’arène mondiale.

L'un des principaux moteurs de la dédollarisation est la volonté des pays de limiter leur exposition aux fluctuations du dollar et aux politiques monétaires des États-Unis.

Le dollar a été la principale monnaie de réserve mondiale pendant des décennies, ce qui a donné aux États-Unis une influence considérable sur l'économie mondiale. Mais cette hégémonie a également provoqué une série de tensions, en particulier pour des pays qui affrontent des sanctions ou des restrictions économiques imposées par Washington.

Dans ce contexte, le BRICS Bridge se présente comme une proposition stratégique. En offrant un système de paiement qui facilite l'utilisation de monnaies locales, le BRICS Bridge cherche à réduire les risques associés au dollar et à fournir une alternative plus stable et équitable pour le commerce et les transactions internationales.

Impact sur les pays sanctionnés

La dédollarisation a des implications significatives pour les pays qui sont l'objet de sanctions économiques comme le Venezuela.

Les sanctions imposées par les États-Unis ont restreint sévèrement l'accès du Venezuela au système financier mondial basé sur le dollar et exacerbé les difficultés économiques du pays.

L'introduction du BRICS Bridge et la possibilité de réaliser des transactions en monnaies locales pourrait offrir au Venezuela une voie pour surmonter certaines de ces restrictions et rétablir son économie. De plus, la réduction de la dépendance envers le dollar pourrait aussi conduire à une meilleure stabilité économique pour les pays qui participent au système en leur fournissant plus d'autonomie et de contrôle sur leurs transactions internationales.

Mais, malgré les promesses du BRICS Bridge, la dédollarisation affronte plusieurs défis. La transition vers un système financier, moins dépendant du dollar demanderait une coordination importante entre les pays membres et la mise en place de mécanismes efficaces pour gérer les transactions et garantir la stabilité du nouveau système.

Mais la création du BRICS Bridge représente une opportunité pour redéfinir le système financier mondial. En offrant une alternative à la domination du dollar, ce nouveau système pourrait équilibrer le pouvoir économique et fournir un espace plus juste et diversifié au commerce et aux investissements internationaux. Le sommet de Kazan et la mise en place du BRICS Bridge sont des éléments cruciaux pour observer la façon dont se développe ce processus et quel impact il aura sur l'ordre économique mondial.

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/brics-bridge-el-fin-del-sistema-de-sanciones-de-estados-unidos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/international-le-brics-bridge-la-fin-du-systeme-de-sanctions-des-etats-unis.html