Mexique : Discours du docteur Claudia Sheinbaum Pardo à son investiture

comme présidente constitutionnelle des États-Unis du Mexique, devant le congrès de l'union lors de la session du congrès général

Bonjour à tous et toutes Licencié Andrés Manuel López Obrador, Honorable Congrès de l’Union, Cour suprême de justice nationale, gouverneurs, Chefs de Gouvernements, Invités et invités spéciaux, Famille, Peuple du Mexique.

Je salue et remercie les représentants de 105 pays qui nous accompagnent. Cela reflète l’engagement du Mexique envers la communauté internationale et l’amitié qui nous unit aux peuples du monde.

(…)

Il y a exactement 19 ans, dans cette même enceinte, dans une atteinte à la liberté, le Chef du gouvernement de l’époque, Andrés Manuel López Obrador, face à cette législature, a prononcé un discours qui a marqué pour toujours la lutte pour la démocratie. En comparaissant devant le tribunal de déshérence, dont le seul but était une tentative de fraude anticipée dit : « vous allez me juger, mais ne pas oublier que c n’est pas fini, que vous et moi, l’histoire nous jugera ».

Aujourd'hui, nous le disons avec certitude et sans craintes de nous tromper : l'histoire et le peuple l’ont jugé. Andrés Manuel Lopez Obrador, l'un des grands.

Le dirigeant politique et le combattant social le plus important de l'histoire moderne. Le président le plus aimé, comparable seulement à Lazaro Cardenas, celui qui a débuté et terminé son mandat avec plus d'amour de son peuple et par millions bien qu'il n'aime pas qu'on le dise, le meilleur président du Mexique. Et celui qui a engagé la révolution pacifique de la Quatrième Transformation.

Vous nous avez demandé à plusieurs reprises de ne pas faire de bustes de vous, de ne pas donner votre nom à des rues, des avenues, des quartiers ou des colonies, ni monuments, ni grands hommages, une vérité qui n’est pas nécessaire, parce que vous serez pour toujours où seuls résident ceux qui luttent toute leur vie, ceux qui ne se rendent pas, ceux qui rendent l’espoir et la joie, vous serez toujours dans le cœur du peuple du Mexique.

Vous vous retirez de la vie publique comme un démocrate Maryse, pour continuer à lutter dans une autre tranchée, à écrire sur ce que vous avez soutenu depuis le premier jour, lorsque vous travailliez avec les Mayas-Chontales: que l’origine de la grandeur culturelle du Mexique réside dans les grandes civilisations qui vivaient sur cette terre, des siècles avant que les Espagnols les envahissent. Ce n’est pas un hasard mais une harmonie de l’histoire, si hier, a été publiée dans le journal officiel de la fédération, la réforme de la Constitution politique des États-Unis du Mexique qui accorde de pleins droits aux peuples autochtones et afro-mexicains du Mexique.

Vous avez intitulé votre dernier livre merci et aujourd'hui, nous vous renvoyons le remerciement. Grand merci, merci, merci pour toujours, ça a été un honneur de lutter avec vous, pour toujours, frère, ami, camarade Andrés Manuel Lopez Obrador.

Le 2 juin de cette année, le peuple du Mexique, démocratiquement et pacifiquement, a dit haut clair : c'est le moment de la transformation, et c'est le moment des femmes.

Aujourd'hui, 1er octobre 2024, commence la seconde étape, le second étage de la quatrième transformation de la vie publique du Mexique, et aujourd'hui aussi, après 200 ans de république et 300 ans de colonie, parce qu’auparavant, nous n'avions pas de registres clairs, c'est-à-dire, après au moins, 503 ans, pour la première fois, les femmes viennent à conduire les destin de notre belle nation. Et je le dis, nous arrivons, parce que je n'arrive pas seule, nous arrivons toutes.

Le Mexique est un pays merveilleux avec un peuple extraordinaire. Nous sommes une grande nation. Ici ont grandi les cultures originales qui ont donné au monde le maïs, le cacao, la tomate; qui ont construit des pyramides monumentales, qui ont compris les astres, la vie et la mort dans le cadre d’un changement constant, qui nous ont donné et continuent à nous donner des langues vivantes comme aucune autre, qui ont tissé et continuent à tisser des textiles avec les mains des femmes artisans qui s’entrelacent avec l’âme et la vie, avec des cultures comme les Mayas qui ont créé le zéro dans le cadre d’une mathématique complexe ou la mexica, qui a créé la méthode de culture la plus durable connue, les jardins flottants.

Le Mexique est le pays qui a donné au monde Hidalgo, qui a lancé avec quelques-uns le cri d’indépendance et, en peu de temps, ils furent des milliers qui à réclamer justice.

Celui qui a aboli l'esclavage, celui qui a su conduire avec certitude son peuple sur la voie de la liberté et est devenu le père de la Patrie. Le Mexique, le pays de Morelos, qui a su identifier les sentiments de la nation pour écrire que la souveraineté émane du peuple, qu'on n’admettra pas la torture et l'urgente nécessité de modérer l'opulence et l'indigence, de Vicente Guerrero qui, dans un moment difficile, quand son père lui demandait d'accepter l'indulgence du vice-roi, a su dire : la Patrie d'abord. Le Mexique est celui de Guadalupe Victoria, le premier président du Mexique qui, après l'indépendance s'est révolté contre l'empereur Ithurbide pour obtenir la première Constitution de la République.

De Josefa Ortiz, qui non seulement a donné le coup d’envoi de l’indépendance, mais a sagement exprimé qu’il ne faut pas récompenser celui qui sert la Patrie, mais punir celui qui s’en sert, ou de Leona Vicario, Mère de la Patrie, journaliste et combattante pour l’indépendance qui, il y a 200 ans, a su défendre la femme par sa pensée.

De Juárez et des libéraux mexicains qui avant qui que ce soit au monde et de façon visionnaire, ont séparé l'Eglise et l'État et défendu la Patrie face à l’envahisseur.

Des frères Flores Magón qui, avant tout le monde au XXe siècle, ont réclamé justice et la liberté des ouvrier de Rio Blanco, de Cananea et de Madero, qui a tout laissé pour appeler le peuple aux armes pour lutter pour la démocratie ; de Zapata, qui a su réclamer la terre et la liberté ; du courageux Villa, et aussi de Carranza, en tant que premier gouverneur à s’être élevé contre le coup d’Etat huertiste. Le Mexique, c'est celui des constitutionnalistes de 1917, de Lázaro Cárdenas qui a partagé la terre exproprié le pétrole. De Margarita Maza, d’Adela Velarde , qui a commandé les Adelitas pendant la Révolution; de Dolores Jiménez Muro, d’Elvia Carrillo Puerto et des suffragettes, de Frida Kahlo, de Enriqueta González Baz, la première femme mathématicienne.

Le Mexique est celui des femmes et des hommes libres qui, tout au long du XXe siècle, ont lutté pour la démocratie, les liberté, la justice ; celui des étudiants de 1968, des centaines d'hommes et de femmes qui aujourd'hui ne sont plus mais dont nous sommes les fiers héritiers. Le Mexique est un pays merveilleux à cause de notre mosaïque culturelle, à cause de notre biodiversité. Le Mexique est merveilleux grâce à nos paysans, à nos héros qui vivent aux États-Unis et qui, par amour pour leur famille et leur leur Patrie, envoie leur soutien tous les mois.

Le Mexique est un pays merveilleux à cause de son peuple, généreux, solidaire, joyeux, libertaire, résistant, rebelle, sage, et aujourd'hui plus puissant. Et aujourd'hui, le Mexique, grâce à tous, est la 12e économie et la 6e destination touristique, le Mexique est grandiose.

Je vous invite tous à faire une réflexion, que nous évaluons la tête froide, ce qui s’est passé au cours de ces six années, avec des données dures, reconnues nationalement et internationalement et avec cela, répondons aux questions suivantes : Comment 9 500 000 Mexicains, selon la Banque mondiale, sont-ils sortis de la pauvreté en seulement 6 ans?

Comment se fait-il que sans augmenter les impôts, on ait réduit les inégalités? Comment se fait-il que nous soyons l'un des pays de l’OCDE les moins endettés et à monnaie forte?

Comment se fait-il que nous soyons l’un des pays avec moins de chômage? Comment se fait-il qu’il y ait plus de bien-être et qu’en même temps les entrepreneurs et les banques et aient gagné plus ? Comment sommes-nous parvenus à un record d’investissement étranger direct et en même temps que les salaires aient augmenté? Comment se fait-il que le salaire minimum ait augmenté et que l'inflation n'ait pas augmenté ?

La réponse est que le modèle de pays a changé en bien.

Du modèle néo-libéral raté et du régime de corruption et de privilèges vers un modèle né de la féconde histoire du Mexique, de l'amour pas du peuple et de l'honnêteté, nous l'appelons : l'humanisme mexicain. C'est pourquoi nous parlons d'une transformation profonde. Et acceptons-le tous, cela a été mieux.

Avec cette pensée et sa mise en marche, beaucoup de mythes et de mensonges du passé sont tombés : par exemple, pendant la période néolibérale, ce qui a tant coûté au peuple du Mexique, et a marqué notre histoire pour 36 longues années: on disait que l'État devait se diluer ou se soumettre aux forces du marché, que si l'économie était gérée à partir d'en haut, elle allait arriver à ceux d'en bas. Que si le salaire minimum augmentait, il allait y avoir de l'inflation et pas d'investissement étranger. Que si l'État participait à l’économie, il allait y avoir une crise économie et une dévaluation, que la corruption était inhérente au gouvernement, que la liberté n'existait que dans le marché, que l'éducation, la santé, de logement et un salaire juste étaient des marchandises et non des droits. Tout s'est avéré faux.

Par conséquent, pour le bien du Mexique et de tous, nous allons continuer avec l’Humanisme mexicain, avec la quatrième transformation : je résume certains de ce que je

considère comme ses principes principaux.

Pour qu'il y ait la prospérité, elle doit être partagée, ou pour le dire autrement : pour le bien de tous, d'abord les pauvres. On ne peut pas avoir un Gouvernement riche avec un peuple pauvre. Cette phrase est de Benito Juárez García, et nous, les Gouvernements de la transformation en avons fait une réalité, et cette phrase dit que le gouvernant doit vivre dans le juste-milieu, sans luxe, passe-droit ou privilège, et que le Gouvernement ne doit pas être une charge pour le peuple, nous appelons cela : austérité républicaine. Nous, les gouvernants, devons être honnêtes. L'utilisation des structures du gouvernement pour le bénéfice personnel ou au bénéfices d'un groupe salit le service public. La corruption doit être combattue par éthique et par principe, mais, de plus, comme nous l'avons vu, parce que là se situent les ressources nécessaires pour le bien-être du peuple, le développement de la nation. En quelques mots, l'honnêteté donne des résultats. De plus, le plus important, c’est l'autorité morale et cela ne s'achète pas au coin de la rue, cela se constitue avec une seule mystique, celle de lutter avec honneur, chaque jour, pour un Mexique avec la justice, la démocratie et la liberté. Le plus haut principe de la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple, et pour en revenir à Juárez, tout avec le peuple, sans le peuple, rien. Interdiction d'interdire. La liberté et l'sens de la démocratie. Le développement et le bien-être du peuple ne peuvent se renforcer qu'avec l'attention portée à l'environnement et aux ressources naturelles. Nous, les femmes, avons droit à l’égalité réelle. Le Mexique est un pays souverain, indépendant, libre et démocratique. Nous voulons la paix et la fraternité des nations, et nous coordonnons plus que nous soumettons. La politique se fait avec l'amour, pas avec la haine. Le bonheur et l'espoir se fondent sur l'amour du prochain, de la famille, de la nature et de la patrie. Nous condamnons le clacisme, le racisme, le machisme est toute forme de discrimination. Ce n'est pas seulement une affaire de tolérance, c'est la reconnaissance du fait que Laurence renforcement des inégalités amènera toujours l'injustice. La fraternité signifie se regarder dans les yeux comme des égaux.

Avec cela, à l'esprit, je vous dis :

Sous notre gouvernement, nous garantirons toutes les libertés, la liberté d'expression, de la presse, de réunion, de manifestation. La liberté est un principe démocratique et nous, nous sommes démocrates. Les droits de l'homme seront respectés et nous n'utiliserons jamais la force de l'État pour réprimer le peuple.

Nous respecteront et la diversité religieuse, politique, sociale, culturelle et sexuelle de notre société. Ceux qui disent que ce sera un gouvernement autoritaire mentent. Notre politique étrangère suivra les principes constitutionnels d'autodétermination des peuples, de non intervention et de résolution pacifique des conflits.

Dans le domaine de l'économie, on maintiendra l'autonomie de la banque du Mexique, une politique fiscale responsable, une proportion raisonnable entre la dette et le produit intérieur brut. Nous encouragerons l'investissement public et l'investissement privé. Je le dis très clairement: ayez la certitude que les investissements des actionnaires nationaux et étrangers seront en sûreté dans notre pays.

Nous n'augmenterons pas le prix de l'essence, du diesel, du gaz domestique, ni de l'électricité en termes réels. Dans les prochaines semaines, nous convoquerons des patrons pour confirmer l'accord qui laisse sans augmentation les prix du panier de base de la ménagère.

Nous profiterons du traité commercial avec les États-Unis et le Canada pour continuer à stimuler la relocalisation des entreprises, tout en promouvant le développement de la région avec le bien-être et le soin de l'environnement. Les États-Unis, le Canada et le Mexique, nous savons tous que la coopération économique renforce les trois nations.

Il est évident que nous n'aurons pas de compétition entre nous, nous nous compléterons et, de plus, nous créons les conditions pour un meilleur renforcement de l'économie de tout le continent, dans une vision du présent et de l'avenir de l'économie mondiale.

Nous continuerons à renforcer nos relations économiques et culturelles avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Une histoire nous unit et un engagement nous unit comme avec les différents pays et les différentes régions du monde.

Nous travaillerons avec le secteur patronal et celui des travailleurs pour que le salaire minimum continue à augmenter. Notre objectif est d'atteindre 2,5 paniers de base de la ménagère.

Nous aurons le programme de digitalisation le plus ambitieux de l'histoire pour faciliter le paiement des impôts et d'autres démarches ainsi que pour encourager l’investissement.

Ce sera un Etat de Droit. La récente réforme constitutionnelle du pouvoir judiciaire qui se caractérise par l'élection par le vote populaire des juges, des magistrats et des ministres, signifie plus d'autonomie et d'indépendance pour le pouvoir judiciaire.

Pensez-y, juste un instant, si l’objectif était que la présidente contrôle, la cour suprême,

nous aurions fait une réforme à la Zedillo. Non. C’est de l’autoritarisme, nous, nous sommes des démocrates. Nous voulons que finisse la corruption dans le système judiciaire. C'est un processus dans lequel il n'y aura qu'une seule convocation, un comité de sélection de candidats pour garantir qu'ils respectent les conditions et celui qui décidera, ce sera les gens, le peuple.

Je suis sûre que dans quelques années, nous serons tous convaincus que cette réforme est la meilleure. Je profite pour dire aux travailleurs du pouvoir judiciaire que leurs droits et leur salaire sont totalement sauvegardés.

Tous les programmes de bien-être seront maintenus et nous nous assurerons que leur augmentation annuelle ne soit jamais en dessous de l’inflation. De plus, le Congrès doit approuver le fait que ces droits deviennent constitutionnels pour que personne ne puisse revenir dessus. La pension universelle pour tous les vieux, La pension universelle pour les handicapés, les bourses Benito Juárez pour les étudiants des écoles préparatoires publiques, les bourses pour les étudiants à faibles ressources, En Semant la Vie, Jeunes Construisant l’Avenir, la production et la pêche pour le bien-être, les engrais gratuits, les prix de garantie, l’Ecole est A Nous, et la Clinique est A Nous. tous se poursuivront.

Nous ferons une réalité de 3 nouveaux programmes de bien-être: toutes les femmes de 60 à 64 ans auront un soutien tous les deux mois en tant que reconnaissance du travail de la femme mexicaine.

Tous les enfants qui vont à l’école publique en maternelle, en primaire et en secondaire auront une bourse, nous commencerons l’année prochaine avec le secondaire. Les enfants doivent être heureux. Ils sont non seulement l’avenir mais le présent du Mexique.

Nous amènerons la prévention et les soins aux vieux chez eux. Pour cela, nous allons engager au moins 20 000 médecins et infirmiers. Nous ferons une réalité de la reconnaissance constitutionnelle des peuples indigènes et afro-mexicains une fois qu’elle sera dans la Constitution.

Nous renforcerons le IMSS-bien-être comme le meilleur système de santé publique gratuit et de qualité, nous augmenterons le nombre de classes préparatoires et d’universités publiques pour qu’au moins 3 000 espaces de plus reviennent à l’éducation supérieure. La santé et l’éducation sont des droits du peuple du Mexique, c une sont ni des privilèges bin des marchandises.

Nous construirons au moins 1 000 000 de logements, en particulier pour les jeunes, qui pourront d’abord louer et ensuite acheter le logement s’ils le souhaitent. De )plus, il y aura des crédits à faibles taux pour améliorer le logement et un programme massif de certification.

En matière d’infrastructures, on élargira le Train Maya jusqu’à Puerto Progreso, au Yucatán, et sur ses plus de 1 500 km, il y aura aussi des trains de marchandises.

On terminera la ligne K du Train Inter-océanique qui va de Ciudad Ixtepec à Ciudad Hidalgo, au Chiapas, sur la frontière avec le Guatemala. En outre, nous voulons construire deux fois plus de kilomètres que ce que le président a construit pour les trains de passagers. De Ciudad de México à Pachuca, Ciudad de México à Nuevo Laredo et de Ciudad de México à Nogales. Nous rétablirons le train de passagers à Veracruz. Avant, ils les avaient privatisés, maintenant, nous rétablissons les train de passagers avec fierté parce que cela représente un développement régional, des emplois, du tourisme et la Prospérité Partagée.

Nous poursuivrons la construction de chemins artisanaux pour relier des communautés et la construction de ports, d’aéroports et de routes, qui génèrent le développement et le bien-être tout en renforçant les infrastructures et la connectivité de notre pays et renforcent l’investissement.

Comme nous l’avons dit pendant la campagne, nous conserverons la proportion actuelle entre la génération publique d’électricité et la génération privée, de 54% et 46%, respectivement. Dans quelques jours, nous présenterons le Plan National pour l’Energie qui comprend d de nouveaux investissements dans les transmissions, la génération et un programme ambitieux de transition énergétique vers des sources d’énergie renouvelables qui contribuent à la diminution des gaz à effet de serre qui provoquent le changement climatique.

L’investissement privé, pour couvrir 46% de la génération devra respecter des règles strictes dans le cadre de la loi et et devront garantir la stabilité du système électrique. des entreprises d’énergie publiques d’Etat fortes qui garantissent une énergie propre à bas prix pour les générations actuelles et futures nous conviennent à tous.

L’objectif fondamental de le production de pétrole avec PEMEX continuera à être la consommation intérieure et et l’entreprise se limitera à une production maximale de 1 800 000 barils par jour.

Nous allons promouvoir l’efficacité énergétique et la transition vers les sources d’énergie renouvelables pour absorber grâce à ces sources l’augmentation de la demande d’énergie.

Souvenez-vous que la réforme énergétique proposait une production de 3 000 000 de b barils par jour, ceci est impossible en. terme d’environ nûment. Il vaut lieux promouvoir l’efficacité et les source es renouvelables.

Nous avancerons dans la souveraineté et l’autosuffisance alimentaire, comme dit Andrés Manuel López Obrador: donner à manger à ceux qui nous donnent à manger. Nous en permettrons pas qu’on sème du maïs transgénique, nous serons autosuffisants non seulement dans le maïs mais aussi dans les haricots et dans d’autres cultures et Diconsa deviendra une alimentation pour le bienêtre dans le but de promouvoir des prix justes et un commerce juste pour les différents produits agro-alimentaires et continuer à satisfaire 22 000 000 de familles.

Nous construirons à Tula Hidalgo le projet d’économie circulaire le lus ambitieux du monde. Cela veut dire que nous créerons un complexe environnemental pour profiter des résidus, du traitement de l’eau, de la génération d’énergie et de produits recyclés, ce qui nous permettra de réduire la contamination et de créer des emplois. La ville la plus contaminée, Mexico, deviendra la ville la plus propre, je m’y suis engagée pendant la campagne.

Nus mettrons en marche la mise en ordre des concessions et la transmission des droits sur l’eau. Pour cela, ce mois-ci, nous signerons un accord national pour la sécurité et la soutenabilité hydrique avec tous les acteurs et n nous ferons les réformes juridiques pour garantir l’eau en tant que ressource de la Nation. Nous allons techniciser plus de 200 000 hectares d’irrigation et nous développerons des projets stratégiques pour l’approvisionnement et le recyclage de l’eau. Nous allons aussi nettoyer et assainir les rivières plus polluées du pays.

Nous ferons du Mexique une puissance scientifique et d’innovation. Pour cela, nus soutiendrons les sciences basiques, naturelles, scientifiques et sociales et les humanités et nous les relierons à des domaines et des secteurs prioritaires pour le développement national.

Nous, les Mexicains, avons une créativité de l’ardeur et des capacités. Je suis convaincue que nous ne pouvons pas rester en arrière dans le développement technologique propre. Pensons-y, nous avons de grands penseurs et innovateurs depuis les temps préhispaniques, nous avons des universités et des technologies de premier ordre et nous, les Mexicains, sommes travailleurs et créatifs.

En matière de sécurité, nous garantirons la diminution des délits de fort impact. L'irresponsable guerre contre le trafic de drogues de Caldéron qui continue à faire tant de dégâts au Mexique ne reviendra pas.

Notre conviction est la sécurité et la paix sont le fruit de la justice et notre stratégie consiste en quatre axes : l'attention aux causes, en donnant toujours la possibilité aux jeunes et aux Mexicains d'avoir accès à tous les droits, le renseignement et l'investigation, le renforcement de la garde nationale. Celui qui croit que la garde nationale, qui dépend du Secrétariat à la défense est une institution militaire se trompe totalement. Nous coordonnerons avec les municipalités, les états, le ministère public, la FGR dont l'autonomie ne signifie pas qu'elle abandonne la coordination. Cela va vous permettre d'avancer encore plus: attention aux causes et zéro impunité avec les quatre axes de la sécurité avec la justice.

Je l'ai fait en tant que gouverneur de Mexico, nous avons réduit le nombre d'homicides volontaires de plus de 50 % en seulement quatre ans.

Je voudrais profiter de cette occasion pour dire que nous serons à Acapulco demain après-midi pour donner suite à l'attention immédiate accordée par le Gouvernement mexicain et nous soutiendrons, comme nous l'avons toujours fait en tant que Gouvernements humanistes, tous les sinistrés de Guerrero et des autres états.

J'ai dit que le peuple avait été très clair en disant ce 2 juin : c'est le temps de la

Transformation et c'est le temps des femmes.

Pendant longtemps, nous les femmes, avons été niées. A beaucoup d'entre nous, on a raconté dès l'enfance une version de l'histoire qui nous faisait croire que seuls les hommes agissaient sur le cours de l'humanité. Peu à peu, on est revenu sur cette vision. Aujourd'hui, nous savons que nous, les femmes, avons participé, aux grands exploits de l'histoire du Mexique, depuis différentes tranchées, et nous savons aussi que nous, les femmes, pouvons être présidentes et à cause de cela nous vous invitons respectueusement à écrire, présidente avec un E à la fin, comme avocate, scientifique, etc.… Parce que, comme on nous l'a enseigné, seul ce qui est nommé existe.

Aujourd'hui, je veux reconnaître non seulement les héroïnes de la patrie, que nous continuerons d'exalter, mais aussi toutes les héroïnes anonymes, les invisibles, que nous rendons visibles par ces lignes, que je fais apparaître avec notre arrivée à la présidence, et, avec ces mots, celles qui ont combattu pour leur rêve, et l'on atteint, celles qui ont lutté et ne l'ont pas atteint. Viennent celles qui ont pu élever la voix, et celles qui ne l'ont pas fait, viennes t celles qui ont dû se taire et ensuite ont crié seules, les femmes au foyer qui sortent de leur village, pour soutenir les autres, les arrière-grand-mères qui n'ont pas appris à lire et à écrire, parce que l'école n'était pas pour les filles,

arrivent nos tantes qui ont trouvé dans leur solitude la manière d’être fortes, les femmes anonymes, les héroïnes anonymes, qui de leur maison, des rues ou de leurs lieux de travail ont lutté pour voir ce moment, nos mères arrivent qui nous ont donné la vie et ensuite nous ont à nouveau tout donné, nos sœurs qui, à partir de leur histoire, ont réussi à avancer et à s’émanciper, arrivent nos amies et nos camarades, arrivent nos belles et courageuses filles, et arrivent nos petites-filles, elles arrivent, celles qui ont rêvé de la possibilité qu’un jour le faite que nous soyons nées femmes ou hommes n'aurait pas d’importance et où nous pourrions réaliser nos rêves et nos désirs sans que notre sexe détermine notre destin, elles arrivent, toutes c elles d’entre nous qui se sont pensées libres et heureuses.

Et avec elles ici, à nos côtés, arrivent nos plus grands rêves et nos plus grands souhait, arrivent avec nous. Le peuple du Mexique, homme et femmes, plus puissant, la Transformation leur a rendu la dignité, la liberté et le bonheur et jamais plus personne ne pourra aller arracher.

Je suis mère, grand-mère, scientifique et femme de foi. Et à partir d’aujourd’hui, par la volonté du peuple du Mexique, la présidente constitutionnelle des États-Unis mexicains.

Je gouvernerai pour tous et soyez certains que je mettrai mes connaissances, ma force, mon histoire et ma vie même au service du peuple et de la patrie. Je suis certaine que nous consoliderons ensemble un Mexique chaque jour plus prospère, libre, démocratique, souverain et juste. Je ne vais pas vous décevoir.

Je vous invite à continuer de faire l’histoire.

Vive la Quatrième Transformation !

Vive le Mexique, vive le Mexique, vive le Mexique!

Source en espagnol:

mujica.michelcomuna@gmail.com

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/10/mexique-discours-du-docteur-claudia-sheinbaum-pardo-a-son-investiture.html