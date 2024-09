Le départ d’Edmundo González n’est pas une surprise, mais plutôt l’issue prévisible d’un dirigeant qui n’a jamais été à la hauteur du défi auquel il était confronté.



Dès le début, ses actions ont révélé qu’il n’avait pas la capacité de mener un véritable combat contre la révolution bolivarienne et, au lieu de résister, il a choisi de fuir, laissant derrière lui ses partisans et sa cause.

La lettre de l’ambassadeur des Pays-Bas montre clairement que González, loin d’être un brave combattant, se souciait davantage de sa sécurité personnelle que d’affronter les conséquences de ses échecs politiques.

« A sa demande, au lendemain des élections, j’ai décidé de lui offrir l’hospitalité à la résidence du Chargé d’Affaires du Royaume des Pays-Bas à Caracas pour le temps nécessaire », a déclaré l’ambassadeur. Cela montre qu’un jour seulement après les élections, González planifiait déjà sa fuite. Tandis que le peuple vénézuélien continuait à travailler, il cherchait un refuge diplomatique au lieu d’assumer ses responsabilités de leader de l’opposition.

La trahison de ses partisans et alliés est évidente. » Début septembre, Edmundo González a exprimé sa volonté de quitter la résidence et le pays, sans consulter son entourage ni son équipe politique. Cette décision a été prise personnellement et n’a été signalée que lorsqu’elle était prête à être exécutée . Non seulement il a trahi ceux qui le suivaient, mais il l’a fait en secret, sans même les informer de sa décision. Quel genre de leader abandonne son équipe à un moment crucial ?

Pendant ce temps, la Révolution bolivarienne reste ferme, démontrant que l’opposition n’a ni la force ni l’engagement nécessaire pour faire face à la réalité. González, avec sa sortie silencieuse, confirme ce que nous savions déjà : il n’y a pas d’unité dans l’opposition et, au fond, ses dirigeants sont plus soucieux de se protéger que de lutter pour le peuple.

« J’ai parlé avec lui de la situation au Venezuela, de l’importance du travail de l’opposition et de la transition vers la démocratie », a expliqué l’ambassadeur des Pays-Bas. Mais ces pourparlers n’ont rien fait pour empêcher le départ de González ; il a choisi d’abandonner le combat plutôt que d’affronter le gouvernement, démontrant que ses paroles n’étaient pas soutenues par des actes.

Le plus ironique est que maintenant, depuis l’Espagne, « il a exprimé son désir de partir et de continuer son combat depuis l’étranger ». Mais quel combat peut continuer de l’extérieur ? Ce n’est pas la première fois qu’un leader de l’opposition fuit le pays en quête de sécurité, loin de la réalité à laquelle le peuple vénézuélien est confronté quotidiennement. Pendant ce temps, le gouvernement continue de travailler pour garantir la stabilité du pays et faire face aux véritables défis auxquels le Venezuela est confronté.

Le véritable problème de González n’était pas seulement son incapacité à diriger, mais aussi la pression interne de sa propre opposition divisée et de personnalités telles que la richissime fille d’esclavagiste vénézuélien María Corina Machado . Les tentatives infructueuses visant à consolider le leadership et le capital politique ont conduit à la capitulation. Que ce soit par peur ou par incapacité à apporter un réel changement, González a préféré quitter le Venezuela plutôt que de rester et de faire face aux conséquences de ses actes.

La Révolution bolivarienne a démontré une fois de plus que, face à l’adversité, elle continue de tenir bon, tandis que ceux qui s’y opposent fuient ou s’effondrent sous le poids de leurs propres contradictions.

Vive l’ alliance civico-militaire!

Source: Pedro Carvajalino, Venezuela news

