Pérou : 20 000 000 000 de dollars perdus à cause de la corruption

La Havane, 9 septembre, (RHC)- Le président de la Chambre de Commerce de Lima, Roberto de la Torre, estime à près de 20 milliards de dollars les pertes du Pérou à cause de faits de corruption entre 2021 et 2023.

Il a fait remarquer que seul le montant perdu en 2023 aurait permis de financer la construction de 50 hôpitaux, de 1 600 écoles modernes ou de créer plus d'un million d’emplois.

S'exprimant lors d'un programme de formation destiné aux futurs fonctionnaires de l'État, il a déclaré que les pratiques de corruption nuisent le plus aux pauvres et limitent les investissements dans les infrastructures, la santé, l'éducation et d'autres secteurs essentiels au développement.

Tous les présidents élus au cours des quatre dernières décennies ont été accusés, ont fait l'objet d'une enquête ou ont été jugés pour corruption.

Des dizaines de gouverneurs ou d'anciens gouverneurs régionaux et de maires de province et de district ont également fait l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de condamnations, de même que des fonctionnaires et des hommes d'affaires qui ont versé des pots-de-vin.

(Source: Prensa Latina)

