Colombie: Un accord national contre la violence

La Havane, 5 octobre, (RHC)- Le ministre colombien de l'Intérieur, Juan Fernando Cristo, a présenté vendredi les bases d'un accord minimum contre la violence et pour la démocratie, dont l'objectif est d'établir un consensus entre les citoyens et les secteurs économiques et politiques.

Avec cette proposition, le gouvernement appelle les formations politiques, les autorités locales et régionales, les organisations syndicales et communautaires, les entrepreneurs, l'église et la société civile à participer à un dialogue politique et social pour parvenir à un accord national.

Dans sa présentation, le ministre a ajouté que l'objectif de l'initiative était d'établir des lignes directrices pour le respect de la vie et la coexistence pacifique en tant que valeurs fondamentales de la démocratie, d'améliorer la qualité du débat politique et de promouvoir un consensus significatif sur les solutions aux problèmes qui affectent le plus le peuple colombien.

"Il s'agit d'un processus inclusif et participatif qui cherchera une méthodologie pour construire des consensus et des accords, et qui réunira les différents organes de dialogue institutionnel et les secteurs sociaux représentatifs", a déclaré Juan Fernando Cristo.

Parmi les points soulevés dans le document figurent la sécurité et l'éradication de la violence dans l'exercice de la politique, le respect des règles électorales et du calendrier électoral, ainsi que la transformation territoriale des municipalités les plus touchées par le conflit.

Source : Prensa Latina

