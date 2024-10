Cuba: L’Alliance Solaire Internationale confirme son programme de coopération avec Cuba

La Havane, 18 octobre, (RHC)- Le président de l'Alliance Solaire Internationale, Ajay Mathur, a confirmé au cours d’une conférence de presse à New Delhi, que cette organisation met en œuvre un programme de coopération avec Cuba qui comprend la création d'un centre de soutien aux projets et aux accords non seulement dans la nation caribéenne, mais aussi dans d'autres pays de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Ce programme vise le renforcement des capacités pour le développement des sources d’énergie renouvelable notamment l’énergie solaire.

Le président de l’Alliance Solaire Internationale a annoncé la tenue de la 7e assemblée générale de l’organisation les 4 et 5 novembre.

Le programme de coopération de l’Alliance Solaire Internationale avec Cuba comprend l’installation, en collaboration avec l'université de La Havane, d'un centre, le premier en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui fournira des formations, des équipements de mesure pour les panneaux solaires et d’autres dispositifs utilisés dans l'industrie photovoltaïque.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/367760-lalliance-solaire-internationale-confirme-son-programme-de-cooperation-avec-cuba