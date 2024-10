International: Camarade président ? Changement et continuité au Sri Lanka

par Balasingham Skanthakumar

La victoire d’Anura Kumara Dissanayake (AKD) le 21 septembre en tant que candidat de la coalition de centre-gauche National People’s Power (NPP) est extrêmement importante pour des raisons symboliques et de fond. Ses prédécesseurs appartenaient à l’élite sociale et politique qui a mal gouverné le Sri Lanka depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948. Certains sont nés au sein de cette élite, tandis que deux autres (Ranasinghe Premadasa, Maithripala Sirisena) s’y sont frayé un chemin par le biais de la politique avant d’accéder à la présidence. En revanche, la vie politique de Dissanayaka s’est déroulée en tant qu’outsider et critique de cette élite.

Le nouveau président est né d’une famille rurale pauvre originaire des hauts plateaux avides de terres, qui, pour améliorer ses conditions d’existence, a émigré comme beaucoup d’autres dans la zone aride mais irriguée du centre-nord. Son père était un employé modeste d’un ministère et sa mère s’occupait d’une famille nombreuse tout en cultivant du riz sur leur lopin de terre. Il a été le premier de sa famille à faire des études supérieures : il a étudié les sciences physiques dans une université publique.

À la fin des années 1980, à l’université de Kelaniya, il militait au sein du Janatha Vimukthi Peramuna (JVP-Front populaire de libération), alors clandestin - interdit en 1983 par le régime de droite du Parti national unifié (UNP), puis sévèrement réprimé lors de sa deuxième insurrection contre l’État entre 1987 et 1989 - avant de devenir un militant politique à plein temps après la légalisation du parti. Il s’est attelé à le reconstruire, notamment par le biais de la politique électorale. En tant que membre d’une classe exploitée et marginalisée, et en tant que dirigeant d’un parti formellement marxiste-léniniste, son élection à la tête de l’État et du gouvernement dans le système gaulliste sri-lankais a brisé le moule.

Candidat du changement



Il a fait campagne non pas sur une plate-forme socialiste ou anticapitaliste, mais plutôt en lançant un appel au « changement » dans une culture politique dégénérée vieille de plusieurs décennies, que de larges pans de la population, toutes classes, sexes, ethnies et régions confondus, tiennent pour responsable de la catastrophe économique de 2021-2022, qui a culminé avec la faillite souveraine du Sri Lanka lorsqu’il n’a pas assuré le service de sa dette extérieure, qui s’élevait alors à 32 milliards de dollars américains.

Ceux qui ont voté pour lui, et beaucoup de ceux qui ne l’ont pas fait, s’attendent à ce que son gouvernement transforme une culture politique où les politiciens imposent leurs décisions sans égard pour le peuple entre les élections, se récompensent eux-mêmes, qu’ils soient au gouvernement ou dans l’opposition, par des privilèges et des avantages, tirent profit de leur fonction en concluant des accords et en versant des pots-de-vin à d’autres partis , à des entreprises locales et étrangères, et en accédant à des appels d’offres et à des contrats gouvernementaux et internationaux, et jouissent de l’impunité face aux enquêtes, aux poursuites et à l’emprisonnement pour les abus et les crimes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions.

Tel était le sentiment du soulèvement populaire de 2022, connu sous le nom de janatha aragalaya (lutte du peuple en cinghalais). Bien que ce mouvement ait été de courte durée, il a largement contribué au bond de popularité de la coalition National People’s Power, que le JVP a initiée en 2019 pour élargir sa base de classe, jusque-là, la classe ouvrière et la petite bourgeoisie de gauche, à des classes plus conservatrices, ouvrant ainsi la voie vers la présidence.

Comme son parti ne fait pas partie de la classe politique traditionnelle, qu’il n’est donc pas entaché de corruption et qu’il a fait de la lutte contre la corruption son slogan central depuis de nombreuses années, ceux qui souhaitaient ce « changement » ambigu et insaisissable se sont tournés vers lui. Ils ont rejeté à juste titre les candidats des deux principales alliances de droite (autour de l’ancien président Ranil Wickremesinghe et du chef de l’opposition parlementaire Sajith Premadasa).

Bien qu’il n’ait pas obtenu la majorité, le NPP a recueilli la plus grande part des voix, soit plus de 5,6 millions (42 %), et est arrivé en tête dans 15 des 22 circonscriptions électorales, à l’exception de celles où se concentrent les minorités ethniques dans les régions du centre, de l’est et du nord du pays. Sa base électorale est constituée en grande majorité par la nation cinghalaise majoritaire (75 % de la population). Mais cette fois, il a commencé à gagner des partisans parmi les minorités musulmanes et tamoules de l’île, en particulier parmi les jeunes.

Il ne compte que trois membres dans le corps législatif de 225 sièges, ce qui fait de son cabinet ministériel probablement le plus petit du monde. L’une des premières mesures prises par le nouveau président a été la dissolution anticipée du parlement (conformément à la constitution). Les élections générales auront lieu le 14 novembre et la première séance du nouveau parlement se tiendra une semaine plus tard. Le NPP a besoin de 113 sièges pour former un gouvernement. C’est un défi plus difficile à relever que de gagner la présidence.

La question de savoir si le gouvernement du NPP réinitialisera le système politique, comme l’espèrent ses partisans, ou s’il y sera assimilé, comme l’ont fait ses anciens rivaux de l’ancienne gauche, l’ex-trotskiste Lanka Sama Samaja Party (LSSP) et le parti communiste du Sri Lanka, reste ouverte.

La stabilité pour les riches



Le gouvernement de Ranil Wickremesinghe, qu’il a formé en partenariat avec la majorité parlementaire pro-Rajapaksa et les défections de l’opposition, a réussi à stabiliser l’économie et à relancer sa croissance, pour les classes aisées. L’inflation globale est tombée à 0,5 % le mois dernier. Les réserves de change utilisables atteignent 4,6 milliards de dollars. Le taux de change s’est renforcé pour atteindre environ 300 LKR pour un dollar américain. Le produit intérieur brut augmentera de près de 4 % cette année.

Si les pauvres comme les riches ne font plus la queue pour les produits de première nécessité que sont le carburant, la nourriture et les produits pharmaceutiques, les pauvres, contrairement aux riches, n’ont pas les moyens de les payer. Il n’y a pas de coupures d’électricité après que les tarifs ont été augmentés de 140 %, mais l’année dernière, un million de ménages ont été déconnectés du réseau parce qu’ils n’arrivaient pas à honorer leurs factures. Les prix des denrées alimentaires ont été multipliés par trois en moyenne, à la suite de la dernière invasion de l’Ukraine par la Russie et de la chute libre de la roupie lors du désastre économique de 2022, augmentant l’insécurité alimentaire à 24 % de tous les ménages. Un ménage sur quatre se trouve en dessous du seuil de pauvreté officiel.

En mars 2023, le Sri Lanka a conclu son 17e accord de prêt avec le Fonds monétaire international depuis 1965. La facilité de crédit étendue de 2,9 milliards de dollars US sur quatre ans est décaissée en tranches semestrielles qui sont conditionnées à la réalisation d’objectifs de progrès en matière de réforme structurelle de l’économie.

Les objectifs à atteindre sont les suivants

- Un excédent budgétaire primaire (c’est-à-dire un excédent des recettes publiques sur les dépenses) de 2,3 % du produit intérieur brut d’ici à 2025 ;

- Réduire le besoin d’emprunt du gouvernement (besoins bruts de financement) à 13 % du produit intérieur brut entre 2027 et 2032 ;

- Réduire le ratio de la dette publique par rapport au produit intérieur brut à 95 % d’ici 2032.

En supposant que ces objectifs soient atteints - avec tous les coûts sociaux et politiques associés à la réduction des dépenses de l’État et au refus de stimuler la croissance de l’emploi et des revenus - l’encours total de la dette du Sri Lanka serait plus important en 2027 qu’il ne l’était en 2023 ; et le service de la dette extérieure engloutirait 30 % des recettes publiques en 2027, selon un ancien fonctionnaire du Trésor américain, ce qui rendrait plus probable, selon lui, l’inévitabilité d’un nouveau défaut de paiement de la dette souveraine.

Les réformes structurelles préconisées par le programme du FMI et soutenues avec enthousiasme par les acteurs politiques, administratifs et de la société civile visent à

- augmenter la fiscalité indirecte, qui est régressive puisque les pauvres paient de manière disproportionnée plus que les riches ;

- augmenter les taux d’intérêt bancaires, rendant l’emprunt plus coûteux, ce qui pénalise les micro et petites entreprises ;

- restructurer la dette intérieure, dont les fonds de retraite du secteur public étaient les principaux investisseurs, ce qui a entraîné une réduction drastique de la valeur finale des prestations ;

- réduire les effectifs du secteur public pour diminuer la masse salariale de l’État, ce qui érode encore plus les services publics et crée des opportunités de marché pour les prestataires du secteur privé ;

- supprimer les subventions sur les biens publics tels que le carburant pour le transport, la cuisine et l’électricité en laissant libre cours aux prix du marché ;

- démanteler le système de sécurité sociale au profit de « filets de sécurité sociale » qui « ciblent » des groupes spécifiques en fonction de leurs revenus et de leur patrimoine ;

- précariser le marché du travail par une déréglementation du code du travail ;

- consolider les terres agricoles en grandes exploitations pour les cultures commerciales (d’exportation) en délivrant des titres fonciers aux petits exploitants qui pratiquent actuellement la culture vivrière ; et

geler les projets de dépenses en capital du gouvernement, avec des implications pour l’infrastructure publique, la fourniture de services publics, l’industrie de la construction et l’emploi.

Accord avec le FMI et orientation économique



Le JVP, qui est la principale composante de la coalition du National People’s Power, est né de la radicalisation de la jeunesse des années 1960 en tant que parti socialiste révolutionnaire d’obédience guévariste et maoïste. Il est donc historiquement associé à une politique anti-impérialiste, hostile aux institutions de Bretton Woods telles que le FMI et la Banque mondiale.

Depuis que le JVP est entré dans la politique parlementaire à partir de 1994 - dans le contexte géopolitique de l’effondrement du bloc « socialiste » en Europe, précédé par la crise du socialisme en tant qu’alternative crédible au capitalisme, et le contre-modèle des réformes de marché de la Chine avec son intégration dans le capitalisme mondial et l’encouragement du capital privé - le parti a évolué vers l’acceptation d’une économie mixte, avec un rôle prépondérant de l’État dans l’économie. Récemment, il a cité le Viêt Nam comme l’exemple de réussite qu’il souhaite reproduire.

Bien que le JVP-NPP ne soutienne pas le néolibéralisme, il ne prône pas non plus un anti-néolibéralisme cohérent si l’on se réfère à sa campagne électorale de 2024, à son manifeste et à ses documents d’orientation. Plus important encore, le NPP - et le nouveau président l’a réaffirmé dans son premier discours au pays - s’est engagé à ne pas quitter le programme en cours du Fonds monétaire international. Il a déjà déclaré que l’accord était un fait accompli et qu’il constituait désormais une condition préalable aux négociations sur la restructuration de la dette avec les créanciers officiels et privés, ce qui laisse entendre qu’il a les mains liées et que l’opinion publique s’attend à ce que les deux accords soient menés à bien de manière satisfaisante.

Néanmoins, le NPP déclare qu’il réexaminera l’évaluation de la viabilité de la dette réalisée par le FMI, qui fournit la justification technique de ses conditionnalités politiques, y compris les mesures d’austérité draconiennes. Le nouveau gouvernement propose des changements dans le cadre actuel : réduction de l’imposition des pauvres et de la classe moyenne inférieure, maintien de certaines entreprises d’État (un secteur dans lequel le JVP a une présence syndicale importante) dans le giron public, tout en laissant la porte ouverte à la vente d’entreprises non stratégiques, et renforcement de la « consolidation fiscale » par la rationalisation des dépenses publiques et l’augmentation des recettes d’exportation tout en réduisant les dépenses d’importation grâce à l’intensification de la production intérieure, ce qui permettra d’augmenter les réserves extérieures du Sri Lanka.

De manière significative, il a également déclaré qu’il mènerait un « audit médico-légal » de la dette extérieure, ce qui suggère qu’il reconnaît qu’au moins une partie de celle-ci est odieuse et illégitime, et que les citoyens et les générations futures ne devraient pas en être accablés.

Il a insisté à plusieurs reprises sur sa fidélité à l’accord avec le FMI et au processus de restructuration de la dette en cours. Il s’agit en partie d’apaiser les craintes des responsables politiques et de larges pans de l’opinion publique, qui redoutent que la rupture de l’accord avec le FMI ne perturbe les négociations avec les créanciers extérieurs et n’entraîne une spirale d’instabilité économique. Il s’agit également de signaler que le parti souhaite être perçu, à l’intérieur et à l’extérieur du Sri Lanka, comme « responsable » plutôt que radical, et comme pragmatique plutôt que dogmatique.

Le NPP est également favorable au libre-échange, aux investissements étrangers et aux exportations. Il n’inversera pas l’expansion des services privés de santé et d’éducation, mais promet plutôt de les réglementer dans l’intérêt des utilisateurs. Il équilibre les principes néolibéraux classiques, avec des références à l’expansion de la production nationale (c’est-à-dire à la substitution des importations sans la nommer), à l’opposition à la privatisation des entreprises publiques et à l’élargissement des programmes sociaux et des allocations budgétaires pour les groupes vulnérables (personnes âgées, retraités, jeunes mères et femmes avec des enfants en bas âge, personnes handicapées et atteintes de maladies chroniques, etc.)

Il a également pris soin d’éviter toute référence au budget militaire pléthorique qui consomme 7 % du budget national, soit presque autant que la santé et l’éducation réunies. Ce scandale est politiquement inviolable en raison de l’idéologie de la sécurité nationale encouragée par l’État nationaliste cinghalais pendant près de trois décennies de guerre entre 1983 et 2009. Les références du NPP à la redistribution des richesses et des revenus sont discrètes, pour ne pas gêner les classes dont l’approbation lui importe tant.

Ce que l’on ne sait pas encore, c’est si la position du nouveau gouvernement s’effondrera lorsque le FMI insistera, comme il l’a toujours fait, sur le fait que son évaluation de la viabilité de la dette est méthodologiquement irréprochable et que son programme a été conçu de manière si parfaite qu’il ne peut être amélioré.

Comment le nouveau gouvernement va-t-il créer la marge de manœuvre budgétaire pour le niveau d’investissement public nécessaire à ses objectifs de dépenses, dans le carcan de l’accord avec le FMI ? Rouvrira-t-il les négociations récemment conclues (mais non scellées) avec les créanciers bilatéraux et commerciaux, afin d’obtenir une décote plus importante sur l’encours de la dette et, globalement, un meilleur accord que celui conclu à la hâte par le régime précédent pour contraindre le nouveau gouvernement ?

Dira-t-il au FMI et aux créanciers que sa priorité est de défendre le niveau de vie des personnes les plus durement touchées par la crise et les mesures d’austérité, et de faire croître l’économie d’une manière qui profite à la majorité ; au-delà des objectifs du FMI en matière d’excédent budgétaire primaire et de ratio de la dette au PIB, et du remboursement de la dette bilatérale et commerciale qui doit reprendre après 2027 ?

Questions relatives aux minorités



Les tensions ethniques se sont atténuées depuis le soulèvement populaire de 2022, au cours duquel des efforts conscients ont été déployés pour présenter une identité collective du « peuple » contre une « élite » décadente et son « système » qui sème la division sur la base de l’appartenance ethnique et de la foi. La campagne électorale de 2024 a été observée comme étant non seulement la plus pacifique, mais aussi celle où les tensions ethniques et religieuses (qui demeurent bien sûr) n’ont pas été attisées par les principaux candidats.

Le NPP n’est pas raciste et compte (même si ce n’est pas en grand nombre) des minorités ethniques - Tamouls originaires du nord-est, Tamouls des collines, musulmans (une identité ethno-religieuse au Sri Lanka) - parmi ses membres et ses dirigeants.

Alors que le manifeste du NPP identifie certaines des préoccupations urgentes des Tamouls du Nord et de l’Est touchés par le conflit, telles que l’abolition de la législation antiterroriste et la libération des prisonniers politiques, la vérité et la justice pour les familles des disparus, l’acquisition de terres par ll’État, le manifeste du NPP ne contient pas d’informations sur la situation des Tamouls au Sri Lanka, l’accès des tamoulophones aux services publics par la mise en œuvre effective de la loi sur les langues officielles ; la réactivation du système des conseils provinciaux pour une plus grande autonomie ; les préoccupations socio-économiques des Tamouls des collines (travailleurs des plantations et leurs descendants) en matière de logement, de terre, de santé et d’éducation ; de nombreux engagements sont vagues et ne sont pas assortis d’échéances.

Le JVP-NPP a courtisé les militaires à la retraite et le clergé bouddhiste et en a fait ses partisans. Ces deux groupes sont implacablement opposés aux enquêtes et à la responsabilisation des forces de sécurité de l’État pour les crimes de guerre, ainsi qu’à la reconstitution de l’État unitaire dans le sens du fédéralisme. Lors des réunions préélectorales, le nouveau président a insisté sur le fait que le statut prioritaire accordé au bouddhisme dans la constitution actuelle (proche du statut de jure de religion d’État) est sacro-saint, tout en rassurant les chrétiens, les hindous et les musulmans sur le fait que leur droit à la liberté de culte sera protégé par l’État.

Le nouveau président promet une nouvelle constitution démocratique qui abolira l’institution autoritaire de la présidence et déléguera davantage de pouvoirs aux régions, y compris aux zones habitées par des minorités nationales. Toutefois, à moins qu’il n’obtienne une majorité parlementaire lors des élections générales qui se tiendront dans quelques semaines, et/ou qu’il ne trouve des alliés dans d’autres partis politiques, il ne dispose pas des effectifs nécessaires pour agir de manière décisive dans ces domaines.

Son parti-alliance et lui-même sont parfaitement conscients que leur principale base électorale est imprégnée de suprémacisme cinghalais depuis la décolonisation. Cette base est au mieux indifférente, au pire hostile, à l’élaboration d’une constitution qui serait perçue comme accordant plus de droits et une plus grande part du pouvoir d’État aux minorités nationales.

Le soulèvement populaire de 2022 se répercute sur le résultat de l’élection présidentielle de 2024. Les perspectives de changement progressif au Sri Lanka dépendent de la dynamique politique et sociale des prochains mois, en particulier du réveil des luttes et des organisations de travailleurs.

Traduit par Christine Pagnoulle

https://www.cadtm.org/Camarade-president-Changement-et-continuite-au-Sri-Lanka