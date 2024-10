Bolivie : Communiqué de Solidarité Bolivarienne

Révoltés par la tentative d'assassinat dont a été victime l'ancien président de l'État plurinational de Bolivie, Evo Morales, Solidarité Bolivarienne et l'équipe de Bolivar infos souhaitent lui exprimer leur soutien indéfectible.

Depuis la création de notre association en 2005, nous avons suivi avec intérêt le parcours exemplaire de ce dirigeant syndical parvenu au sommet de l'État par la seule force de son travail et de ses convictions révolutionnaires. La Bolivie lui doit beaucoup et en particulier son indépendance et sa dignité retrouvées. C'est pourquoi ses ennemis se font de plus en plus virulents et ils ne se trouvent pas toujours à l’étranger… Malheureusement, cette tentative d'assassinat ne nous surprend pas: il y a trop d'intérêts en jeu pour qu'on n'essaie pas de l'éliminer.

Les luttes qui secouent le Mouvement Vers le Socialisme actuellement font le jeu de l'ennemi de toujours, les États-Unis, qui souhaite reprendre le contrôle de ce pays riche en ressources naturelles, et en particulier en lithium, indispensable à la fabrication des batteries pour les voitures électriques et d'autres objets nécessitant des technologies de pointe.

En 2019, avec le coup d'Etat contre Evo Morales et l'arrivée au pouvoir de la dictatrice Jeanine Añez, les États-Unis ont failli réussir à reprendre le contrôle du pays mais, grâce aux élections qui ont porté Luis Arce au pouvoir, leur tentative a échoué. À présent, la belle unité du peuple bolivien semble bien compromise et nous ne pouvons que nous poser des questions sur l'action de certains dirigeants, auparavant proches d’Evo Morales.

La Bolivie a échappé à une catastrophe majeure et ne devrait pas oublier tout ce qu'elle doit à son ancien président.

L'équipe de Bolivar infos suit toujours attentivement les événements qui se déroulent en Bolivie et fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire parvenir ces informations importantes au public francophone.

Pour Solidarité Bolivarienne,

La présidente

Françoise Lopez

27 octobre 2024

