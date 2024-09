Venezuela : La confiscation de l'avion présidentiel est un acte de piraterie

Communiqué du Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

La République Bolivarienne du Venezuela dénonce devant la communauté internationale le fait qu'une fois de plus, les autorités des États-Unis d'Amérique, dans une pratique criminelle récurrente qui ne peut être qualifié que de piraterie, a confisqué illégalement un avion qui a été utilisé par le Président de la République, en se justifiant par les mesures coercitives que, de manière unilatérale et illégale, il impose autour du monde.

Cette action indique qu'aucun État ni aucun Gouvernement constitutionnel n'est à l'abri des actions illégales qui ne reconnaissent pas le droit international. Les États-Unis ont déjà prouvé qu'ils utilisent leur puissance économique et militaire pour menacer et faire pression sur des Etats comme celui de la République dominicaine pour qu'ils soient complices de leurs actes délictueux. Ceci est un exemple du soi-disant « ordre basé sur des règles » qui, en méprisant le droit international, prétend faire régner la loi du plus fort, créer des règles qui s'adaptent à ses intérêts et les mettre en pratique en totale impunité.

La République Bolivarienne du Venezuela se réserve le droit d'entreprendre toute action légale pour réparer ce dommage envers la nation ainsi que tous les autres dommages causés par la politique criminelle de mesures coercitives unilatérales.

Le Venezuela alerte sur le fait que cette action n'est pas une action isolée. Au contraire, elle fait partie d'une escalade d'actions contre le Gouvernement bolivarien du Venezuela réélu par la volonté de la majorité du peuple vénézuélien le 28 juillet dernier, et qui, fidèle à sa tradition anti impérialiste et anticolonialiste, n'acceptera qu'on fasse pression sur lui par aucune agression. Le Venezuela doit être respecté et continue à défendre avec fermeté sa dignité et sa souveraineté.

Caracas, 2 septembre 2024

source en espagnol:

https://avn.info.ve/venezuela-denuncia-pirateria-de-eeuu-al-confiscar-aeronave-presidencial/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/venezuela-la-confiscation-de-l-avion-presidentiel-est-un-acte-de-piraterie.html