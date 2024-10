Cuba: Les BRICS approuvent l’adhésion de Cuba en tant que pays partenaire

La Havane, 25 octobre, (RHC)- Le 16e sommet des BRICS, organisé à Kazan, capitale de la République russe de Tatarstan, a approuvé l’adhésion au bloc de 13 pays dont Cuba en tant que partenaires. La décision a été qualifiée d’historique.

Lors d'une conférence de presse, le président russe, Vladimir Poutine a déclaré que son pays avait fait tout son possible pour que les nouveaux membres des BRICS rejoignent organiquement la famille, et qu'il y était parvenu.

Peu avant, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, avait déclaré que les BRICS représentaient un véritable espoir pour les nations du Sud.

Lors de la séance plénière du format élargi du 16e Sommet BRICS+ le chef de la diplomatie cubaine a mis en avant le poids politique, économique et démographique du bloc à l'heure de la consolidation du nouvel ordre mondial multipolaire.

"Les BRICS sont apparus comme un acteur fondamental dont la pertinence, l'autorité et le leadership sur la scène géopolitique mondiale ne cessent de croître, et comme un véritable espoir pour les pays du Sud dans leur cheminement complexe vers un ordre international plus juste, plus démocratique, plus équitable et plus durable", a-t-il déclaré.

Il a d’autre part indiqué que la nouvelle banque de développement des BRICS joue un rôle de plus en plus décisif en tant qu'alternative importante permettant aux nations du Sud d'accéder aux ressources financières dans des conditions plus équitables.

En ce sens, il a assuré que l'extension des mécanismes de l'alliance à d'autres pays contribuerait à atténuer les effets du système monétaire international actuel, injuste et déséquilibré.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/368196-les-brics-approuvent-ladhesion-de-cuba-au-bloc-en-tant-que-pays-partenaires