Venezuela: Le Brésil ne représentera plus les intérêts de l’Argentine

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le chancelier de la république bolivarienne du Venezuela, Yvan Gil, non, c'est aujourd'hui la décision de révoquer immédiatement le consentement accordé au Gouvernement de la république fédérative du Brésil, pour qu'il représente les intérêts de la République Argentine et de ses ressortissants en territoire vénézuélien, et surveille les locaux de la mission diplomatique, y compris ses biens et ses archives.

Selon le communiqué officiel, cette décision répond aux preuves apportées sur l'utilisation des installations de cette mission diplomatique pour planifier des activités terroristes et des tentatives d'assassinat du président constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, et de la vice-présidente exécutive Delcy Rodriguez par les fuyards de la justice vénézuélienne qui y séjournent.

Cette mesure, qui révoque l'annonce conjointe du 5 août dernier, a été notifiée préalablement aux autorités des pays impliqués par la voie diplomatique.

Le document dit que le Venezuela, en tant qu'état hôte, a approuvé la révocation conformément à ce stipulent la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963.

Pour sa part, le ministre des relations extérieures du Brésil, à accueillir cette communication avec surprise, mais les autorités brésiliennes continueront « à garder et à défendre les intérêts argentins jusqu'à ce que le Gouvernement argentin indique un autre état acceptable pour le Gouvernement vénézuélien pour exercer ces fonctions. »

Le texte insiste sur l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique argentine, qui héberge actuellement six réfugiés vénézuélien en plus de ses biens et de ses archives.

L'ambassade et la résidence de la partie argentine n'a plus de représentation depuis août dernier. Jusqu'à présent, le Brésil avait assuré la sécurité de l'édifice et les soins des dirigeants liés à l’opposition.

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/retira-venezuela-beneplacito-otorgado-a-gobierno-brasileno-para-representar-diplomacia-argentina/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/venezuela-le-bresil-ne-representera-plus-les-interets-de-l-argentine.html