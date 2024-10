Culture : Des artistes européens licenciés par l'extrême extrême droite pour leurs opinions

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Les conflits en dehors de la scène augmentent pour les créateurs de théâtre, qui sont attaqués par des idéologues politiques d'extrême droite dans toute l'Europe, d'après une grande figure du théâtre européen.

Les artistes et les œuvres qui n'adhèrent pas à la mentalité fasciste des partis d’extrême- droite en plein essor sont en train d'être expulsés du secteur dans toute l'Europe, selon Claudia Belchior, dirigeante de la Convention européenne du théâtre (ETC).

Fondée en 1988, l’ETC est le plus important réseau de théâtres financés par des fonds publics avec 63 membres dans 31 pays. Belchior affirme que l’ETC a observé un tournant politique contre les créateurs de théâtre en Italie, en Pologne, en Slovaquie, en Autriche et en Allemagne.

« Nous avons un nombre important d'associés qui sont en train d'être licenciés, simplement parce qu'ils n'ont pas le langage fasciste qui les intéresse en ce moment, » à déclaré Belchior à la presse.

Ces préoccupations coïncident avec l'élection d'Alternative pour l'Allemagne (AfD) en Thuringe, la première fois qu'un parti d’extrême-droite devient la première force parlementaire dans un État allemand depuis le régime nazi.

De même, cette semaine, la délégation italienne invitée d'honneur à la foire du livre de Francfort a été critiquée parce qu'elle s'agenouille devant les intérêts politiques de la première ministre de droite Giorgia Meloni.

Le mois dernier, le parti de la liberté autrichien (FPÖ) d'extrême droite, a obtenu le plus fort pourcentage de voix aux élections nationales. Le FPÖ a été créé par d’anciens membres du parti nazi dans les années 50. Deux jours avant les élections de 2024, les candidats du FPÖ ont été filmées en train de chanter une chanson de la SS à des obsèques.

Dans toute l'Europe, les parties d'extrême droite sont de plus en plus puissants depuis le Regroupement National qui a failli arriver au pouvoir en France ce printemps jusqu'au Parti pour la Liberté qui est devenu le parti le plus important de la chambre des représentants des Pays-Bas en 2023.

« Il y a des théâtres dans lesquels, simplement, on élimine le répertoire pour en créer un autre avec un langage unique et nationaliste, et c'est très dangereux pour nos démocratie, » a dit Belchior.

Belchior, qui est également conseillère artistique de la fondation du centre culturel de Belém et a été présidente du théâtre national, Reine Maria II de Lisbonne, a attaqué l'essor de l'idéologie d'extrême droite en Europe.

C'est préoccupation, et qu'à mesure que les parties d'extrême droite croissent dans le panorama politique européen, ils s’accrochent à l'importance de contrôler la culture pour qu'on adhère à leurs récits nationalistes.

Les théâtres ne sont pas fermés, comme l'ont fait des idéologies d’extrême-droite précédents. Au lieu de les fermer, ils optent pour « chasser les gens, presque par la force, de leur lieu de travail pour les remplacer par d'autres personnes qui ont un ordre du jour de propagande culturelle, » a dit Belchior. L’ETC a transmis ses préoccupations à la commission européenne.

(extrait d’Euronews)

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/10/21/cultura-artistas-europeos-denuncia-que-la-extrema-derecha-instalada-en-varios-gobiernos-estan-produciendo-despidos-por-razones-ideologicas/

