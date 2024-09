International: Les dirigeants du monde discutent d'un changement de cap

La Havane, 25 septembre, (RHC)- Le débat général de la 79ème Assemblée des Nations Unies s'est ouvert mardi sur un message clair appelant à l'action : l'état du monde est insoutenable mais les défis ont des solutions.

Lors de l'ouverture de la réunion la plus active de la politique mondiale, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis l'accent sur l'impunité, l'inégalité et l'incertitude face à des risques non gérés en tant que moteurs d'une crise sans précédent.

"L’état dans lequel se trouve notre monde n’est pas viable. On ne peut pas continuer ainsi", a affirmé le chef de l’ONU.

"Partout, au Moyen-Orient, au cœur de l’Europe, dans la Corne de l’Afrique et au-delà, c’est l’ère de l’impunité", a-t-il ajouté.

Il a cité la guerre en Ukraine, qui "s’étend" alors que "rien n’indique qu’elle va s’arrêter", le conflit à Gaza, qui "vit un cauchemar permanent", et le risque d’escalade au Moyen-Orient, à commencer par le Liban qui est "au bord du gouffre ».

Dans le même temps, les bouleversements climatiques et la crise du coût de la vie aggravent les inégalités, tandis que la discrimination et les abus généralisés fondés sur le genre sont les plus répandus dans toutes les sociétés.

Dans ce contexte complexe, Antonio Guterres s'est montré optimiste quant à l'adoption récente du Pacte pour l'avenir, une déclaration axée sur la réforme de la gouvernance mondiale.

"Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un voyage, une boussole dans le tourbillon", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le président de la 79e Assemblée générale des Nations unies, Philémon Yang, a insisté sur le fait que l'urgence de trouver des solutions "ne peut être surestimée ».

"Le débat général reste l'une des plateformes les plus inclusives, les plus représentatives et les plus autorisées au monde pour la réflexion mondiale et l'action collective", a-t-il déclaré, exhortant les dirigeants à profiter de l'espace de dialogue.

Les dirigeants latino-américains ont également fait part de leur inquiétude quant au contexte mondial.

"Nous tournons en rond entre des compromis possibles qui conduisent à des résultats insuffisants", a déclaré le président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, faisant référence aux discussions prolongées sur le Pacte pour l’avenir.

Outre les conflits, Lula a mis en garde contre l'interdépendance de la planète avec le changement climatique.

"La planète n'attend plus d'être payée pour la prochaine génération, elle en a assez des accords climatiques non respectés, elle en a assez des objectifs de réduction des émissions de carbone négligés et de l'aide financière qui ne vient pas", a-t-il déclaré.

Dans la même veine, son homologue colombien, Gustavo Petro, a désigné les inégalités sociales comme l'unique raison de cet "Armageddon contemporain ».

Le 1% le plus riche, la puissante oligarchie mondiale, conduit l'humanité au bord de sa propre destruction, a souligné le chef d'Etat colombien.

Au contraire, la construction d'une démocratie mondiale pourrait conduire à l'ouverture d'une nouvelle histoire, a-t-il estimé.

Dans son premier discours à l'Assemblée générale, le président du Guatemala, Bernardo Arévalo, a convenu de la nécessité de sauver le multilatéralisme, de revitaliser le dialogue pour la paix et de passer à l’action.

Pour résoudre les problèmes urgents qui nous affligent, commençons par l'origine : la guerre, cette horreur qui a motivé l'ouverture de ce forum mondial, a-t-il rappelé.

"Nous avons besoin de nouvelles approches qui s'adaptent aux besoins émergents des États", a-t-il souligné, soutenant une réforme du Conseil de sécurité qui reviendrait à une approche collective, pacifiste et démocratique dans son action.

(Source : Prensa Latina)

