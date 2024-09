Venezuela : Delcy Rodriguez, un pilier de la Révolution Bolivarienne

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le 27 août dernier, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a annoncé un remaniement de son cabinet ministériel pour l'adapter aux conditions objectives du présent et donner une continuité au travail révolutionnaire.

Les remaniements fréquents, en particulier après les élections, sont positifs, parce que, en augmentant la rotation des charges entre personnes qualifiées, ils démocratisent l'exercice du pouvoir, en particulier si nous tenons compte du passage du temps, c'est une mesure qui sert à donner du « sang neuf » au Gouvernement et l'empêche de se transformer en gérontocratie.

Mais les dirigeants intelligent savent également quand il faut garder les cadres qui ont démontré être des « mes clés » de la bonne gouvernance et de la conduite de la stratégie générale du corps politique. Le long mandat d'une personnalité aussi magnanime que Sergueï Lavrov au ministère russe des affaires étrangères est remarquable, par exemple.

La décision de maintenir à son poste de vice-présidente du Venezuela Delcy Rodriguez qui occupe cette fonction depuis juin 2018 doit être interprétée dans le même sens.

Delcy Rodriguez a été une figure permanente de la Révolution Bolivarienne depuis au moins le second mandat d’ Hugo Chávez pendant lequel elle est devenue en 2006, ministre du Bureau de la Présidence du Venezuela. En 2013, elle a été ministre de la communication et de l'information jusqu'en 2014, ensuite ministre des relations extérieures de 2014 à 2017, présidente de l'Assemblée nationale constituante de 2017 à 2018, et depuis, vice-présidente.

Il faut préciser qu'elle a été ministre des relations extérieures à un moment pendant lequel son pays était de plus en plus sous blocus international, sous sanctions étasuniennes et européennes et subissait de plus en plus d'actions de sabotage et de subversion. Dans ce contexte, elle a affronté l'OEA, le principal outil institutionnel international des États-Unis pour gérer son hégémonie sur le continent à travers le mythe du « panaméricanisme » et elle a aussi dirigé le retrait du Venezuela de cet organe obsolète et néfaste. Lors de ces affrontement, comme lors de ses participations aux Nations unies, elle a mis en évidence les intentions impérialiste des États-Unis envers le Venezuela.

Son action a également été centrale lors de la convocation d'une Assemblée Nationale Constituante qu'elle a présidée de 2017 à 2018, à un moment où l'Assemblée nationale était en désobéissance franche envers la Constitution vénézuélienne, ce qui a été reconnu par le Tribunal Suprême et a rendu nécessaire cette convocation de cette assemblée qui a présidé à des réformes fondamentale comme la loi contre la haine et la réforme de la loi sur les forces armées, et a organisé plusieurs élections municipales, régionales et nationales, entre autres réussites importantes.

En tant que vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez a continué à jouer un rôle central dans le processus politique vénézuélien en élevant encore plus le niveau de son action. Par exemple, elle a été personnellement impliquée dans le renforcement des travaux de L'ALBA et de la CELAC, des espaces importants pour la construction d'une intégration latino-américaine.

Il faut souligner aussi que Delcy Rodriguez a été une véritable militante de l’intégration du Venezuela dans les BRICS en se rendant, par exemple, à la Banque des BRICS en Chine pour discuter de la construction d'associations stratégiques qui pourraient aider au développement du Venezuela. De plus, elle a toujours souligné que le pétrole vénézuélien était à la disposition des BRICS si le pays était accepté dans le bloc, et elle a été l'une des principales « lobbyiste » de cette candidature.

Ces réussites et bien d'autres n'ont pas été obtenues sans sacrifice, puisque, en plus d'être constamment diabolisée dans les médias atlantistes, elle a été l'objet de sanctions et il lui interdit de se rendre dans la plupart des pays de ce qu'on appelle la « communauté internationale », ce qui se résume à l'Occident atlantiste).

Ces plus de 20 ans de travail pour la Révolution Bolivarienne montrent l'importance qu'a eu Delcy Rodriguez tout au long des dures années de lutte du Venezuela et qu'elle continuera à avoir sous la direction du président Maduro.

https://www.telesurtv.net/opinion/delcy-rodriguez-uno-de-los-pilares-de-la-revolucion-bolivariana/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/venezuela-delcy-rodriguez-un-pilier-de-la-revolution-bolivarienne.html