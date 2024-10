Cuba : La chasse aux tricheurs, voleurs et escrocs

Cuba poursuit son combat

Ne cherchons pas plus loin ! Ces tricheurs, voleurs et escrocs ne vivent pas à l’extérieur de l’île mais bien dans l’île. Ce sont tous ces margoulins qui profitent de la situation délicate (pour le moins !) que vivent les cubains au quotidien pour augmenter leurs revenus en n’hésitant pas à essorer le porte-monnaie de leurs compatriotes.

Les difficultés, nous les avons relatées ici en étant bien conscients de ne pas rendre complètement compte de leur nature, leur amplitude. Elles expliquent en grande partie cet exode récent notamment d’un grand nombre de jeunes principalement vers les Etats-Unis. Je ne sais pas s’ils y verront beaucoup d’alouettes mais le miroir fonctionne d’autant plus que la crise est dure.

L’article de Prensa Latina cette semaine revient sur la lutte engagée par le gouvernement pour juguler ce phénomène qui, ajouté aux effets du blocus, rend la situation extrêmement pénible.

Le Premier Ministre cubain appelle à intensifier la lutte contre les illégalités

La Havane, 3 oct (Prensa Latina) Le Premier ministre cubain, Manuel Marrero, a déclaré aujourd’hui que, bien qu’il y ait des indicateurs plus favorables dans la lutte contre la corruption et les illégalités, il est nécessaire d’intensifier les actions.

Lors de la dernière réunion du groupe de travail pour la prévention et la lutte contre la criminalité et les illégalités, le chef du gouvernement a souligné que « la population sait que nous luttons, mais tant que les prix sur les panneaux d’affichage ne baisseront pas, le travail ne sera pas récompensé par l’acceptation de la population ».

M. Marrero a souligné que, bien que certains indicateurs progressent, la population ne voit toujours pas les résultats, et « c’est pour cela que nous travaillons ».

Néanmoins, il a reconnu que certaines tendances reflètent que la confrontation commence à produire des résultats, « mais ceux-ci deviendront palpables lorsque le peuple pourra les percevoir ».

Au cours de la réunion, il est apparu qu’au cours des cinq derniers mois, l’indice des prix à la consommation a montré une tendance au ralentissement de la croissance mensuelle.

Bien que cela témoigne de la consolidation du système de lutte contre les prix abusifs et spéculatifs, les violations persistent dans tout le pays, selon les informations du gouvernement cubain, publiées sur le réseau social X.

Le ministre des finances et des prix, Vladimir Regueiro, a expliqué lors de la réunion qu’au cours du dernier trimestre, 3,7 fois plus d’inspections ont été réalisées et 3,8 fois plus d’infractions ont été constatées qu’au cours des premiers mois de l’année.

Il a précisé qu’entre juillet et septembre, quelque 171 000 amendes ont été infligées, pour un montant de plus de 428 millions de pesos.

Par ailleurs, la directrice du Bureau national de l’administration fiscale, Mary Blanca Ortega, a évoqué le contrôle du déchargement des conteneurs, une action qui implique un contrôle fiscal complet, y compris les opérations des importateurs et leur capacité à payer des impôts.

Les autorités du ministère de l’Intérieur ont informé que bien que le taux de criminalité soit resté élevé à la fin du mois d’août, le nombre d’incidents a diminué par rapport à la même période de l’année précédente.

