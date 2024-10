Argentine: Début de la privatisation de la compagnie aérienne Aerolíneas Argentinas

Buenos Aires, 3 octobre (Prensa Latina) Malgré le rejet de plusieurs syndicats et d’autres secteurs, le gouvernement argentin a officialisé hier la déclaration d’Aerolíneas Argentinas comme entreprise soumise à privatisation.

Par le décret 873/2024, publié au Journal officiel, l’exécutif a indiqué que le processus pourrait comprendre le transfert à une ou plusieurs personnes humaines, juridiques privées ou publiques.



Pour prendre cette mesure, le gouvernement de Javier Milei s’appuie sur le décret 70/23 de nécessité et d’urgence qui modifie ou supprime plus de 300 réglementations, déclare l’urgence en matière économique, financière, fiscale et administrative, entre autres, et prévoit un programme général de déréglementation.



Il justifie également sa décision par la nécessité « d’une réorganisation complète de la législation aéronautique et commerciale afin de doter le marché d’un environnement concurrentiel qui offre suffisamment de flexibilité pour atteindre toutes les villes argentines ».



Récemment, le mandataire a approuvé la délivrance d’autorisations pour opérer sur le marché aéro-commercial argentin aux étrangers et a établi la politique de ciel ouvert, ce qui a été fortement contesté par les syndicats du secteur pour considérer que ces mesures représentent un abandon de la souveraineté nationale.



La déclaration de cette société en tant que société soumise à privatisation doit être approuvée par le Congrès.



Au cours des dernières semaines, les travailleurs de l’aéronautique ont organisé plusieurs grèves et protestations contre les mesures de Milei.

