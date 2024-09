Par María Josefina Arce

Le sixième et dernier rapport sur son gouvernement présenté par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui cédera les rênes du pays pour les six prochaines années à la présidente élue, Claudia Sheinbaum, en octobre, a donné lieu à une impressionnante manifestation de soutien.

Sur la Plaza de la Constitución, connue sous le nom de Zócalo, à Mexico, les Mexicains se sont rassemblés pour écouter M. López Obrador, qui est l'un des présidents les mieux notés au monde.

Son gouvernement a réalisé des progrès significatifs dans le domaine social. Selon les statistiques, son mandat a permis de réduire considérablement la pauvreté. Plus de neuf millions de Mexicains sont sortis de cette condition oppressante.

Au cours de son mandat de six ans, le salaire minimum des travailleurs a été augmenté et a connu une hausse consécutive de 2018, date à laquelle López Obrador est devenu président, jusqu'à cette année, ce qui a sans aucun doute eu un impact sur la réduction de la pauvreté.

Dans cette réussite incontestable, les programmes d'aide sociale ont également joué un rôle essentiel, qui, comme l'a souligné le président, ont atteint les communautés les plus éloignées et les plus démunies.

Parmi ces initiatives, citons les pensions pour le bien-être des personnes âgées et des personnes souffrant d'un handicap permanent.

Sembrando Vida est un autre de ces programmes qui a eu un impact important sur la nation, et a été décrit par le président comme l'un des programmes de reforestation les plus importants au monde.

Dans son rapport, M. López Obrador souligne que depuis sa mise en œuvre, plus de 430 000 agriculteurs en ont bénéficié, dans le cadre des des efforts déployés pour promouvoir le développement rural et la durabilité au Mexique.

Une autre initiative phare est "Les jeunes construisent l'avenir", qui s'adresse aux citoyens âgés de 18 à 29 ans qui n'étudient pas ou n'ont pas d'emploi. L'aide apportée leur permet de suivre une formation dans le domaine qui les intéresse en vue de leur insertion sur le marché du travail.

Il ne fait aucun doute que pendant le mandat de López Obrador, le Mexique a connu une profonde transformation. Pendant ces six années, son gouvernement a œuvré pour une société plus juste, plus équitable et plus fraternelle.

Sous son administration, le Mexique est également devenu un acteur majeur sur la scène internationale, toujours dans le respect des principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres nations.

