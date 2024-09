Venezuela : La guerre électorale dans les règles de l’art

Marc Vandepitte

Rien de ce qui s'est passé avant, pendant et après les élections présidentielles au Venezuela n'est le fruit d'une coïncidence ou n'est tombé du ciel. Tout était préparé à la perfection et constituait une habile opération de guerre électorale. Dans ces conditions, la démocratie souveraine est-elle encore possible ?

Pour comprendre ce qui s’est passé au Venezuela ces dernières semaines, il faut réaliser deux choses : premièrement, l’élection présidentielle s’est déroulée dans l’arrière-cour des États-Unis et deuxièmement, le pays s’est engagé sur la voie de la gauche.

Tous les pays de la région qui ont pris un tel virage à gauche au cours des 20 dernières années ont été confrontés à des tentatives de déstabilisation et de changement de régime, qu’il s’agisse de coups d’État militaires, de guerres juridiques (lawfare), de coups d’État institutionnels ou de tentatives de révolutions colorées. Pour une vue d’ensemble, voir l’annexe, sous l’article.

Guerre hybride

Le Venezuela ne fait pas exception à cette règle, bien au contraire. En tant que précurseur dans la construction d’un monde multipolaire dans lequel l’Occident ne peut plus affirmer sa supériorité, le Venezuela est le pays le plus visé dans la région. Depuis l’élection de Chávez à la présidence en 1999, l’empire a tout fait pour saboter cette expérience de gauche.

Il s’agit notamment de deux coups d’État, d’une tentative d’assassinat du président, d’une provocation militaire par le biais de l’aide au développement, de barrages meurtriers dans les rues, d’un lock-out des clients du secteur pétrolier, d’un isolement diplomatique, de la thésaurisation de biens essentiels pour créer une pénurie, de lourdes sanctions économiques, du gel des avoirs étrangers et de l’impossibilité d’effectuer des transactions financières.

Lorsque nous pensons à la guerre, nous pensons spontanément aux bombes et aux missiles. Ce n’est pas le cas au Venezuela, où la guerre est menée d’une manière différente. Les agressions énumérées ci-dessus contre le pays sont toutes des exemples de ce que l’on appelle la guerre hybride. Chacune de ces stratégies éprouvées a été élaborée ou financée à partir des États-Unis.

Les événements survenus ces dernières semaines au Venezuela à la suite des élections présidentielles s’inscrivent parfaitement dans ce cadre et peuvent être décrits comme une guerre électorale.

Un scénario précis

Rien de ce qui s’est passé avant, pendant et après les élections n’est le fruit d’une coïncidence ou n’est tombé du ciel. Tout a été bien pensé. En effet, ce qui était sur le point de se produire avait été annoncé à l’avance par l’opposition d’extrême droite.

Quelques semaines avant l’élection, le candidat de l’opposition d’extrême droite Edmundo González, à l’instar de Trump aux États-Unis en 2020, avait annoncé qu’il n’accepterait pas les résultats s’il perdait. Dans le passé, cela a conduit à des émeutes et aux tristement célèbres barrages routiers (guarimbas) au Venezuela. Là encore, il était écrit dans les étoiles que cela se reproduirait.

Les manœuvres de l’opposition d’extrême droite ont suivi un scénario soigneusement préparé. Des parties essentielles ont même été publiées à l’avance par Mark Feierstein, expert en guerre psychologique et en désinformation. Cet homme a également joué un rôle clé dans la sale guerre contre le Nicaragua dans les années 1980 et dans le coup d’État contre le président Fernando Lugo au Paraguay.

Nous énumérons les éléments clés de son scénario.

Utiliser habilement les sanctions économiques d’une manière habile. Il affirme que les sanctions économiques dévastatrices sont un moyen de forcer le gouvernement de gauche à faire des concessions. En outre, les sanctions constituent un excellent outil de chantage électoral : pour un vote à gauche, les sanctions restent en vigueur, pour un vote à droite, elles disparaissent. Cette stratégie a été utilisée avec succès lors des élections de 1990 au Nicaragua.

En tout état de cause, les sanctions ont eu un effet dévastateur sur l’économie et les conditions de vie. Ils ont épuisé les Vénézuéliens, et une partie de la population attend et espère que Washington cessera son étranglement économique lorsque Maduro ne sera plus président.

2. Unir l’opposition sous l’impulsion des États-Unis. Dans le passé, l’opposition était fortement divisée, ce qui lui donnait peu de chances face à Maduro et, avant lui, face à Chávez. Cette fois-ci, Washington a mis les bouchées doubles pour rassembler l’opposition. Avec un certain succès.

L’influence de Washington est indéniable. La candidate d’opposition actuelle, Maria Corina Machado, a été reçue personnellement par le président Bush Jr. à la Maison Blanche dans le passé, et deux jours après l’élection, une réunion a eu lieu entre l’opposition d’extrême droite et un conseiller de premier plan de M. Biden afin d’élaborer une stratégie pour l’avenir proche.

3. Infiltrer et faire pression sur le Conseil national électoral. Le Conseil national électoral (CNE), qui organise les élections et qui est responsable des résultats, est un organe indépendant qui ne dépend pas du gouvernement, mais du parlement. Feierstein propose de l’infiltrer et appelle les pays de la région à faire pression sur le CNE.

4. L’opposition doit proposer ses propres résultats avant que le conseil électoral n’annonce les résultats officiels. Dans le point 8, nous décrivons comment les sondages manipulés et les faux sondages à la sortie des urnes étaient destinés à faire croire aux Vénézuéliens et au monde extérieur que l’opposition gagnerait de toute façon et que les résultats officiels en cas de victoire de Maduro seraient le fruit d’une fraude.

Sans le dire explicitement, Feierstein indique que ces sondages à la sortie des urnes sont mieux confirmés par les soi-disant « propres décomptes » de l’opposition. Cela leur donne un caractère presque officiel.

Pour ce faire, les résultats officiels devaient être retardés. C’était le résultat d’une cyberattaque massive (point 9). En outre, il devait également être possible de publier leurs « propres » résultats. Pour cela, il fallait un site web propre (point 10).

5. Appel aux pays de la région. Feierstein est bien conscient que les Etats-Unis ne sont pas l’acteur le plus approprié pour influencer les militaires et le Conseil National Electoral – les deux acteurs cruciaux du scrutin. L’ingérence directe de Washington est également mal perçue chez une partie de la droite vénézuélienne et ne serait pas non plus bien vue ailleurs dans le monde.

Il est donc préférable que les pays de la région soient impliqués dans ce processus. Cette stratégie n’a que partiellement réussi. Un certain nombre de pays d’Amérique latine alignés sur la politique étrangère des États-Unis n’ont pas reconnu les résultats officiels.

Mais des pays clés comme le Brésil, le Mexique et la Colombie ont indiqué qu’ils reconnaîtraient la victoire de Maduro si elle était confirmée par les autorités compétentes du pays. Ces pays s’opposent également à l’ingérence des États-Unis dans ces élections.

6. En cas d’émeutes, faire pression sur l’armée. Un fonctionnaire comme Feierstein peut difficilement inciter ouvertement à l’émeute, mais sur un simple signe de tête, le message est tout aussi clair. Il indique implicitement qu’il y aura (ou qu’il doit y avoir) des émeutes en cas de victoire de Maduro. Les États-Unis ont une longue tradition et une grande expérience dans l’organisation de telles émeutes.

Il se rend compte que les forces armées font preuve d’une grande loyauté envers le gouvernement de gauche. Mais il espère toujours convaincre une partie de l’armée, en particulier les conscrits et les officiers subalternes, de se ranger du côté des émeutiers.

Mauricio Macri, l’ex-président argentin de droite, s’est prêté à cette partie du scénario. Avant que les résultats ne soient connus, il a appelé dans un tweet les forces armées à se retourner contre le président Maduro. Un ancien chef d’État étranger appelant les militaires à se révolter contre un président a une portée considérable.

Source: https://x.com/mauriciomacri/status/1817732277708665150

Éléments supplémentaires

Le scénario de Feierstein laisse peu de place à l’imagination. Mais certains éléments manquent car il est difficile de tout mettre sur la table dans un document aussi ouvert (sur internet). Les éléments manquants sont les suivants :

7. Guerre médiatique contre le projet bolivarien et Maduro. Les médias vénézuéliens sont encore largement entre les mains de puissants groupes de capitaux alignés sur les États-Unis et vigoureusement opposés au gouvernement de gauche. La presse nationale et étrangère mène depuis des années une véritable campagne de dénigrement contre le projet bolivarien. Les gens gardent un silence pudique sur les sanctions économiques écrasantes, ce qui leur permet de rejeter la responsabilité des problèmes économiques sur le gouvernement.

Alors que Maduro a réussi à maintenir son pays sur la bonne voie dans des circonstances extrêmement difficiles, il est dépeint comme incompétent, corrompu, trafiquant de drogue et même un peu fou. Un tel contexte de guerre des consciences est tout sauf propice à l’organisation d’élections.

8. Sondages manipulés et sondages de sortie. Dans la période précédant les élections, les sondages ont été utilisés comme une arme. Les sondages réalisés par les États-Unis (Datanálisis, Delphos, Consultores 21 et ORC Consultores) indiquaient que le candidat de l’opposition Edmundo Gonzalez avait 20 à 30 points de pourcentage d’avance sur Maduro.

Ces sondages ont été repris avec empressement par les grands médias, chez nous aussi. Suite à ces sondages, les Vénézuéliens et les citoyens du monde entier étaient convaincus que Maduro ne pourrait gagner qu’en commettant des fraudes.

Ces soi-disant instituts de sondage ne sont souvent que des machines de guerre idéologiques camouflées, investissant des fortunes pour manipuler les esprits. Les liens avec la CIA ou avec les organisations qui en dépendent ne sont jamais bien loin.

En revanche, les médias occidentaux ont passé sous silence les sondages réalisés par Hinterlaces, Paramétrica et Ámbito, qui donnaient l’avantage à Maduro sur le candidat adverse González. Cette stratégie n’est pas nouvelle. Même lorsque Hugo Chávez était très populaire, ces instituts de sondage « prédisaient » qu’il perdrait les élections..

Même tactique pour les sondages de sortie des urnes. À midi, le prestigieux sondage Hinterlaces donnait 54,6 % à Maduro et 42,8 % à González, soit un résultat très proche du résultat officiel. Edison Research, lié à la CIA, a accordé 65 % à M. González et 31 % à M. Maduro.

Ce scénario présente de grandes similitudes avec les manœuvres entourant les élections de 2019 en Bolivie, qui ont finalement conduit au coup d’État sanglant dans ce pays et à la prise de pouvoir par la candidate d’extrême droite Jeanine Áñez.

9. Déstabiliser le vote électronique. Au Venezuela le vote se fait par voie électronique. Le dépouillement est donc automatique et doublement vérifié par une copie papier du vote électronique conservée dans des boîtes.

Dans la nuit du 26 juillet, deux jours avant les élections, une tentative de sabotage d’une importante centrale électrique a eu lieu. Un commando était entré dans la centrale électrique avec toutes sortes d’explosifs. L’attaque a pu être évitée. En cas de succès, sept provinces du West Country auraient été privées d’électricité pendant plusieurs jours et le vote électronique n’aurait donc pas pu avoir lieu.

Le jour des élections, les institutions gouvernementales, dont le Conseil national électoral, ont fait l’objet d’une cyberattaque massive de la part de la Colombie et des États-Unis. Cela a retardé le décompte des voix de plusieurs heures. Cela a permis à l’opposition de présenter ses propres résultats avant les résultats officiels.

10. Présenter ses propres résultats. Pour présenter ses propres résultats, l’opposition d’extrême droite a créé son propre site web la veille des élections. Dès ce moment, ils auraient alors publié 23 000 rapports officiels, soit environ 80 % du total. Selon ces données, M. González a remporté l’élection avec 63 % des voix contre 30 % pour M. Maduro.

Cependant, le site ne contient que 9 000 procès-verbaux, soit moins d’un tiers. De nombreux noms sont incomplets ou ne contiennent que des initiales. Il est également curieux que la répartition des votes dans les zones urbaines et rurales, dans la région amazonienne et dans les hauts plateaux, donne exactement les mêmes pourcentages. C’est totalement invraisemblable.

En d’autres termes, il s’agit de données fabriquées qui relèvent de l’amateurisme. Mais cela fonctionne pour les partisans de la droite, tout comme cela fonctionne apparemment pour les grands médias occidentaux.

Démocratie souveraine

Ensemble, ces dix mécanismes constituent un puissant scénario. Ils montrent clairement que la droite et Washington ne s’intéressent pas du tout à la démocratie ou à des élections équitables. Ils ne recherchent qu’un changement de régime qui remettrait le pays au diapason de l’oligarchie vénézuélienne, des États-Unis et de l’Occident.

Ce scénario rend pratiquement impossible la tenue d’élections souveraines et conduit presque inévitablement à la violence. Si ces mécanismes étaient appliqués à la prochaine élection présidentielle américaine, cela pourrait provoquer une guerre civile. La prise d’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, en a peut-être été un avant-goût.

On peut s’interroger sur l’utilité de convoquer des élections dans de telles circonstances. L’hystérie règne déjà dans les pays occidentaux quant à l’influence possible de la Russie sur les élections. Mais s’il y en avait, ce serait des cacahuètes par rapport à l’ingérence et à l’agression massives que le Venezuela doit endurer.

Comment un système politique peut-il se protéger de tant d’hostilités externes et internes sans remettre en cause son caractère démocratique ? Construire une telle « démocratie souveraine » n’est pas une tâche facile. Au Venezuela, ils y sont parvenus pour l’instant grâce au solide renforcement et à la mobilisation des organisations populaires.

Mais cela n’empêche pas la polarisation du pays d’être et de rester très forte, et l’organisation d’élections dans un contexte de guerre électorale est une entreprise très risquée. Le projet bolivarien est confronté à de très grands défis et a plus que jamais besoin de notre solidarité.

Annexe : Déstabilisation et coups d’État contre des gouvernements de gauche en Amérique latine au cours des 20 dernières années

- Argentine (2022) : guerre juridique contre la vice-présidente Cristina Kirchner, l’empêchant de se présenter à l’élection présidentielle de 2023.

- Bolivie (2019) : coup d’État forçant le président Evo Morales à quitter le pays.

- Brésil (2016) : guerre juridique contre l’ancien président Lula et la présidente sortante Dilma Rousseff. Lula est jeté en prison et Rousseff est destituée.

- Colombie (2023-4) : Le président Gustavo Petro est accusé d’avoir financé illégalement sa campagne électorale.

- Cuba (2021): campagne numérique visant à provoquer des émeutes dans le pays.

- Équateur (2010) : tentative de coup d’État visant à évincer le président Rafael Correa. En 2020, il est accusé de corruption, ce qui l’élimine politiquement.

- Honduras (2009) : après un coup d’État militaire, le président Manuel Zelaya est expulsé du pays.

- Mexique (2018) : campagne numérique visant à empêcher l’élection du président de gauche Andrés Manuel López Obrador.

- Nicaragua (2018): D’importantes manifestations éclatent après la décision du président Daniel Ortega de réduire les pensions et d’augmenter les cotisations de sécurité sociale.

- Paraguay (2012) : coup d’État institutionnel qui évince le président Lugo.

- Pérou (2022) : coup d’État déposant le président Castillo.

- Venezuela (2002) : coup d’État contre le président Chávez. Lock-out de l’industrie pétrolière. (2014 et 2017) : de violents barrages routiers bloquent le pays. (2017) : lourdes sanctions économiques américaines. (2018) : tentative d’assassinat du président Maduro. (2019) : provocation militaire par l’aide au développement. (2019) : reconnaissance par les États-Unis et l’UE d’un président intérimaire non élu. (2020) : coup d’État militaire manqué.

Le fait que le Chili n’apparaisse pas dans cette liste en dit peut-être long sur la voie suivie par le gouvernement Boric.

Source: de wereld morgen

https://investigaction.net/venezuela-la-guerre-electorale-dans-les-regles-de-lart/