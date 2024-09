Venezuela : Le Gouvernement doit rompre ses relations avec l’Espagne

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, a demandé à la commission de politique étagère du Parlement d'élaborer en rapport dans lequel il demande au Gouvernement de rompre les relations diplomatiques, commerciales et consulaires avec l'Espagne, en réponse à la décision du Congrès espagnol de ne pas reconnaître la victoire de Nicolas Maduro aux élections du 28 juillet dernier et de reconnaître la soi-disant victoire d'Edmundo Gonzalez.

« Ils veulent la bagarre, nous aussi. Ce que fait le Congrès espagnol équivaut à une déclaration de guerre contre le peuple vénézuélien et contre son Gouvernement légitimement constitué. Nous n'allons pas l’accepter, » a-t-il déclaré.

Il a rappelé que cette action est identique à ce qui s'est passé en 2019, quand le parlement espagnol a décidé de reconnaître Juan Guaidó comme président imaginaire du Venezuela. « Il est inconcevable que des êtres humains répètent, en un temps si court, l'une des plus grosses erreurs qui ait été commise dans l'histoire de la planète, qu’ils fassent à nouveau la même bêtise et la même stupidité. »

Et il a rappelé que cette décision du congrès espagnol ne respecte pas ce que stipule le droit international :

« C'est une violation, une barbarie, un manque de respect du droit international. Se seraient-ils réjouis si le Venezuela avait dit qu'il croyait à la consultation pour l'indépendance de la Catalogne ? Nous, respectueux comme nous sommes, nous ne nous immisçons pas dans les affaires des autres pays. »

Et il a souligné que le Venezuela est un pays qui s'est émancipé il y a plus de deux siècles de l'empire espagnol, c'est pourquoi, aujourd'hui, son peuple continue « à être prêt à tout, sauf à renoncer à son indépendance et à sa souveraineté : « Une bonne fois pour toutes, ils doivent comprendre que le Venezuela doit être respecté. S'ils ne le respectent pas, ils auront des activités commerciales avec n'importe quel pays, mais pas avec le Venezuela. »

Rodriguez a également condamné le fait que le royaume d'Espagne insiste pour donner refuge à « des délinquants, des fascistes et des putschistes » qui ont porté atteinte au Venezuela et à son peuple. Dans ce cas particulier, il a rappelé ceux qui fuient la justice comme Leopoldo Lopez, Julio Borges, Antonio Ledezma et Enzo Franchini, accusé d'avoir assassiné pendant les Guarimbas de 2019, Orlando Figueira, et sont protégés par ce pays qui parle au nom de la démocratie mais conserve une monarchie.

Il faut souligner que ces derniers jours, le Congrès espagnol a approuvé par 177 voix pour le fait d'appeler instamment le Gouvernement de Pedro Sanchez à reconnaître Edmundo Gonzalez Urrutia comme le vainqueur des élections présidentielles vénézuéliennes. Cette décision a été prise trois jours après que l'ancien candidat d'opposition soit arrivée à Madrid en qualité de réfugié politique.

