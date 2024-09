Venezuela: Pas de réunion entre Lula, Petro et Nicolás Maduro

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a démenti mercredi le fait que le président Nicolás Maduro avait prévu une réunion avec ses pairs du Brésil, de la Colombie et du Mexique pour discuter de la crise post-électorale dans le pays.

Cabello a démenti le ministre colombien des Affaires étrangères Luis Gilberto Murillo, qui a déclaré mardi que Maduro aurait « probablement » une réunion virtuelle avec le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le Colombien Gustavo Petro. Les deux dirigeants, adeptes de la théorie du « ni ni », continuent, à leur manière, à être complices des attaques contre la Révolution Bolivarienne en ne reconnaissant pas la victoirele de Maduro le 28 juillet.

« Ce monsieur pense qu'il peut venir fourrer son nez au Venezuela », a déclaré Cabello dans son émission de télévision hebdomadaire: « C'est le chancelier de la Colombie, mais en vérité ce n'est pas le chancelier de la Colombie, c’est le chancelier des États-Unis en Colombie. »

« Il pense qu'il peut dire: « Nous coordonnons une réunion entre la Colombie, le Brésil et le Mexique pour traiter de la question du Venezuela ». Comment est-ce possible ? La question du Venezuela, c’est nous, les Vénézuéliens, qui l'a traitons, » a-t-il poursuivi. « (Il commence) à dire des mensonges et à coordonner une réunion, le président (Mexicain Andrés Manuel) López Obrador lui-même est venu dire : « Nous n'avons pas de réunion » ».

AMLO - qui l'a en fait dit plus tôt - a été très actif au début dans ces efforts, bien qu'il ait ensuite pris ses distances.

Lula avait déjà durci le discours contre Maduro lorsqu'il a déclaré la semaine dernière qu'il ne reconnaissait pas sa victoire mais pas non plus celle de l'opposition, s'alignant sur une dizaine de pays d'Amérique latine, les États-Unis et l'Union européenne qui rejettent la validation de la victoire du président socialiste.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/09/05/venezuela-el-ministro-diosdado-cabello-desmintio-reunion-de-lula-y-petro-con-nicolas-maduro/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/venezuela-pas-de-reunion-entre-lula-petro-et-nicolas-maduro.html