Cuba: L’ONU condamne le blocus

Par María Josefina Arce

Au cours de la soixante-dix-neuvième période des sessions de l'ONU, qui se déroule dans la ville américaine de New York, les dirigeants du monde ont entendu une fois de plus la condamnation du blocus nord-américain contre Cuba et son inclusion dans la liste arbitraire des États-Unis de pays qui, selon eux, soutiennent le terrorisme.

Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil, nation qui ouvre historiquement les débats de l'organisation internationale, a exhorté dans son discours à mettre fin à cette politique hostile. Le président du géant sud-américain a qualifié d'inacceptable l'inclusion de Cuba dans cette liste, qui renforce le siège économique contre le peuple cubain.

Les présidents d'autres États comme l'Angola, la Colombie et le Vietnam ont parlé dans le même sens, qui ont accepté d'exiger la levée du blocus, qui seulement de mars 2023 à février de cette année a causé des pertes au pays des Caraïbes de plus de cinq milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 189 millions par rapport à ce qui a été signalé au cours de la période précédente.

Le rapport actualisé sur les dégâts causés, récemment présenté à La Havane par le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, indique que pendant cette période, Washington a maintenu les dispositions ayant le plus grand impact sur la population et l'économie cubaines.

Chaque année, le début d'une nouvelle période de sessions de l'ONU est caractérisé par le rejet par nombre de ses pays membres de la mesure unilatérale contre Cuba, la plus longue et la plus complète de l'histoire.

De même, depuis 1992, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé à une large majorité un projet de résolution présenté par La Havane sur la nécessité de mettre fin à ce siège criminel et de faire connaître son impact excessif sur la vie quotidienne des Cubains.

Trente et une résolutions condamnant le blocus économique américain ont été sanctionnées par l'organisation internationale.

Lors du dernier vote, en novembre 2023, le texte a recueilli 187 voix pour, seuls les États-Unis et leur allié inconditionnel Israël se sont prononcés contre, tandis que l'Ukraine s'est abstenue.

Fin octobre, l'organisation internationale examinera à nouveau le rapport de Cuba sur les dommages causés par le blocus, une occasion qui a été précédée par de multiples actions dans le monde exigeant sa levée.

La communauté internationale a clairement montré, en rejetant constamment la politique hostile des États-Unis, que le peuple cubain n'est pas seul dans cette longue bataille pour mettre fin à cette mesure génocidaire.

