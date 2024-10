Colombie : Approbation de la réforme du travail proposée par Gustavo Pétro

Par Álvaro Altamiranda

La Colombie a approuvé la réforme du travail que propose le Gouvernement de Gustavo Pétro pour améliorer les conditions de travail des travailleurs.

Le parti au Gouvernement marque un point avec cette approbation à la chambre des représentants. Le groupe ministériel signale que pour les travailleurs, c'est une victoire qui garantit leurs droits.

Parmi les points les plus importants qui bénéficieront à plus de 10 000 000 de travailleurs, on peut citer la formalisation des micro-entreprises, des plateformes numériques, des jeunes employés et des garanties accrues pour la liberté syndicale.

La formalisation des transporteurs de marchandises, le congé de paternité, le travail des personnes incarcérées et la modification de l'horaire des heures supplémentaires de nuit ont également été approuvés.

Une fois la réforme du travail approuvée par la Chambre des représentants, elle sera transmise au Sénat de la République, afin que ces deux organes l'approuvent conjointement en séance plénière.

