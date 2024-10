Cuba: Le cadrage du secteur privé se poursuit

Permettre à un secteur privé de se développer afin de dynamiser l’économie en stimulant l’initiative n’est pas chose facile. Très vite, les autorités cubaines ont constaté des dérives comme, par exemple, ces restaurants qui « dévalisaient » les magasins où l’habitant lambda ne trouvait plus de quoi satisfaire ses besoins. Et parlons également de cette inflation qui a rendu nombre de produits de première nécessité inaccessibles.

Alors l’Etat, qui malgré tout veille au grain, s’est trouvé à un point d’équilibre entre poursuivre sa politique d’ouverture et lutter contre ces dérives.

L’article ci-dessous, tiré du journal « Trabajadores », nous montre qu’au sein du mouvement syndical, la question est à l’ordre du jour.

Normes approuvées pour le travail non étatique : une croisade pour la légalité

Publié par Trabajadores le 30 septembre 2024 - Rédaction nationale

« Nous n’allons pas reculer ni nous retenir pas plus que permettre les stigmates et les préjugés envers le secteur non-Etat mais il est essentiel de respecter les lois, de consolider les acquis, de généraliser les aspects positifs qui ne sont pas négligeables, et de s’attaquer résolument aux illégalités et autres déviations qui s’écartent de la politique établie ».

C’est ce qu’a déclaré le général d’armée Raúl Castro Ruz lors de la 9e session ordinaire de la 8e législature de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire en juillet 2017.

Son appel reste absolument valable et est au cœur des nouvelles normes approuvées pour le travail non étatique.



Il est opportun de rappeler que le modèle économique et social cubain, approuvé au 8e Congrès du Parti, conçoit les nouveaux acteurs de l’économie dans le cadre entrepreneurial. « Il est donc impossible que le gouvernement et l’État mènent une croisade contre les documents programmatiques mêmes de la révolution », a souligné Joaquín Alonso Vázquez, ministre de l’économie et de la planification, lors d’une récente table ronde.

En ce qui concerne les distorsions détectées, il a mentionné la tendance des acteurs non étatiques à rechercher et à obtenir des résultats par des moyens différents qui les éloignent de l’activité principale pour laquelle ils ont été conçus dans le système.

Leur insertion effective dans l’économie n’a pas été réalisée, pas plus que le lien nécessaire qui devrait exister entre l’entreprise d’État et le secteur non étatique.



En outre, le monopole étatique du commerce a été remplacé, dans une large mesure, par la dynamique commerciale et d’importation des formes de gestion non étatiques, qui exercent souvent leurs activités en dehors du contrôle de l’État et pas toujours dans le cadre de la légalité.

Pour le mouvement syndical, la prise en charge de ce groupe de travailleurs est devenue un défi. Dans le processus organique du 22e congrès de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la question est apparue comme une tâche en suspens, étant donné le très faible pourcentage de syndicalisation. Il est impératif d’avoir des dirigeants syndicaux correctement formés pour représenter ce secteur du travail.

Selon Leobanys Ávila Góngora, membre du secrétariat national de la CTC chargée du travail et des affaires sociales, des actions préparatoires ont été menées, telles qu’un séminaire à la centrale où tous les cadres ont été préparés avec la participation des ministères du travail et de la sécurité sociale, de l’économie et de la planification, en coordination avec l’Institut national des acteurs économiques non étatiques. Ce séminaire a été également tenu dans les provinces et les municipalités. « L’échange, organisé par les gouvernements locaux avec le secteur non étatique, commence maintenant. (Rédacteur national).

https://cubacoop.org/Cuba-et-le-secteur-prive