Mexique: Investiture de Claudia Sheinbaum

Après avoir été investie comme présidente à la Chambre des Députés, Claudia Sheinbaum a « prêté serment » ce mardi devant une foule qui s’était rassemblée dans les environs du Zocalo, à Mexico.

Au début de son intervention, Sheinbaum a demandé de la « patience » à ses partisans avant d’annoncer les « 100 points » qui dirigeront sa gestion, soutenue par les principes éthiques de « l’humanisme mexicain. » Ces points concernent les problèmes politiques, l’économie, les programmes sociaux, les réformes en faveur des femmes, le travail, l’énergie, les plans pour la campagne, l’interconnexion, l’environnement et la sécurité.

« Je ne vais pas vous décevoir. Je m’engage envers vous à. ne pas mentir, à ne pas voler et à ne jamais trahir le peule du Mexique, je m’engage à continuer à faire l’histoire, » a-t-elle déclaré.

Lignes politiques

La liste des actions politiques qui guideront la gestion de la résidente du Mexique comprend l’indépendance des pouvoirs, la défense de la souveraineté et de l’indépendance du pays, la proximité avec les besoins de la population, la garantie intégrale des libertés civiques, le respect des droits de l’homme, l’absence de répression des manifestations populaires, le combat contre la discrimination et une politique étrangère souveraine, sans ingérence et avec une résolution pacifique des conflits.

Elle a annoncé la reprise des conférences matinales et a souligné que le pays retrouvera sa condition de nation libre. « Andrés Manuel López Obrador a rendu sa dignité à notre peuple et jamais personne ne pourra la lui arracher. »

Et elle a ajouté à cela la défense des migrants, la mise en marche de al réforme judiciaire pour l’élection des juges et des magistrats en juillet 2025, la poursuite de l’enquête sur l’affaire d’Ayotzinapa, la réforme du système électoral avec l’incorporation, entre autres choses, de la révocation du mandat.

Elle a aussi annoncé une réforme de la Constitution pour empêcher la réélection des personnes qui exercent des charges d’élus du peuple et l’interdiction de successions basées sur le népotisme dans l’administration publique.

Elle a pris de combattre la corruption de façon permanente et a affirmé que « le modèle néolibéral ne reviendra pas » et que « l’austérité républicaine » et la « discipline fiscale » se poursuivront, ce qui inclut des plafonds pour les salaires des serviteurs publics.

Dans le domaine de l’économie, elle a réaffirmé l’indépendance de la Banque du Mexique, le gel du prix de l’essence, du gaz, de l’électricité et des produits qui font partie du panier de base de la ménagère, à quoi s’ajouteront les programmes sociaux mis en place par López Obrador qui deviendront prochainement, au Congrès, constitutionnels.

Plans sociaux

La dirigeante de gauche soutenue que les prestations dans le domaine de la santé de l'éducation et des pensions seront élargie avec la mise en place de visite médicale aux porte-à-porte pour les vieux, l'élargissement de la couverture dans la fourniture de médicament, l'échantillonnage dans la plupart des centres de santé, un programme de soins pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, l'amélioration des infrastructures et un plan de chirurgie pour des affections telles que la cataracte et les problèmes de genou.

Dans le domaine de l’éducation, il a mentionné des bourses pour tous les étudiants des établissements publics, le renforcement des lycées et universités administrés par l’Etat, la promotion des sciences fondamentales et des sciences humaines, Distribution de textes gratuits et adoption d’un nouveau système de recrutement des enseignants.

En rapport avec la forte stimulation de la science et de la technique qu'elle prétend imprimer à sa gestion, Sheinbaum a annoncé le renforcement du programme spatial mexicain et le lancement d'un satellite, « pour élargir la connectivité de toutes les personnes » et de l'intégration du pays, « à la chaîne de production de semi-conducteurs », à quoi s'ajoutera le développement autochtone de cette industrie et de celle du lithium.

Malgré l'abondance de plans scientifiques, la chef de l'État a aussi évoqué des politiques orientées vers le développement de l'éducation artistique, l'accès à la culture, la récupération de la mémoire historique du Mexique et la stimulation de la lecture. « dans tous les domaines de l’éducation et du travail », avec foires et des bibliothèques digitales en accès libre.

Réformes en faveur des femmes

Sheinbaum a fais savoir que ce 3 octobre, on enverra au congrès un paquet de réforme, certaines de rang constitutionnel, destiné à lutter contre toutes les formes de discrimination des femmes.

Ce paquet inclut des propositions pour pénaliser la violence de genre, proscrire la brèche salariale entre hommes et femmes, installer les cabinets paritaires dans les états et les municipalités, établir l'obligation de la présence de femmes dans tous les ministères publics, la standardisation du délit de féminicide, et l'installation de procureurs spécialisés en féminicide.

Des plans spécifiques de santé sexuelle et reproductive seront également mis en place ainsi que la « restitution des droits agraires », des programmes communautaires de protection des femmes et l'installation progressive du système national de Soins centré particulièrement sur les paysannes et les travailleuses des groupes de production qui constituent deux des groupes les plus précaires.

Politique du travail

Le principal, objectif stratégique de la présidente, dans le domaine du travail et d'élever progressivement le salaire minimum à 2,5 paniers de base de la ménagère–actuellement, il est à 1,6 paniers de base de la ménagère–en plus d'obtenir le rang constitutionnel pour l'universalité des pensions.

Selon elle, les premiers bénéficiaires seront les maîtres de l'éducation de base, les médecins, les infirmiers, les soldats, les marins et les membres de la garde nationale dans le but d'équilibrer leurs revenus par rapport au salaire moyen.

Son projet inclut l'incorporation des répartiteurs d'application parmi ceux qui doivent cotiser à la sécurité sociale, la réduction progressive de la journée de travail jusqu'au plafond de 40 heures par semaine, la récupération de sources de travail perdues et l'attention envers les revendications qui n'ont pas encore été satisfaites dans le domaine du travail.

Le plan pour la campagne

Selon Sheinbaum, dans le « second étage » de la quatrième transformation, la priorité sera de garantir « l'autosuffisance du maïs blanc sans OGM de la production à la consommation », de garantir l’approvisionnement en maïs pour la consommation humaine et d'obtenir des accords. entre producteurs de maïs et de tortillas pour fixer « des prix justes. »

On garantira aussi la sécurité sociale des journaliers agricoles, le rétablissement de l’approvisionnement en haricots grâce au soutien des petits et moyens producteurs, on créera une entreprise nationale de semence et s’y ajoutera le programme En Semant la Souveraineté, destiné à de petits producteurs des municipalités rurales pour augmenter la production d'aliments.

De plus, l'État fera une incursion en tant qu’offrant sur le marché des aliments en plaçant dans les « magasins du bien-être » des produits comme le miel, le café ou le cacao achetés à de petits producteurs et installera une usine de pasteurisation pour augmenter la production de lait.

Politique énergétique

Même si Sheinbaum a affirmé que « l'objectif continue à être de renforcer » la compagnie Petróleos Mexicanos (PEMEX) et la commission fédérale d'électricité en tant qu'entreprises publiques et a écarté toute privatisation, elle a déclaré que la production de pétrole, limitée à 1 800 000 barils par jour serait destinée « à la consommation intérieure et non à l'exportation. »

En ce qui concerne la compagnie d'électricité, elle aura à sa charge de renforcer « la capacité de transmission, de distribution et de génération d'énergie » en lui imposant un quota de production « d'au moins » 54 % de celui qui est requis, alors que 46 % sont aux mains de particuliers. En 2030, le secteur privé devrait produire seulement 45 %, a-t-elle dit.

Dans le nord du pays où les tarifs de l'électricité sont habituellement plus élevés, on stimulera l'installation de plans photovoltaïques grâce auxquels, de plus, en diminuera les dommages environnementaux.

Interconnexion

Pour la présidente récemment élue, les relations avec les États-Unis sont essentielles à partir de plusieurs points de vue. En terme d'interconnexion bi-nationale, elle a annoncé que « les incitations économiques dans les franges frontalière seront maintenues » et qu'on se coordonnera avec Washington pour élargir les ponts transfrontalier.

Les plans d’expansion des voies ferrées, tant pour le transport de passagers que pour le fret, se poursuivront à l’intérieur du pays. À cet égard, les deux projets emblématiques sont l’extension du Train Maya et le Train interocéanique de l’isthme de Tehuantepec, qui se poursuivra éventuellement vers le territoire guatémaltèque. Au total, on envisage une extension de 3000 kilomètres correspondant à des routes nouvelles ou récupérées.

Selon Sheinbaum, « Le Mexique a tout pour se renforcer et devenir une puissance portuaire et de cabotage, » raison pour laquelle elle mettra en place des plans d'investissement mixtes entre l'État et le secteur privé pour agrandir plusieurs ports déjà existant tout au long de la longue côte maritime du pays.

Dans le même esprit de renforcement des entreprises publiques, elle a annoncé le soutien de l'État à la compagnie mexicaine d'aviation qui, entre 2026 et 2027, verra un élargissement de sa flotte.

Relocalisation pour le développement

Pour atteindre le développement des régions, la présidente souhaite la bienvenue aux investisseurs qui souhaitent s'installer dans le pays–sous les lois locales qui protègent les droits des travailleurs et interdisent les dommages environnementaux–dans une stratégie qu'elle a appelé de « relocalisation. »

« Ce mois-ci, nous allons former avec diverses chambres de commerce le conseil national pour le développement régional pour la relocalisation. Son objectif est de créer de nouveaux pôles de bien-être et 100 nouveaux parcs industriels dans tout le pays, », a-t-elle déclaré.

Parmi les projets prioritaires figurent l'élargissement des chaînes de valeur associées à la production de cuivre et de lithium, l’électro-mobilité et les semi-conducteurs.

Politique environnementale

Parmi ces politiques environnementale se détachent l'assainissement de fleuves, l'attention envers la contamination dans des villes comme Monterrey, Mexico et Guadalajara, l'installation d'un projet d'économie circulaire avec traitement des eaux, recyclage des résidus et génération d'énergie électrique à travers des énergies non renouvelables.

À cela s'ajoute l'installation de nouvelles usines, de recyclage, des déchets, la reforestation des jungles et des forêts, la préservation de la biodiversité, le fait de garantir prioritairement l'accès à l'eau et la béatification d’hectares irrigués.

Sécurité

Sheinbaum a terminé sa liste de promesses en décrivant un plan général de ce que sera sa politique de sécurité qui est considérée comme la dette non résolue dont elle héritera de son prédécesseur, Andrés Manuel Lopez Obrador.

« Nous garantir la diminution des délits de fort impact. L'irresponsable « guerre contre le trafic de drogue », de (Felipe) Calderon ne reviendra pas. Notre conviction continue à être que la sécurité et la paix, sont le fruit de la justice. »

Sa stratégie, dit-elle, s'appuiera sur « 4 axes : l'attention envers les causes, le renforcement de la garde nationale, le renseignement et l'investigation et la coordination » avec le ministère public.

Activité prévues

Conformément, avec ce qui est prévu dans l'ordre du jour officiel, la présidente a reçu des mains de femmes appartenant à des communautés indigènes et afro-mexicaines le Bâton de Commandement, considéré comme un symbole d'autorité par les cultures préhispaniques ainsi qu'un collier de fleurs. Selon les traditions ancestrales, elle a également reçu des bénédictions lors d'un rituel sacré.

Un peu plutôt, dans son discours devant la chambre des députés, Sheinbaum a mis en avant les réussites de son prédécesseur, Andrés Manuel Lopez Obrador, et exposé les grandes lignes de son plan de gestion qui s'inscrivent dans le projet politique intitulé « humanisme mexicain », caractérisé pas une attention particulière envers les besoins de la population vulnérable.

Dans cet ordre d'idée, elle s'est engagée à maintenir les programmes sociaux qui ont sorti quelques 9 500 000 personnes de la pauvreté et à renforcer leur portée dans des domaines stratégiques comme la santé et l’éducation.

Concernant les politiques de sécurité, considérées comme la grande dette en suspens de Lopez Obrador, elle a avancé qu'elle mettrait en marche la même stratégie qu'elle avait mise en place pendant qu'elle était gouverneur de la capitale, à savoir : l'attention envers les causes primaires, l'investissement dans le renseignement et l'investigation, le renforcement de la garde nationale et la coordination avec le ministère publique pour lutter contre l’impunité.

