Médias : Les journalistes doivent être des activistes de la vérité

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Lors d'une intervention au conseil de l'Europe, Julian Assange a déclaré : « Je veux être totalement clair : je ne suis pas libre parce que le système a fonctionné. Je suis libre après des années d'emprisonnement parce que je me suis déclaré coupable d'avoir fait du journalisme. »

Et il a ajouté : « Je me suis déclaré coupable d'avoir cherché de l’information auprès d'une source. Je me suis déclaré coupable d'avoir obtenu des informations d'une source et je me suis déclaré coupable d'avoir informé le public de cette information. Je ne me suis déclaré coupable de rien d'autre. »

Julian Assange, après accord avec le département de la justice des États-Unis, s'est déclaré coupable d'avoir violé la loi sur l'espionnage et a été condamné à 62 mois de prison, une peine qui a été annulée à cause du temps qu'il avait déjà passé en prison.

Il a affirmé qu'à cause de son accord avec la justice des États-Unis, il ne peut pas dénoncer le pays à propos de sa demande d'extradition ni demander d'information concernant cette affaire et que la CIA a été « impunie » devant les juges de son pays.

La famille d’Assange dans la ligne de mire

« « Ma femme et mon petit garçon étaient aussi dans la ligne de mire, » a déclaré le journaliste et il a signalé que tout cela a été mené à bien « sous la direction explicite de Pompeo. »

Selon lui, la CIA avait élaboré des plans pour l’enlever et l'assassiner à l'ambassade d'Equateur à Londres et de s'en prendre à ses collègues européens.

« Un agent de la CIA avait été affecté en permanence à la traque de ma femme et des instructions avaient été données pour obtenir de l'ADN à partir de la couche de mon fils de six mois », a déclaré Assange.

Et il a souligné que cette information a été confirmée par le témoignage de plus de 30 fonctionnaires et anciens fonctionnaires des services de renseignement des États-Unis qui ont parlé avec la presse étasunienne. Elle a aussi été corroborée par les documents saisis lors d'une procédure engagée contre certains agents de la CIA impliqués.

« Le fait que la CIA nous ait persécutés, moi, ma famille et mes associés par des moyens agressifs, extrajudiciaires et extra-territoriaux donne une vision peu fréquente de la façon dont les puissantes organisations du renseignement se consacrent à la répression transnationale. »

source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/julian-assange-los-periodistas-tienen-que-ser-activistas-de-la-verdad/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/10/medias-les-journalistes-doivent-etre-des-activistes-de-la-verite.html