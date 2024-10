Cuba: Le Vaccin cubain contre le pneumocoque, sécurité et efficacité

par María Josefina Arce

Cette semaine, Cuba a commencé l'application de l'immunogène cubain Quimi-Vio contre le pneumocoque, résultat d'années de travail inlassable du prestigieux Finlay Vaccine Institute, aux enfants qui ont atteint l'âge de deux ans.

Il s'agit d'une nouvelle réalisation de la biotechnologie cubaine et d'un pas en avant dans la protection des nourrissons, puisque cette bactérie est la cause de la plupart des pneumonies et des méningites bactériennes, ainsi que d'autres infections telles que l'otite moyenne aiguë, la sinusite et la bronchite.

Selon les experts, Quimi-Vio protège contre les sept sérotypes pneumococciques les plus infectieux et les plus répandus dans les Amériques.

En juillet dernier, le Centre de contrôle des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux lui a accordé un enregistrement sanitaire, après un processus d'évaluation rigoureux et la réalisation de tous les essais cliniques requis, qui ont démontré la qualité, l'innocuité et l'efficacité du produit.

En fait, huit études cliniques impliquant quelque 37 000 enfants ont été menées entre 2012 et l'année dernière, selon les experts.

Cienfuegos a été l'un des territoires choisis en 2023 pour mener à bien l'une de ces études. Quatre-vingt-dix pour cent des enfants âgés de un à cinq ans ont été vaccinés. Un essai clinique avait déjà été mené dans cette province du centre de Cuba entre 2017 et 2018.

Le processus de recherche long et approfondi a montré qu'un an après la vaccination des enfants, le taux d'hospitalisations dues à des maladies respiratoires a diminué de 63 %.

Une réduction de 73% des maladies pneumococciques invasives a également été constatée, grâce aux sérotypes contenus dans le Quimi-Vio.

Ce vaccin a été développé par les mêmes chercheurs de l'Institut Finlay qui ont développé les immunogènes Soberana Plus et Soberana 02 pour la prévention du COVID 19, avec une efficacité et une sécurité prouvées.

Quimi-Vio est sans aucun doute une nouvelle réalisation de la biotechnologie cubaine, qui démontre une fois de plus le dévouement et le haut niveau de préparation de notre communauté scientifique, qui, malgré les limitations matérielles, est inébranlable dans ses efforts pour protéger la santé des Cubains.

