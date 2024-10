International : Le vent de Kazan souffle sur le sud mondial

Par Geraldina Colotti

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Il y a beaucoup d’aspects sur lesquels se concentrer à propos du sommet des BRICS, qui s’est achevé à Kazan, en Russie, mais on peut dire que l’un les résume tous : la remise en question générale de la domination du "premier monde" par ce qui était autrefois considéré comme le "tiers monde", et qui est maintenant appelé « Sud mondial". Et s’il est une bonne pratique, étant donné la complexité de la dynamique planétaire en cours, de ne pas prendre "la partie pour le tout", en prenant pour acquis les tendances et les projections de la déclaration de 134 points et 43 pages, adoptée à la fin du sommet et intitulée « Renforcement du multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiaux équitables » il est clair que la nouvelle alliance prend de l’ampleur au niveau mondial.

La déclaration est centrée sur trois axes principaux : créer un ordre mondial plus juste et démocratique, améliorer la coopération pour la stabilité, la sécurité du monde et des régions, fomenter la coopération économique et financière, renforcer les échanges entre les peuples pour le développement social et économique. Des objectifs qui impliquent un changement de direction des accords de Bretton Woods (par conséquent, une modification de l'architecture financière international international établie à la fin de la seconde guerre mondiale et imposée par les États-Unis) et la mise en place de normes qui représentent mieux les intérêts des pays en développement, le rejet des mesures protectionniste, unilatérales, punitives et discriminatoires » concernant le changement climatique et le soutien à une transformation complète des Nations unies (y compris du conseil de sécurité) pour s'adapter à l'époque comme les pays du Sud le demandent depuis des années.

Né en 2009, en tant que BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), les quatre grands pays ont ajouté S à l’acronyme à cause de l'entrée de l'Afrique du Sud dans l’alliance et cette année, quand la présidence tournante de l'organisme est revenue à à la Russie, il s'est transformé en BRICS+ avec l'entrée de 5 autres pays : l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Iran et l’Éthiopie. Si nous considérons que 59 pays ont demandé leur adhésion et qu'ils proviennent d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et aussi d’Europe de l’est (Serbie), nous voyons bien que l'impact de l'organisme dépassera les équilibres mondiaux étant donné que la Turquie, membre de l'OTAN qui aspire à rejoindre l'Union européenne a également demandé à faire partie des BRICS+.

En Amérique latine, des pays importants membres de l'Alba, l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique, fondée par Cuba et le Venezuela pour s'opposer au projet néolibéral des États-Unis de l'époque, la ZELA (zone de libre-échange des Amériques) sont candidats. La Bolivie, Cuba, le Nicaragua, le Venezuela dont les Gouvernements ont survécu au « pic » impérialiste, qui obliger d'autres pays membres à tourner à droite, ont une orientation commune aussi bien en terme d'intégration région régionale (économique, financière, politique et sociale) t'es en terme d'intégration idéologique et de perspective.

Ces dernières années, pendant la forte vague de gouvernements socialistes et progressistes, aussi bien la proposition d'une monnaie unique –le sucre– que celle d'une nouvelle architecture financière capable de coordonner des propositions alternatives et d'échapper au piège de la dette internationale et de l'évasion fiscale qui se produit dans les paris fiscaux étaient dans une étape avancé. Ce qui reste de l'Alba, par conséquent, gênent les gouvernements les plus modérés, alors que d'autres qui, auparavant fait partie du bloc régional, comme l'équateur sont revenus au service des États-Unis et l'Argentine de Miley a décidé de sortir des BRICS dans lesquels elle a été admise lorsque le progressiste Alberto Fernandez était au gouvernement.

Évidemment, les pays occidentaux contrôlent d'importants organismes internationaux comme le FMI et la Banque Mondiale qui prêtent de l'argent aux pays en leur imposant de néfastes « plans d'ajustement structurels. » Et, selon les données de la Banque Mondiale, bien que le PIB combiné des principales économies ait diminué par rapport aux années antérieures, il représente encore au moins 46 % du PIB mondial. De plus, il faut considérer le développement différent des économies émergentes individuelles qui font partie des BRICS, les rivalités commerciales et les différences dans les orientations politiques et dans les relations internationales avec les organisations occidentales de la part des Etats individuels.

Nous le voyons, par exemple, à cette occasion, avec le Venezuela qui, comme Cuba et le Nicaragua, attend d'entrer dans les BRICS. Le Gouvernement bolivarien doit se battre contre les controverses post-électorales dans lesquelles, le Brésil s'est impliqué probablement avec l'intention d'être le seul centre important du continent latino-américain, au croisement entre le nord et le sud du monde.

Le Brésil, le cinquième Etat le plus grand du monde, a assumé en 2024, aussi bien la présidence tournante annuelle du G20 que celle du Mercosur, un organisme qui négocie un accord de libre commerce avec l'Union européenne. Bien faible dans son pays, aussi bien à cause de la force de la droite que de la fragmentation du cadre institutionnel, Lula cherche à garder un profil international en se plaçant comme « arbitre » et médiateur.

Qu’en quelques mois à peine, le président du Brésil ait changé radicalement d’opinion–en mai, il avait déclaré qu’il était favorable à l'entrée du du Venezuela dans la les BRICS et aujourd’hui, son porte-parole, Celso Amorim, déclare qu'il y est opposé– a provoqué des interrogations et des critiques : encore plus si on tient compte de la collaboration active entre les organisations populaires brésiliennes, en premier lieu le MST qui, avec un de ces exposant historiques, Joao Pedro Stedile, mène à bien d'importants projets d'échange dans le domaine agricole et de la production au Venezuela.

Même dans cette situation, la tranquillité avec laquelle le Venezuela bolivarien a réagi aux attaques, aux coups bas (et aux ingratitudes) en tendant toujours la main au dialogue et en poursuivant dans la voie tracée par Chavez, celle d'une diplomatie de paix avec la justice sociale, attire l’attention. Et pendant ce temps, prend d'autres mesures concrètes pour construire de nouvelles relations rentables et de soutien intégrationniste. Le président, Nicolas Maduro, a rejoint la délégation de son pays qui l‘avait précédé au sommet de Kazan et qui avait déjà signé d’importants accords commerciaux.

Parmi ceux-ci, l'accord entre la télévision nationale vénézuélienne et celle des BRICS puisque la lutte contre les latifundios médiatiques et la censure imposée par les États-Unis et leurs plate-formes est une bataille commune à tout le sud mondial. Maduro a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine et d'autres chefs d'État qui subissent des attaques contre leur souveraineté et ont intérêt à construire un espace non soumis aux dictats de l'impérialisme états-unien.

De plus, le président russe n'a laissé aucun doute quant à son soutien au Venezuela, plaisantant sur le dirigeant d'opposition qui, «en levant les yeux au ciel, » est sorti dans la rue pour déclarer qu'il était le vainqueur des élections présidentielles du 28 juillet. Poutine a affirmé avoir parlé de cela avec des fonctionnaires du Gouvernement des États-Unis qui ont afficher un sourire vaniteux. Mais rien de plus. Pour le reste, silence. Quelqu'un, a dit Poutine, peut lever les yeux au ciel et déclarer, en plus, qu'il est le pape, cela ne change rien à la vérité des faits : c'est-à-dire, la légitimité et la transparence de la victoire aux élections de Nicolas, Maduro, que la Russie reconnaît et soutient : « Je ne suis pas d'accord avec les positions du président du Brésil avec qui j'ai également d'excellentes relations, a dit Poutine, mais je ne partage pas ses opinions sur le Venezuela. »

Clair comme de l'eau de roche

« Nous avons choisi nos chemins de développement indépendants, nous défendons ensemble notre droit au développement, et nous marchons à l'unisson vers la modernisation, » a affirmé le président chinois Xi Jinping. Comme en attestent les documents de refondation de l'OTAN, et comme cela se produit dans les plans de siège géopolitique en marche au niveau mondial, la Chine est l'obstacle principal à la recherche de domination d'un impérialisme en crise d'hégémonie et la Russie est la pièce précédente. C'est pourquoi les BRICS expriment le inquiétude pour les conflits dans les différentes régions du monde et promettent de s'engager pour une résolution pacifique et l'élimination des causes qui les produisent. En ce qui concerne le Moyen-Orient, ils soutiennent la pleine reconnaissance de la Palestine à l'ONU et demandent un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Malgré les obstacles à surmonter, il y a aucun doute sur le fait que le potentiel combiné, en terme économique et géopolitique, met en évidence la crise d'hégémonie des États-Unis au niveau mondial. Par conséquent, parce que les nouveaux membres entrés en 2024 ont ajouté 3 000 000 000 au PIB des BRICS, élevant ainsi le chiffre global à presque 30 000 000 de dollars, mais aussi à cause de la perspective que le dollar ne soit plus la principale monnaie commerciale dans le monde et qu’on ne le considère plus comme la plus solide et fiable.

À ce sujet, l'un des points approuvé stipule : « Nous saluons l'initiative de créer une nouvelle plate-forme d'investissement qui permette d'utiliser de manière plus efficace les infrastructures institutionnelles existantes de la NBD (nouvelle banque de développement de BRICS) pour augmenter le flux d'investissement dans les pays des BRICS et dans les mécanismes du sud mondial, » en cohérence avec les efforts pour étendre le rôle de de la NBD du bloc, dans la promotion des infrastructures et du développement soutenable » des pays membres et l'augmentation de la coopération en médecine dans une large gamme de domaines depuis la santé traditionnelle et digitale à la médecine nucléaire, aux médicaments radioactifs et aux vaccins.

Cet accord envisage également « l'utilisation des monnaies nationales dans les transactions entre les pays des BRICS et leurs associés commerciaux. Et on appelle à « renforcer la correspondance bancaire entre les pays des BRICS et à garantir la possibilité de faire des paiements en monnaie nationale, selon l'Initiative de Paiements Transfrontaliers des BRICS. »

La déclaration soutient aussi l'engagement des membres du bloc à poursuivre les négociations sur l’ambitieux système de paiement et de dépôt transfrontalier BRICS, salue une meilleure exploration des « opportunités destinées à établir une plate-forme logistique pour coordonner et améliorer les conditions de transport pour la logistique multimodale entre les pays des BRICS » et souhaite la bienvenue à la proposition russe de créer la Plate-forme d'Echange de Grains BRICS pour assurer la sécurité alimentaire mondiale.

L'image du président russe Vladimir Poutine recevant le nouveau billet des BRICS a fait le tour du monde. L'introduction d'une monnaie conjointe avait déjà été débattue par les pays membres des BRICS en août de l'année dernière, lors du sommet de Johannesburg, Afrique du Sud. Mais Poutine a dit que l'introduction de la monnaie des BRICS n'est pas encore envisagée car l'organisation doit agir graduellement : « En ce moment, nous étudions les possibilités d'élargir l'utilisation des monnaies nationales et de créer des outils qui rendent ce travail sûr. »

La semaine dernière, au conseil patronal des BRICS qui a eu lieu à Moscou, le système de paiement sans liquide par code QR BRICS Pay pour les étrangers, qui pourrait entrer en fonctionnement en Russie à la fin de cette année a été présenté. Ce service permettrait de payer avec les cartes Visa et MasterCard dans le pays et dans l'avenir à l'étranger avec le système de paiement MIR.

En ce qui concerne l'économie vénézuélienne qui a dû ouvrir le marché monétaire pour échapper aux griffes de l'inflation induite, seul un changement de direction vers une dédollarisation progressive pourra revitaliser le moteur de la croissance qui a déjà été mis en marche positivement sur la base de l'augmentation de la production nationale. L'action des BRICS qui se sont manifestés énergiquement contre les mesures coercitives unilatérales est en train de faire perdre de la force à ce mécanisme pervers, utilisé comme arme de guerre pour imposer des Gouvernements favorables aux États-Unis à des peuples qui ne se soumettent pas, comme Cuba et le Venezuela.

Aujourd'hui, on estime que plus d'un tiers de la population du monde souffre de l'imposition de mesures coercitives unilatérales et illégales et que celles-ci proviennent principalement des États-Unis (entre 40% et 50%), de l'Union européenne (entre 25% et 30%) et du Royaume-Uni (entre 5% et 10 %). La dédollarisation du commerce international et l'abandon, des plates-formes occidentales de change de devises (en commençant par Swift) effectivement mises en marche par la Russie sont en train de priver les États-Unis et leurs alliés d'un puissant moyen de pression : ce qui, comme le montrent les données, a également eu un effet boomerang pour les économies capitalistes occidentales elles-mêmes, à commencer par les économies européennes.

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/10/25/internacional-brics-el-viento-de-kazan-sopla-en-el-sur-global/

