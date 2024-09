Venezuela : Le Pentagone dément l’existence d'un complot contre Maduro

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le département d'État des États-Unis a confirmé samedi l'arrestation d’Étasuniens accusés de terrorisme au Venezuela et a démenti l’existence d'un complot contre le président. Nicolas Maduro.

« Nous pouvons confirmer l'arrestation d'un membre de l'armée des États-Unis et nous sommes au courant de rapports non confirmés sur deux autres citoyens des États-Unis arrêtés au Venezuela, », a dit à EFE un porte-parole du département d’État.

Les États-Unis ont également dit que toute affirmation que les États-Unis sont impliqués dans un complot visant à renverser Maduro était « catégoriquement fausse ».

« Les États-Unis continuent à soutenir une résolution démocratique de la crise politique au Venezuela, », a conclu le porte-parole.

Le ministre de l'intérieur du Venezuela, Diosdado Cabello, a annoncé aujourd'hui l'arrestation de 2 citoyens espagnols, 3 Étasuniens et 1 tchèque impliqués dans une opération présumée ayant pour objectif de réaliser des actes « terroristes », parmi lesquels assassiner le président Maduro.

Selon le ministre, dans cette opération plus de 400 armes, « transportés depuis les États-Unis » ont été saisies et certaines des individus arrêtés cherchaient à amener au Venezuela « un groupe de mercenaires » dans le but d'assassiner Maduro, ainsi que la vice-présidente exécutive, Delcy Rodriguez, et d'autres dirigeants du chavisme.

Dans une rencontre réservée aux médias publique vénézuélien, Cabello a expliqué que les Espagnols avaient été capturé à Puerto Ayacucho, capitale de l'état d’Amazonas (sud, frontalier avec la Colombie et le Brésil).

Selon le ministre, sur les téléphones des individus arrêtés, les autorités ont trouvé des informations sur leurs contacts avec une « dirigeante » régionale du parti Vente Venezuela à qui ils ont demandé « comment faire pour acheter des explosifs » et pour « contacter des groupes qui pourraient faire un travail spécial. »

Derrière le trafic des armes à indiquer Cabello, se trouve l'ancien commissaire de la police de Caracas, Ivan Simoneau, David, qui a des liens « direct » au Venezuela, avec des dirigeants de l'opposition, parmi lesquels la mentionnée Maria, Corina, Machado, principal soutien de l'ancien candidat à la présidence Edmundo Gonzalez Urrutia, exilé depuis le 8 septembre en Espagne.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/09/15/venezuela-tras-el-decomiso-de-armamento-anunciado-por-diosdado-cabello-ahora-el-pentagono-confirma-detencion-de-estadounidenses-y-desmiente-complot-contra-maduro/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/venezuela-le-pentagone-dement-l-existence-d-un-complot-contre-maduro.html