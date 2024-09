Venezuela : Un rapport biaisé présenté devant le conseil des droits de l'homme de l’ONU

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

La République Bolivarienne du Venezuela, rejette catégoriquement la présentation devant le conseil des droits de l'homme de l'organisation, des Nations unies, d’un rapport vulgaire et pamphlétaire rédigé par une mission illégitime politisée et empreint d'idéologie, créé par le cartel de Gouvernements du groupe de Lima raté dans le seul but de respecter les ordres venant de Washington pour appliquer la politique des États-Unis de « changement de régime » contre le Gouvernement légitime de la République Bolivarienne du Venezuela.

La persistance de cette honteuse mission est une preuve évidente de la dérive erratique des institutions du système des Nations unies, de plus en plus éloignées de leurs fonctions, qui les transforme en instrument de coercition et de chantage des peuples et des Gouvernements souverains, des institutions discréditées devant l'opinion publique mondiale car incapables d'aborder les véritables crimes contre l'humanité comme le génocide en Palestine, appliqué par l'État d'Israël et soutenu par les Gouvernements des États-Unis et de l'union européenne qui utilisent les droits de l'homme comme instrument d'agression et de chantage contre les peuples libres et souverains.

Le Venezuela dénoncé devant le conseil des droits de l'homme de l'ONU et son haut commissaire, avec des preuves suffisantes, les tentatives d'assassinat du président, de la vice-présidente et d'autres hauts fonctionnaires ainsi que les tentatives d'invasion du territoire vénézuélien par des groupes de mercenaires engagés aux États-Unis et en Europe. De la même façon, on a parfaitement documenté les effets pernicieux des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits fondamentaux du peuple vénézuélien. Malheureusement, les fonctionnaires qui reçoivent ces dénonciations semblent plus se préoccuper d'obtenir la bénédiction des États-Unis pour occuper les postes de cette bureaucratie internationale.

L'extravagance présentée par la mission illégitime prétend transformer les victimes du fascisme et de la droite extrémiste vénézuélienne en assassins, en oubliant d'aborder les actions de ce qu'on appelle les « commandos de la terreur », qui ont assassiné 27 Vénézuéliens et causé des dommages aux installations de la santé, de l'éducation et de la sécurité, ce qui est une atteinte directe aux droits fondamentaux des citoyens.

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela possède la plus haute morale de la région dans la défense des droits de l'homme. Depuis l'approbation de la Constitution de 1999, nous avons créé un robuste appareil de protection qui est la fierté de tous les Vénézuéliens. La victoire populaire du président Nicolas Maduro Moros, le 28 juillet dernier, garantit qu'elle continuera à suivre ce chemin de vérité et de justice comme l’a enseigné le Commandant Eternel Hugo Chavez Frias.

