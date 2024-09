Venezuela: Le Conseil pour la paix des États-Unis soutient le droit de la révolution bolivarienne à se défendre.

Le 29 juillet 2024, le Conseil national électoral du Venezuela (CNE) a déclaré le président Nicolas Maduro vainqueur de l’élection présidentielle avec près de 52 % des suffrages exprimés.

Comme prévu, l’opposition soutenue par les Etats-Unis a qualifié de frauduleuses les élections du 28 juillet au Venezuela, après leur défaite. Elle avait annoncé cette intention avant même le scrutin, comme elle l’a fait lors de chacune des 31 élections nationales depuis le début de la révolution bolivarienne il y a un quart de siècle, à l’exception des deux élections perdues par les chavistes, le mouvement fondé par Hugo Chávez et repris par son successeur Nicolás Maduro.

Dans les deux jours qui ont suivi l’annonce des résultats de l’élection présidentielle par le CNE, le Venezuela a été secoué par de violentes manifestations du parti perdant. Quelque 25 personnes ont été tuées et 192 blessées, dont des membres des forces de sécurité du gouvernement, et d’importants dégâts matériels ont été causés, principalement aux institutions publiques telles que les universités, les écoles secondaires et primaires, les hôpitaux et les dispensaires, ainsi qu’aux moyens de transport.

Cette réaction illégale et violente répétée aux résultats des élections au Venezuela s’explique par le fait que l’opposition d’extrême droite, financée et en grande partie dirigée par Washington, poursuit une stratégie insurrectionnelle plutôt que démocratique. Ni elle ni les États-Unis n’ont reconnu le gouvernement vénézuélien depuis la première élection de Maduro en 2013.

Les États-Unis fondent leur action hostile sur le fait que ces élections n’ont pas été libres et équitables. Mais si ces élections sont injustes, ce n’est pas à cause des machinations des chavistes au pouvoir, mais à cause des conditions imposées par Washington dans le cadre de leur guerre hybride contre le Venezuela. Les 930 mesures coercitives unilatérales imposées à Caracas par Washington – appelées euphémismes sanctions – ne sont pas moins meurtrières que des bombes qui font des milliers de victimes.

En fait, le peuple vénézuélien s’est rendu aux urnes le 28 juillet avec un pistolet pointé sur la tempe, sachant que s’il votait pour Maduro, les mesures coercitives se poursuivraient probablement et même s’intensifieraient. Cette réalité fondamentale est ignorée par la presse occidentale et les autres critiques actuels de la révolution bolivarienne vénézuélienne. Cette forme d’ingérence et de punition collective est illégale au regard des chartes de l’ONU et de l’Organisation des États américains (OEA) et même de la législation américaine. Après tout, qu’est-ce qui donne aux États-Unis les pouvoirs nécessaires pour être l’arbitre mondial de la démocratie ?

Le discours sur les élections vénézuéliennes a été modifié par Washington et ses échos dans la presse institutionnelle, passant de l’ingérence primordiale des mesures coercitives américaines aux subtilités de la loi électorale vénézuélienne. Ce changement de discours vise à faire peser la charge de la preuve sur le gouvernement souverain, qui doit prouver sa légitimité. Des solutions sont proposées par des acteurs extérieurs et soutenues par le président américain Biden pour appeler à de nouvelles élections au Venezuela et à l’établissement d’un « gouvernement de transition ». Il n’existe aucun mécanisme démocratique pour ce faire au Venezuela, et il n’existe pas non plus de tels mécanismes dans la plupart des pays, y compris aux États-Unis. Plus important encore, il s’agit d’une violation de la souveraineté vénézuélienne.

L’USPC salue la déclaration du président Maduro : « Le Venezuela a la souveraineté d’un pays indépendant avec une constitution, il a des institutions, et les conflits au Venezuela de toute nature sont résolus entre les Vénézuéliens, avec leurs institutions, avec leur loi et avec leur Constitution. »

L’USPC appelle au respect des institutions souveraines du Venezuela, surtout maintenant que la Cour suprême de justice du Venezuela a confirmé les résultats des élections présidentielles.

Nous rejetons fermement toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures du Venezuela.

Traduit par la rédaction

Source: US Conseil pour la Paix

@albagranadanorthafrica

https://albagranadanorthafrica.wordpress.com/2024/09/01/le-conseil-pour-la-paix-des-etats-unis-soutient-le-droit-de-la-revolution-bolivarienne-au-venezuela-a-se-defendre/