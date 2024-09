Venezuela : Edmundo Gonzalez a cédé à des pressions

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

La communication remise par l'ancien candidat à la présidence Edmundo González Urrutia « est totalement déplacée » pour « se justifier et en même temps se déclarer au-dessus de la loi, au-dessus de l'autorité, au-dessus de l'État », a déclaré le procureur général de la République, Tarek William Saab, lors d'une conférence de presse, le lendemain de sa rencontre avec l’avocat, représentant légal de l'ancien candidat, José Vicente Haro.

Et il a précisé que l'ancien candidat « explique et se contredit » sur les raisons pour lesquelles il n'est pas rendu aux convocations du ministère public et il a signalé que Gonzalez, en ne se rendant pas à ces convocations, a prétendu être au-dessus du reste des citoyens.

La situation de l'ancien candidat est de « contumace », et le mandat d'arrêt est toujours en vigueur », à répondu le procureur à la question d'un journaliste, et il a précisé qu'il faut que González Urrutia soit présent et réponde aux questions liées à l'interview.

L’avocat José Vicente Haro à affirmer qu'il avait conseillé son client et l’avait incité à se rendre aux convocations du ministère public, que l'ancien candidat à la présidence y était prêt mais que « des personnes étrangères à l'équipe juridique ne l'ont pas permis, ils ont fait pression sur lui pour qu'ils ne s'y rende pas. »

Il a signalé que González Urrutia souhaitait aussi se présenter devant le Tribunal Suprême de Justice mais que « des personnes extrémistes qui l'ont énormément utilisé lui ont dit de ne pas y aller. »

« Nominalement, il reconnaît la communication des institutions du pays, mais il doit le faire aussi de faire, », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que le représentant juridique lui a dit qu'il ferait toutes les démarches pertinentes pour qu'il se rende à la convocation et se mette en règle. « Nous avons été suffisamment clairs sur tout ce qui s'est passé. »

La lettre envoyée par González Urrutia

Selon le procureur, la lettre envoyée par l'ancien candidat pour expliquer les raisons de son absence constitue un précédent négatif puisque « il y a un secteur qui se croit au-dessus des lois et prétend se placer au-dessus du reste des citoyens vénézuéliens. »

« Le ministère public comme le procureur général a qualité pour engager une enquête et , sur la base de cet enquête, interroger les personnes dont il pense qu'elle pourraient apporter des informations, que ce soit en tant que témoins ou en tant qu'inculpés… N'importe où qu'ils aient fait leurs études, dans n'importe école maternelle, ils ont étudié le droit, » a-t-il déclaré.

Saab à indiquer que l'institution qu'il préside à qualité pour convoquer n'importe quelle vénézuélien, et que celui qui a rédigé cette lettre, « vous fait du mal, cela devient un facteur aggravant, puisqu'il se déclare juge, fait sa propre justice et finalement déclare qu'il est innocent. Le plus grave, c'est qu'il dit qu'il continuera à désobéir ».

« Lui, dans sa lettre, dit qu'il n'a rien à voir avec ce site, », a-t-il dit en faisant référence à resultadosconvzla, le site utilisé par l'opposition pour diffuser des procès-verbaux qui, soi-disant, donnaient la victoire à González Urrutia au présidentielle du 28 juillet. Ah, parce qu'il sait que cette PAGE est une blague » a dit le procureur qui s'est demandé : « Alors, pourquoi l’a-t-il diffusé ? Pourquoi l’a-t-il publié ? Maintenant, ils disent qu'on ne doit plus parler des procès-verbaux. »

Il a précisé que les convocations ont été faites sur la base des dispositions de la Constitution et du Code Organique de Procédure Pénale (COPP). « Nous leur avons dit cela lors de la réunion », et il a indiqué qu'en refusant de se présenter, ils entravaient l'enquête.

Il a rappelé que González Urrutia a diffusé la page du site sur ses réseaux sociaux « en dehors de la loi, puisque des résultats frauduleux y sont donnés ».

Il souligne qu'il n'y a jamais eu d'accord pour ne pas « visiter le domicile » de l'épouse de l'ancien candidat, car cela « n'a jamais existé », ni la possibilité d'« enquêter sur l'épouse d'Edmundo González ».

Il estime que le moment est venu de panser les plaies, d'instaurer la non-impunité et la coexistence citoyenne, et que c'est pour cette raison que « le Venezuela en sortira plus fort ».

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2024/09/fiscal-general-gonzalez-urrutia-iba-a-acudir-a-las-citaciones-pero-lo-presionaron-para-que-no-viniera/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/venezuela-edmundo-gonzalez-a-cede-a-des-pressions.html