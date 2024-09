Venezuela: Actualiser les processus de renseignement face aux menaces

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Lors du XIXe anniversaire du commandement stratégique opérationnel de la Force Armée Nationale Bolivarienne (CEOFANB), le président de la République, Nicolas Maduro, a mis l'accent sur l'importance de perfectionner les systèmes de sécurité du pays et a souligné qu'on doit s'adapter aux nouvelles formes de guerre et aux menaces informatiques comme les attaques faites par Israël contre la population du Liban, en faisant éclater du matériel électronique.

Maduro signale que le conseil de cybersécurité de la nation lui a fait passer un rapport sur les attaques d'Israël contre la population du Liban en utilisant des bipeurs (chercheurs de personnes), des talkies-walkies, des téléphones portables d'une marque particulière qu'ils ont « semé pendant des années », en utilisant un composant de l'appareil contenant un explosif et « les satellites, dans ce cas d'Elon Musk. »

Il a demandé de réviser tout le matériel qui a été acheté et tout celui qui existe: « Nous avons beaucoup d'informations du renseignement, », a-t-il noté.

Le président a également abordé le développement de capacités anti-drones en disant qu'on a mené à bien des études internationales pour affronter cette nouvelle menace : « Il est crucial d'avoir des défense anti-drones dans tous les objectifs vitaux comme les aéroports et les ports, », a-t-il déclaré.

Il a demandé au ministre de la défense, Vladimir Padrino, de réaliser une actualisation et une adaptation des processus de renseignement et de contre-espionnage de l'État vénézuélien pour les adapter aux nouvelles circonstances du XXIe siècle et du Venezuela.

Il signale que, si nous n'avions pas eu le renseignement et le contre-espionnage que nous avons, nous n'aurions pas obtenu les victoires qui se sont accumulées. Mais il faut réaliser « l'adaptation au nouveau moyen de la guerre. »

«Un autre élément très important que je voudrais noter est que le concept d'adaptation au nouveaux moyens de la guerre, c'est étudier les agressions qu'ont subi les peuples de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Libye, de la Syrie, et les récentes agressions contre le peuple de la Russie, les récents agressions, et les génocides contre le peuple de la Palestine, de Gaza, et le génocide en plein développement du peuple du Liban. Étudions-le et comparons-les pour faire de notre Force Armée et de notre pays un pays indestructible. Celui qui se prépare bien mérite la victoire ! »

Qu’on ne se trompe pas sur le Venezuela !

Le président du Venezuela aussi évoqué l'opération « presque le Venezuela » dirigée par Erik Prince, ancien patron de la compagnie de mercenaires Blackwater, et sa campagne de collecte de fonds, soi-disant destinée à réaliser une incursion armée au Venezuela et à déposer le président Maduro.

« Des abrutis, des clowns, sont apparus en Floride avec le soutien du Gouvernement des États-Unis, menaçant d’envahir le Venezuela, de venir tuer, poser des bombes. Ici, les fusils les attendent ! Ceux qui menacent le Venezuela d'une guerre seront accueillis avec des fusils et l'union populaire-militaire-policière les attend. Ne vous trompez pas sur le Venezuela ! Personne ne menace le Venezuela », a averti Maduro jeudi.

Et le président a ordonné d'intensifier la recherche et l'arrestation des terroristes et des mercenaires qui obéissent aux Gouvernements de Washington et de Madrid.

« Renforcer les plans à antiterroristes », a-t-il ordonné face aux actions criminelles « que les États-Unis sont en train de nous envoyer avec la CIA » et l'Espagne, cette dernière par l'intermédiaire du Centre National de Renseignement (CNI). « Renforcer la recherche et la capture des terroristes et la neutralisation de toute possibilité qu'au Venezuela, ils puissent imposer la politique avec des bombes et des sabotages. »

Maduro a confirmé que le Gouvernement a réussi à attraper des mercenaires de plusieurs pays qui venaient attaquer le Venezuela. Il a rappelé que ces individus étaient aux mains du ministère public, de la justice vénézuélienne : « il y a des preuves des plans de la CIA et du Centre National de Renseignements espagnol contre la paix et la sécurité du Venezuela. »

Le Gouvernement a démantelé un plan terroriste dont l'objectif était d'assassiner le chef de l'État, Nicolas Maduro, la vice-présidente Delcy Rodriguez et d'autres dirigeants de la Révolution Bolivarienne. C'est le ministre du pouvoir populaire pour l'intérieur, la justice et la paix, Diosdado Cabello, qui a donné cette information, le samedi 14 septembre, et il a précisé que dans le cadre de ces actions, les corps de sécurité avaient saisi plus de 400 fusils et pistolets.

L'union civique–militaire–policière pour vaincre les conspirations

L'union civique–militaire–policière est le noyau vital du bloc historique, populaire, bolivarien, zamoriste, socialiste, du XXIe siècle vénézuélien, » a affirmé Maduro, et il a souligné que c'est cette fusion qui a permis de vaincre les plans de l'empire et de la droite fasciste.

Il a déclaré qu'il fait un gros effort quotidien, « pour alerter, préparer les capacités du peuple, de l'État, pour défendre notre souveraineté, notre intégrité territoriale et garantir la paix en toute circonstance. »

Il a remarqué que dans l’union civique–militaire–policière, on a démontré la capacité de garantir la stabilité intérieure, « de la paix et la jouissance de la constitutionnalité pour notre peuple » en diverses circonstances.

« Cela exige, messieurs, cela oscille, beaucoup de travail de qualité en matière de planification. En plus de la vision, il faut beaucoup de morale ; un dirigeant sans morale n'arrive pas au coin de la rue, il s'écroule, il est défiguré et il est fini. Nous avons un proverbe qui dit : « Celui qui se frotte à nous se dessèche ». Un dirigeant sans morale se dessèche. »

