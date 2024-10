Amérique latine: Le chef de la droite espagnole revendique la colonisation

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le chancelier du Venezuela Yvan Gil attaqué vendredi le chef de l'opposition espagnole, le politicien de droite Alberto Núñez Feijóo qui, dans un forum politique, a revendiqué, « l'histoire » que ses « ancêtres ont écrite en Amérique »,en évoquant la conquête et la colonisation de vastes territoires de ce continent entre le XVIe et le XIXe siècle.

M. Núñez Feijóo, chef de file de la droite espagnole, frise le ridicule avec son discours dépassé selon lequel l'Espagne est venue en Amérique pour y instaurer la liberté et la démocratie. Ses partisans pourraient être la proie de cette ignorance et croire que la colonie était une période de plaisir et n'avait rien à voir avec l'inquisition et le pillage des perles, de l'or et de l'argent et de bien d'autres ressources », a écrit le diplomate.

Gil a également accusé Núñez Feijóo de ne pas avoir remarqué que « l'empire espagnol a été expulsé par une armée de paysans aux pieds nus et en haillons » et que « pendant la guerre d'indépendance, près de la moitié de la population vénézuélienne a donné sa vie pour l'indépendance vis-à-vis d'un empire criminel et génocidaire ».

« Sa méconnaissance de l'histoire reflète aussi sa méconnaissance de notre réalité, il soutient des issues violentes pour un « changement de régime », il reconnaît des gouvernement parallèles, pantins de l'impérialisme occidental et répète la malédiction de Malinche avec une oligarchie vénézuélienne qui s'est consacrée à la guerre économique contre le peuple en lui refusant le droit de vivre en paix, », a-t-il déclaré.

Qu’a dit Núñez Feijóo?

Ce jour là, le politicien conservateur espagnol a dit dans un forum auquel a aussi participé l'ancien candidat à la présidence de l'aile radiale de l'opposition vénézuélienne, Edmundo Gonzalez Urrutia, qu'il fallait « revendiquer le lien Ibero-américain basé « sur l'histoire, la culture, la langue, les affects, les intérêts communs », qui ne devaient pas « se voir affectées par des légendes noires anachroniques ou des querelles artificielles. »

L'expression « légendes noires » est utilisée par les secteurs de la droite espagnole pour nier les atrocités commises par les conquistadors et les colons dans les territoires du continent américain qui ont été sous la domination de Madrid pendant 300 ans.

« En tant qu'espagnol, je revendique que l'histoire que mes ancêtres ont écrite en Amérique, je suis fier de notre roi, qui donne la stabilité et le prestige à l'Espagne dans le monde entier. Et évidemment, en tant qu'Espagnol, je refuse d'appliquer des jugements de valeur avec 500 ans de retard, » a déclaré Núñez Feijóo.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/10/05/venezuela-canciller-responde-al-lider-de-la-oposicion-espanola-por-reivindicar-la-colonizacion/

URL de cet article :

/2024/10/amerique-latine-le-chef-de-la-droite-espagnole-revendique-la-colonisation.html