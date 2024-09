Venezuela : Edmundo Gonzalez a pris la bonne décision

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le président de la République, Nicolas Maduro, a salué la décision de « l'ambassadeur » (1), Edmundo Gonzalez Urrutia de se rendre à Madrid et lui a envoyé un message pendant son émission avec Maduro+ numéro 56: « Tous mes respects pour la décision que vous avez prise. Je comprends la démarche. que vous avez faite je la respecte. J'espère que vous allez bien dans votre chemin et dans votre nouvelle vie et je peux dire que je suis sûr que vos désirs de paix et de concorde pour le pays vont être exaucés et qu’il va régner la paix par-dessus tout. Aujourd'hui, le pays est calme et applaudit ce qui s'est passé. »

Le président m'a rappelé qu'il avait salué la décision du président des États-Unis, Joe Biden, de se retirer de la course à la présidence. Et il a souligné que, malgré leurs différences politiques, comme celles qu'il a eu avec Gonzalez Urrutia, en particulier depuis le 29 juillet, il reconnaît sa décision, la comprend et la soutient.

Mais Maduro a fait appel au secret d'État, et n'a pas donné de détails sur le processus. Cependant, il a affirmé que celui-ci avait été réalisé de façon impeccable, « dans l'esprit humaniste » qui caractérise la révolution, à la recherche du renforcement de la paix, de la coexistence et d'une nouvelle rencontre des Vénézuéliens, parce que le Venezuela est plus grand que toute personne et que tout ego, nous avons joué franc jeu.

« On doit savoir tenir parole. J'ai conduit ce processus personnellement. Mais j'ai donné ma parole de garder les secrets que je dois garder. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses de l'intérieur, mais je me réserve le le droit constitutionnel au secret d'État. Cependant, oui, je peux dire que tout ce qui a été fait a été de façon impeccable. Nous avons toujours joué franc jeu. »

Il a évoqué les paroles, « d'un fasciste de Miami, un criminel dont il a préféré ne pas donner le nom pour ne pas aggraver les choses » qui, en faisant référence au jeu d'échecs a déclaré : « nous avons sorti le roi, parce que, dans ange d'échecs, on sort le roi, nous sommes des stratèges. »

« Mais qui connaît le jeu sait qu'on joue avec toutes les pièces et avec l’échiquier complet. On ne peut pas cacher des pièces. Mais nous, nous respectons les règles du jeu, coup par coup, comme aux échecs, face-à-face. Tu ne peux pas brûler ou jeter l'échiquier si tu te vois perdu. On doit savoir jouer, respecter les règles du jeu et les résultats. Nous, nous avons joué franc jeu et nous avons gagné proprement et aujourd'hui le pays est calme, nous avons gagné la paix du pays et le pays applaudit ce qui s'est passé, » a déclaré Maduro.

À propos du départ d'Edmundo, Gonzalez, Maduro, à souligner que la diplomatie et la négociation ont toujours été favorable à la défense de la paix, de la stabilité et des intérêts de notre pays: « Une des valeurs les plus importantes pour moi et la parole, pour respecter les accords, », a-t-il déclaré.

Selon les journalistes invités à l'émission, Edmundo Gonzalez, à travers ses lettres, s'écarte de la violence, n'assume pas de responsabilité dans les violences qui ont eu lieu, révèle la division de l'opposition et dévoile sa prise de distance envers Maria Corina, Machado.

« Je ne me mêle pas des affaires intérieures de l'opposition. Mais je me demande : suivront-ils la voie du fascisme et de la violence une autre fois ou suivront-ils la voie de la politique et des élections ? Aujourd'hui, l'opposition n'a pas de chef, le capital politique les a quittés, l'électeur d'opposition se sent déçu parce qu'il ne veut ni la violence ni les menaces extérieures qui font partie de l'ordre du jour de Maria Corina Machado, » a dit Maduro.

Maduro a défié l'opposition vénézuélienne de se réorienter : « ils doivent créer la voie électorale, faire de la véritable politique, sinon ils seront oubliés par l'histoire. Moi, je confirme mon appel au dialogue politique avec toutes les oppositions et à la lutte contre le fascisme, à ce que ces secteurs se démarquent de ces actions. »

Il faut souligner que le 29 juillet, Edmundo Gonzalez est entré à l'ambassade des Pays-Bas, manifestant ainsi sa prise de distance avec Maria Corina Machado, selon Diosdado Cabello.

NOTE de Bolivar Infos

Edmundo Gonzalez a été Ambassadeur du Venezuela au Salvador

