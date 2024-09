Venezuela : Edmundo Gonzalez a accepté la décision du Tribunal Suprême de Justice

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Mercredi a été révélée, tout d’abord grâce à des médias digitaux privés, et ensuite dans une conférence de presse de Jorge Rodriguez, une lettre signée par l'ancien candidat à la présidence Edmundo Gonzalez Urretia alors qu'il se trouvait encore dans le pays, lettre dans laquelle il reconnaît les cinq pouvoirs publics du pays et déclare respecter (bien qu'il ne la partage pas) la décision du Tribunal Suprême de Justice dans laquelle il avalise la victoire du président de la République, Nicolas Maduro.

Lors d'une conférence de presse peu après midi, le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, a présenté à la presse la lettre originale signée par Edmundo Gonzalez en personne et par un témoin présent à ce moment-là.

« Dans les jours qui ont précédé le départ d'Edmundo Gonzalez du pays, nous avons été contactés par des interlocuteurs proches de Monsieur Gonzalez Urrutia pour discuter avec le président Nicolas Maduro à propos du souhait que Monsieur Gonzalez Urrutia de quitter le pays, » a précisé le président de l'Assemblée nationale.

Il a expliqué que le président l’a mandaté pour qu'il engage les contacts avec ces interlocuteurs, ainsi que la vice-présidente exécutive, Delcy Rodriguez, pour qu'elle soit son représentant dans les conversations avec l'ancien candidat.

« Ces interlocuteurs nous ont conduit à avoir des conversations directes, des conversations téléphoniques et personnelles avec Monsieur Gonzalez Urrutia qui nous a invité le soir qui a précédé son départ du Venezuela, à discuter à l'ambassade du royaume d'Espagne, ici, à Caracas. »

C'est dans cette ambassade que la lettre qui a été diffusée à la presse nationale et internationale a été signée.

l nous a cherchés », a souligné M. Rodríguez. « Il n'y a eu ici aucune mesure, comme l'ont souligné les agences de presse étrangères et les secteurs de l'extrémisme au Venezuela. Il n'y a eu aucune situation dans laquelle M. González Urrutia aurait pu se sentir violenté. Au contraire, il est venu nous voir pour parler et de cette conversation est née sa décision de quitter le Venezuela et de demander l'asile politique au Royaume d'Espagne, comme le prévoient les conventions sur l'asile dans les normes internationales, que le Venezuela respecte scrupuleusement », a déclaré le député Rodríguez.

La lettre

Il a lu la lettre dans laquelle l'ancien candidat le reconnaît comme président de l'Assemblée nationale : « J'ai toujours été et je continuerai à être prêt à reconnaître et à respecter les décisions adoptées par les organes de justice dans le cadre de la Constitution, y compris cette sentence de la Cour Electorale que, bien que je ne la partage pas, je respecte parce qu'il s'agit d'une résolution du plus haut tribunal de la République, a écrit Gonzalez Urrutia.

« Le fait que l'adresse à «Jorge Rodriguez Gomez, président de l'Assemblée nationale »est déjà très important car il ne reconnaît aucune autre Assemblée nationale que celle qui existe légitimement, à savoir l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela élue en décembre 2020 et dont le mandat est de cinq ans, comme toutes les législatures depuis l'approbation de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela », a-t-il souligné.

Il a continué à lire la lettre dans laquelle Gonzalez dit : « Je souhaite transmettre mon respect et ma reconnaissance aux institutions constitutionnelles représentées dans les cinq pouvoirs de l'État. »

Et dans sa lettre, l'ancien candidat admet qu’il a pris la décision de quitter le pays « pour que la pacification et le dialogue politique se renforcent. »

Coercition, chantage et pressions

Simultanément à cette conférence de presse, Edmundo, Gonzalez a publié sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il déclare qu'il a signé cette lettre parce qu'il était soumis à « de la coercition, du chantage et des pressions » pour l'obliger à la signer.

Un peu tôt, son avocat avait également déclaré qu'il était faux que Gonzalez Urrutia ait signé cette lettre.

À ce sujet, Jorge Rodriguez a déclaré : « Vous avez 24 heures pour démentir ces mensonges, qui, en plus vous font passer pour un couard. Si, dans les prochaines 24 heures, vous n'avez pas démenti cette fausse accusation que vous avez faite, nous allons montrer les preuves des conversations que nous avons eues face à face. Je vous recommande de rectifier. »

« Cette lettre a été signée à ma demande, on lui a demandé cette faveur après qu'il l'ait lue. La lettre a été lue et signée en présence de l'ambassadeur d'Espagne, qui n'a pas signé parce qu'il n'avait pas l'autorisation de le faire », a-t-il souligné. Il a même montré que González Urrutia avait apposé ses initiales sur chacune des pages du document, à la demande de Jorge Rodríguez.

Et il a condamné le fait que certains pays européens cherchent, même alors que Gonzalez Urrutia reconnaît la sentence du tribunal suprême de justice, à ne pas reconnaître la volonté exprimée par le peuple vénézuélien lors des dernières élections présidentielles. «Peuvent-ils nous imposer quelque chose ? » s'est-il demandé.

Respect de l’asile

Rodriguez a également assuré qu’après son départ pour l’Espagne, González Urrutia a assumé des obligations envers ce pays. "Nous verrons si le gouvernement du royaume d’Espagne, en respectant les lois et les traités internationaux, indique à González Urrutia la portée de son asile politique", a-t-il indiqué.

Et il a souligné que les actions de l'ancien candidat d'extrême droite qui a eu des réunions avec des politiciens espagnols et étrangers pour que ceux-ci agissent contre le Venezuela contreviennent à tout ce qui est établi dans ces accords.

« La parole est la seule chose que l'on emporte de ce monde. Monsieur Edmundo, vous me direz si vous respectez cela (l'engagement pris par l'ancien candidat de limiter son activité publique en dehors du Venezuela) », a déclaré M. Rodríguez.

Et il a souligné que le Venezuela est un pays qui respecte les accords et les traité en matière d'asile politique. C'est pourquoi il a souligné également que l'avion espagnol dans lequel à voyagé Gonzalez Uurrutia est venu sur le sol vénézuélien après l'approbation du Gouvernement national.

