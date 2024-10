Colombie : Gustavo Petro dénonce un coup d'Etat après l'ouverture d'une enquête par le CNE

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a dénoncé ce mardi le début d'un coup d'Etat contre lui et contre le Pacte Historique, coup d'Etat contre lequel il avait déjà alerté il y a quelques semaines.

« Le coup d'Etat a débuté, » a dit le président.

Il a fait cette déclaration après que la cour plénière du Conseil National Electoral ait décidé d'ouvrir une investigation et de formuler des charges contre la campagne présidentielle du premier et du second tour de la coalition Pacte Historique représentée « par les citoyens, Gustavo Pétro, Urrego, candidat, Ricardo Roa Barragán, gérant de campagne; Lucy Aydee Mogollón Alfonso trésorière, María Lucy Soto Caro et Juan Carlos Lemus Gómez, commissaires aux comptes, le mouvement politique Colombie Humaine et le parti politique Union Patriotique (UP) pour violation présumée du régime de financement, des campagnes électorales. »

En ce moment, le Gouvernement du Changement dirigé par le président se trouve au Carmen de Viboral, Antioquia, pour une cérémonie de réparation symbolique dans laquelle l'État reconnaît publiquement sa responsabilité dans les violation des droits de l'homme survenues à la Esperanza en 1996.

Selon la présidence, cet acte de demande de pardon public répond au respect de la sentence émise le 31 août 2017 par la Cour Inter-américaine des droits de l'homme dans l'affaire. « Vereda La Espéranza contre la Colombie. »

Dans une analyse politique, l'Observatoire du Lawfare rapporte qu'il y a plusieurs mois, le Gouvernement avait avait été l’objet de dénonciations destiné à discréditer sa gestion qui avaient eu un fort écho dans la presse nationale.

« Ces accusations peuvent se regrouper en deux parties : celles qui sont basées sur le financement de la campagne législative et présidentielle de 2022, et celles qui sont en relation avec les illégalités présumées commises pendant le mandat actuel, », dit la plate-forme.

Pendant ce temps, la sénatrice du Pacte Historique José Maria Pizarro a précisé que la décision du CNE de formuler des charges contre le président crée un précédent qui viole la Constitution Politique et met en danger la division des pouvoirs.

« Pire encore, ouvrir une enquête qui peut amener à un coup d'Etat, » a-t-elle ajouté, et elle a précisé que « ceux d'entre nous qui défendons la démocratie, devons condamner cette décision et être en alerte face à toute situation qui mettrait en danger le mandat populaire. Non au coup d'Etat. »

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/gustavo-petro-denuncia-golpe-de-estado-en-colombia-ante-apertura-de-investigacion-del-cne/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/10/colombie-gustavo-petro-denonce-un-coup-d-etat-apres-l-ouverture-d-une-enquete-par-le-cne.html