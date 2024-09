Venezuela: Au coeur de l‘anti-fascisme, de l’anti-impéralisme et de l‘anti -colonialisme mondial

Le 10 et 11 Septembre 2024 Caracas, capitale du Venezuela, a été le coeur de l ‘anti-fascisme, de l’anti-impérialisme et l ‘anti colonialisme mondial, avec le Premier congrès de ce genre dans le monde.

Face à l‘offensive néo fasciste et néo coloniale partout dans le monde , un tel rassemblement est impératif, car l ‘extreme droite partout s’ organise et gagne des voix en Europe mais aussi en Amérique du Sud , on l ‘ a vu avec les attaques contre le Venezuela Bolivarien lors des élections présidentielles le mois dernier. L ‘Occident appuyant l ‘opposition et ses oligarques , et se niant à reconnaitre là légitimité du président Nicolas Maduro, encore aujourd’hui. ( voir l ‘accueil par le mercenaire Pedro Sanchez d’ Espagne de l ‘opposant oligarque Edmundo Gonzales). https://www.lesechos.fr/monde/europe/pedro-sanchez-recoit-le-chef-de-lopposition-venezuelienne-malgre-la-colere-de-caracas-2118600

L ‘intensité de cette lutte de classe internationale est d’autant plus forte face à l’ AXE DE LA RESISTANCE anti -impérialiste avec la Chine, la Russie, l’Iran, le Vietnam, Cuba, le Nicaragua, le Venezuela, la guerre patriotique arabe (Yémen, Palestine, Liban, Syrie, partie de l’Irak..), et africaine avec les pays du Sahel.

Nous l ‘annoncions déjà il y a 1 an , dans notre rencontre « La gauche et la guerre » , à Tunis, en 2023 « les guerres vont se multiplier « comme l ‘ a déclaré le militant Said Bouamama : https://www.youtube.com/watch?v=jVKOLqAthOE&t=4s

Ce congrès mondial a été un succès avec plus de 1 200 délégués de 95 pays, qui sont venus faire des présentations et débattre au Premier Congrès mondial contre le fascisme, le néofascisme, et l ‘anti impérialisme.

Cette action est un bon départ qui doit être renforcée partout par les forces progressistes et révolutionnaires du monde et contrer les agressions du capital anglo- sioniste, monopolistique et financier et ses hordes de mercenaires partout dans le monde.

LES ÉTATS-UNIS SE VANTENT D’AVOIR GAGNÉ LA PREMIÈRE GUERRE FROIDE, MAIS IL EST PEU PROBABLE QU’ILS GAGNENT ÉGALEMENT LA DEUXIÈME GUERRE FROIDE!!! ADELANTE !

Patria o Muerte Venceremos.

Bureau d ‘information Alba Granada Nord Afrique

