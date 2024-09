République Dominicaine : Anthony Blinken, activistes du retard politique

Par Lilliam Oviedo

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

L'activisme de Luis, Abinader contre le Venezuela, ne se limite pas des déclarations, il se manifeste dans des actions concrètes et dans le renforcement de l'engagement du Gouvernement vers le retard politique en général et en particulier vers l'application de la politique impérialiste envers l'Amérique latine.

Le 6 septembre 2024 devra être considéré comme le jour où le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, s'est rendu en République Dominicaine, mais en plus, comme la date à laquelle Luis Abinader a reconnu devant le monde s'être engagé à stimuler avec les agences des États-Unis et l'Organisation des Etats Américains (on mentionne son nom en particulier bien qu'il puisse être inclus dans la liste des agences yankees) la déstabilisation au Venezuela.

Blinken s'est présenté en Haïti comme bailleur de fonds pour le paiement des agents de la mal nommée mission de stabilisation dirigée officiellement par le Gouvernement du Kenya et, en République Dominicaine, il a souligné l'autorité de Luis Abinader.

Acquiert-on la condition de dirigeant en utilisant les forums internationaux pour demander l'occupation d'un pays voisin? Cette condition s'acquiert peut-être en calculant les coûts de l'immigration haïtienne à partir de l'occupation des salles de classe par les enfants haïtiens et des accouchement de Haïtiennes dans les conditions dans lesquelles accouchent les Dominicaines pauvres ?

Entre la définition d'un dirigeant et celle d'un laquais, qui, par son attitude de classe ne reconnaît comme êtres humains que les privilégiés, la différence est énorme. En tant que président de la République, en tant qu'ancien président et dans n'importe quelle condition, Louis Abinader et et sera un politicien vendu à l'étranger, et un riche protégé par le pouvoir impérialiste, dans la mesure où il est prêt à le servir, et peut rendre efficace sa collaboration. Dans cette mesure, les faucons ignoreront son engagement en faveur de l'utilisation de ressources impures et sa condition d'utilisateur de paradis fiscaux.

Le Gouvernement de Danilo Medina a rejoint la puissance hégémonique dans sa politique à l'égard du Venezuela. Dans la situation actuelle, l'exigence est plus grande. C'est la règle que suit Luis Abinader. La secrétaire des États-Unis pour l'énergie, Jennyfer Graal, une personne liée à plusieurs corporation international, c'est rendu en république Dominic hautaines récemment. Il y a aussi eu Samantha Power, administratrice de l'agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Ces deux visites ont été mentionnées par Blinken lors de la conférence de presse qu’il a donnée avec Abinader. Ils n’ont pas parlé de ce qu’ils ont dit à propos des terres rares du pays dont le Commandement Sud connaît bien la valeur stratégique. Et ils n’ont pas non plus parlé de son intention de continuer à transformer en sens commun le fait de tolérer le fait de se vendre à l’étranger, de déguiser le pillage en collaboration et d’appeler évolution culturelle l’aliénation culturelle encouragée par l’USAID.

Et il faut mentionner la vision de Marti sur ce qui est vu et ce qui n'est pas vu, ce dernier étant toujours beaucoup plus important lorsqu'il s'agit de questions politiques.

La réponse des secteurs conscients à la gestion de Blinken est d'insister sur la nécessité de voir la migration comme un phénomène social et non comme une question de sécurité nationale.

Ce n'est pas exercer sa souveraineté que de favoriser la surexploitation des migrants haïtiens et de violer leurs droits de manière flagrante, abusive et grossière. Abinader est à la tête de l’abus et le pouvoir hégémonique lui permet de disposer de tout ce qu'il considère comme favorable à ses intérêts, portant ainsi atteinte au patrimoine national et régional.

L'engagement dans le retard politique est un élément qui rend le Gouvernement actuel de la République dominicaine illégitime.

Avec la visite de Blinken, la soumission de Luis Abinader et de son équipe s'est à nouveau manifestée et, plus important encore, l'illégitimité d'un exercice abusif et autoritaire du pouvoir, de classe et pillard et criminel dans son essence est encore plus mise en évidence.

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/09/06/republica-dominicana-antony-blinken-activista-del-atraso-politico/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/republique-dominicaine-anthony-blinken-activistes-du-retard-politique.html