Venezuela: Maduro doit prouver qu'il a gagné, affirme Lula

La Havane, 7 septembre, (RHC)- Le président Luiz Inacio Lula da Silva a assuré vendredi que le Brésil ne va pas rompre ses relations avec le Venezuela et insistera sur une solution négociée à la crise déclenchée par le rejet des résultats des élections du 28 juillet par l'ancien candidat conservateur Edmundo Gonzalez Urrutia et les partis politiques qui le soutenaient.

"Nous sommes maintenant dans une position, le Brésil et la Colombie, où nous ne reconnaissons pas les résultats des élections, mais je ne vais pas rompre pas les relations et je ne suis pas non plus d'accord avec les sanctions unilatérales et le blocus parce que cela nuit au peuple, pas à Maduro", a déclaré Lula lors d'une interview à la radio.

De même, il a insisté sur le fait que son homologue vénézuélien devait prouver qu'il a gagné les élections.

Il s’est ainsi référé à sa demande de publication des procès verbaux de tous les bureaux de vote. Selon la loi vénézuélienne, c'est à la branche électorale qu'il revient de publier les résultats détaillés du scrutin, et non à l’exécutif.

Le Conseil national électoral vénézuélien (CNE) a proclamé la réélection de Nicolas Maduro avec 51,9% des voix. Le résultat a été entériné par la Cour suprême de justice après une évaluation complète du processus demandé par le président sortant, au cours de laquelle Edmundo González Urrutia a choisi de ne pas se présenter et où les organisations politiques qui le soutenaient n'ont présenté aucune preuve de sa victoire, comme elles l'avaient affirmé après que le premier bulletin du CNE a été rendu public.

