Venezuela : Les États-Unis imposent de nouvelles mesures coercitives

Dans un communiqué officiel, la République Bolivarienne, du Venezuela a exprimé énergiquement, jeudi, son rejet de la nouvelle agression commise par le Gouvernement des États-Unis (USA), qui impose des mesures coercitives unilatérales à un groupe de fonctionnaire de l’État.

La République Bolivarienne, du Venezuela rejette, dans les termes les plus énergiques, la nouvelle agression criminelle commise par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique contre le Venezuela, en imposant des mesures coercitives, unilatérales, illégitimes et illégales à un groupe de fonctionnaires de l'État, ce qui démontre, une fois de plus son mépris total du droit international, de l'autodétermination des peuples et de la volonté démocratique des Vénézuéliens, par une action grossière qui cherche les bonnes grâces d'une classe politique qui a réalisé des pratiques fascistes et violentes pour renverser, sans succès, la démocratie bolivarienne.

Ce qu'on appelle de façon erronée, « sanctions », honteusement encouragées par l'extrême droite fasciste, rompt et viole les accords signés au Qatar, et cherche à imposer à tout un pays et à ses institutions les politiques de « changement de régime » qui font partie de la doctrine Monroe. On ne peut pas attendre grand chose de la puissance la plus hostile et sanguinaire qu’ait connu l'humanité, responsable de millions d'assassinats dans le monde avec des associés génocides et d'une histoire d'indifférence envers les besoins de ses propres citoyens.

Le Gouvernement des États-Unis prendra à nouveau le chemin de l'échec et sera vaincu par la dignité du Venezuela qui continuera à conquérir de nouvelles réussites en renforçant son économie, en consolidant son processus démocratique, participatif et agissant, et surtout, en resserrant ses liens avec les autres nations du monde qui elles, comprennent ce que sont la diplomatie, le respect et la coopération pour le bénéfice mutuel.

Le monde multi-centré et multipolaire dont parlait le commandant Chavez est devenu réalité, et il n'y aura ni agression ni menace qui puisse séparer la patrie de Bolivar de son rôle d’acteur tandis que les pratiques de l'impérialisme succombent dans leur misère morale systémique.

Le Gouvernement de l'État agresseur s'isole dans sa frustration, alors que le Venezuela croît et vainc. Cette attaque contre des personnes qui, jour après jour, défendent la souveraineté et la paix de la Nation, ne fait que confirmer leur volonté de sacrifice, et elles méritent la reconnaissance de toute la population. L'agresseur oublie que le Libérateur, Simón Bolívar, a montré clairement l'horizon à suivre quand il a dit: « Celui qui abandonne tout pour être utile à sa Patrie ne perd rien et gagne tout ce qu'il lui consacre »

Caracas, 12 septembre 2024

